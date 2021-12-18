Меню на Новий рік: три найкращі закуски на будь-який гаманець
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Різноманітність смаків у цих варіантах закусок здивують навіть гурманів
До Нового року залишилося буквально два тижні, а це означає, що з меню на свято вже слід остаточно визначитися. Закуски на кшталт "Сирного сніговика" є невід’ємною частиною новорічного столу, проте є і більш вишукані варіанти.
"Телеграф" зібрав три святкові рецепти закусок, які доповнять новорічний стіл незвичайною подачею та неймовірним смаком.
Закуска "Дід Мороз" із помідорів
Яскравий і кумедний зовнішній вигляд — це не єдине, чим гарний такий варіант закуски. Діди Морози з помідорів ще й дуже смачні та готуються лише 10 хвилин.
Інгредієнти
- Помідори середнього розміру — 3 шт.
- Сир твердий — 150 г
- Часник (за бажанням) — 2 зубчики (за смаком)
- Майонез — 2 ст. ложки
- Перець чорний горошком — 6 шт.
- Перець червоний горошком (або зерна граната) — 3 шт.
- Сіль (за бажанням) — за смаком
Хазяйкам на замітку! Помідорів можна взяти набагато більше – залежно від кількості персон за столом. У такому разі збільште кількість інших інгредієнтів.
Приготування
- Помідори миємо, промочуємо паперовою серветкою та зрізаємо з кожного "кришечки".
- Чайною ложкою забираємо з томатів усю м’якоть, щоб сформувалися "бочки".
- Сир натираємо на дрібній тертці, а часник пропускаємо через прес. Потім змішуємо їх із майонезом.
- Начинку викладаємо в помідорні "бочки" таким чином, щоб утворилася гірка.
- Вирізаємо з помідорів трикутні шматочки, щоб потім намалювати бороду. Без такого трикутника майонез потече, і закуска виглядатиме не так гарно.
- З майонезу малюємо "дідам морозам" бороди, і робимо їм обличчя з перцю — для очей беремо чорний перець, а для носа — червоний.
Яєчні "роли" з сирним сиром
Дуже проста у приготуванні закуска з сиром та червоною ікрою може стати чудовою прикрасою новорічного столу. А смак яєчних ролів точно запам’ятається своєю ніжністю та яскравістю одночасно.
Інгредієнти
- Яйця — 3 шт.
- Сир Hochland для кулінарії — 100 г
- Риба червона солона — 100 г
- Огірок — 100 г
- Олія — 1 ст. л.
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений — за смаком
- Зелень (для подачі, за бажанням) — до смаку
Приготування
- Яйця збити вінчиком, додавши сіль та перець. Потім посмажити яєчну масу на сковороді по 2 хвилини з кожного боку, щоб вийшов рівний і красивий млинець. Потім його потрібно остудити.
- Огірок та червону рибу ріжемо довгими брусочками.
- Сир Hochland рівномірно наносимо на яєчний млинець, викладаємо на нього дві смужки огірків і риби, чергуючи один за одним.
- Звертаємо все в щільний рулет і обертаємо його в плівку. У такому вигляді охолоджуємо ще 30-40 хвилин, а потім нарізаємо яєчні роли шириною приблизно 2 см.
- При подачі страву можна прикрасити зеленню, або невеликою кількістю червоної ікри.
Закуска в огірку з авокадо, сьомгою та креветками
Незвичайний варіант закуски, що подається в огірках, здивує чудовим поєднанням сьомги, креветок та винограду.
Інгредієнти
- Авокадо — 2 шт.
- Сьомга малосолона — 70 г
- Креветки — 70 г
- Виноград — 30 г
- Огірок — 1 шт.
- Майонез або йогурт — 2 ст. л.
Приготування
- Авокадо чистимо від шкірки й прибираємо кісточку, а м’якоть ріжемо дуже дрібно. Ще невелику частину потрібно нарізати смужками, які потім знадобляться для прикраси страви.
- Креветки варимо в окропі 5-7 хвилин, очищаємо таким чином, щоб у панцирі залишилися тільки хвостики.
- Сьомгу ріжемо дуже дрібно.
- Огірок необхідно нарізати кружальцями по 2-3 сантиметри, а серединку вирізати ножем.
- В окремій посудині змішати авокадо з рибою, додавши майонез чи йогурт.
- Починаємо формування закуски — в очищені огірки кладемо по 1 чайній ложці начинки, потім ставимо митий виноград і прикрашаємо креветкою і шматочками авокадо.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якими салатами можна замінити на новорічному столі "Олів’є".
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