Меню на Новий рік: три найкращі закуски на будь-який гаманець

Різноманітність смаків у цих варіантах закусок здивують навіть гурманів

До Нового року залишилося буквально два тижні, а це означає, що з меню на свято вже слід остаточно визначитися. Закуски на кшталт "Сирного сніговика" є невід’ємною частиною новорічного столу, проте є і більш вишукані варіанти.

"Телеграф" зібрав три святкові рецепти закусок, які доповнять новорічний стіл незвичайною подачею та неймовірним смаком.

Закуска "Дід Мороз" із помідорів

Яскравий і кумедний зовнішній вигляд — це не єдине, чим гарний такий варіант закуски. Діди Морози з помідорів ще й дуже смачні та готуються лише 10 хвилин.

Закуска "Дід Мороз" із помідорів

Інгредієнти

Помідори середнього розміру — 3 шт.

Сир твердий — 150 г

Часник (за бажанням) — 2 зубчики (за смаком)

Майонез — 2 ст. ложки

Перець чорний горошком — 6 шт.

Перець червоний горошком (або зерна граната) — 3 шт.

Сіль (за бажанням) — за смаком

Хазяйкам на замітку! Помідорів можна взяти набагато більше – залежно від кількості персон за столом. У такому разі збільште кількість інших інгредієнтів.

Приготування

Помідори миємо, промочуємо паперовою серветкою та зрізаємо з кожного "кришечки". Чайною ложкою забираємо з томатів усю м’якоть, щоб сформувалися "бочки". Сир натираємо на дрібній тертці, а часник пропускаємо через прес. Потім змішуємо їх із майонезом. Начинку викладаємо в помідорні "бочки" таким чином, щоб утворилася гірка. Вирізаємо з помідорів трикутні шматочки, щоб потім намалювати бороду. Без такого трикутника майонез потече, і закуска виглядатиме не так гарно. З майонезу малюємо "дідам морозам" бороди, і робимо їм обличчя з перцю — для очей беремо чорний перець, а для носа — червоний.

Яєчні "роли" з сирним сиром

Дуже проста у приготуванні закуска з сиром та червоною ікрою може стати чудовою прикрасою новорічного столу. А смак яєчних ролів точно запам’ятається своєю ніжністю та яскравістю одночасно.

Яєчні "роли" з сирним сиром

Інгредієнти

Яйця — 3 шт.

Сир Hochland для кулінарії — 100 г

Риба червона солона — 100 г

Огірок — 100 г

Олія — 1 ст. л.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Зелень (для подачі, за бажанням) — до смаку

Приготування

Яйця збити вінчиком, додавши сіль та перець. Потім посмажити яєчну масу на сковороді по 2 хвилини з кожного боку, щоб вийшов рівний і красивий млинець. Потім його потрібно остудити. Огірок та червону рибу ріжемо довгими брусочками. Сир Hochland рівномірно наносимо на яєчний млинець, викладаємо на нього дві смужки огірків і риби, чергуючи один за одним. Звертаємо все в щільний рулет і обертаємо його в плівку. У такому вигляді охолоджуємо ще 30-40 хвилин, а потім нарізаємо яєчні роли шириною приблизно 2 см. При подачі страву можна прикрасити зеленню, або невеликою кількістю червоної ікри.

Закуска в огірку з авокадо, сьомгою та креветками

Незвичайний варіант закуски, що подається в огірках, здивує чудовим поєднанням сьомги, креветок та винограду.

Закуска в огірку з авокадо, сьомгою та креветками

Інгредієнти

Авокадо — 2 шт.

Сьомга малосолона — 70 г

Креветки — 70 г

Виноград — 30 г

Огірок — 1 шт.

Майонез або йогурт — 2 ст. л.

Приготування

Авокадо чистимо від шкірки й прибираємо кісточку, а м’якоть ріжемо дуже дрібно. Ще невелику частину потрібно нарізати смужками, які потім знадобляться для прикраси страви. Креветки варимо в окропі 5-7 хвилин, очищаємо таким чином, щоб у панцирі залишилися тільки хвостики. Сьомгу ріжемо дуже дрібно. Огірок необхідно нарізати кружальцями по 2-3 сантиметри, а серединку вирізати ножем. В окремій посудині змішати авокадо з рибою, додавши майонез чи йогурт. Починаємо формування закуски — в очищені огірки кладемо по 1 чайній ложці начинки, потім ставимо митий виноград і прикрашаємо креветкою і шматочками авокадо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими салатами можна замінити на новорічному столі "Олів’є".