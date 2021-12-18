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Меню на Новий рік: три найкращі закуски на будь-який гаманець

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Святкові закуски додадуть новорічному столу різноманітності
Святкові закуски додадуть новорічному столу різноманітності

Різноманітність смаків у цих варіантах закусок здивують навіть гурманів

До Нового року залишилося буквально два тижні, а це означає, що з меню на свято вже слід остаточно визначитися. Закуски на кшталт "Сирного сніговика" є невід’ємною частиною новорічного столу, проте є і більш вишукані варіанти.

"Телеграф" зібрав три святкові рецепти закусок, які доповнять новорічний стіл незвичайною подачею та неймовірним смаком.

Закуска "Дід Мороз" із помідорів

Яскравий і кумедний зовнішній вигляд — це не єдине, чим гарний такий варіант закуски. Діди Морози з помідорів ще й дуже смачні та готуються лише 10 хвилин.

Закуска "Дід Мороз" із помідорів
Закуска "Дід Мороз" із помідорів

Інгредієнти

  • Помідори середнього розміру — 3 шт.
  • Сир твердий — 150 г
  • Часник (за бажанням) — 2 зубчики (за смаком)
  • Майонез — 2 ст. ложки
  • Перець чорний горошком — 6 шт.
  • Перець червоний горошком (або зерна граната) — 3 шт.
  • Сіль (за бажанням) — за смаком

Хазяйкам на замітку! Помідорів можна взяти набагато більше – залежно від кількості персон за столом. У такому разі збільште кількість інших інгредієнтів.

Приготування

  1. Помідори миємо, промочуємо паперовою серветкою та зрізаємо з кожного "кришечки".
  2. Чайною ложкою забираємо з томатів усю м’якоть, щоб сформувалися "бочки".
  3. Сир натираємо на дрібній тертці, а часник пропускаємо через прес. Потім змішуємо їх із майонезом.
  4. Начинку викладаємо в помідорні "бочки" таким чином, щоб утворилася гірка.
  5. Вирізаємо з помідорів трикутні шматочки, щоб потім намалювати бороду. Без такого трикутника майонез потече, і закуска виглядатиме не так гарно.
  6. З майонезу малюємо "дідам морозам" бороди, і робимо їм обличчя з перцю — для очей беремо чорний перець, а для носа — червоний.

Яєчні "роли" з сирним сиром

Дуже проста у приготуванні закуска з сиром та червоною ікрою може стати чудовою прикрасою новорічного столу. А смак яєчних ролів точно запам’ятається своєю ніжністю та яскравістю одночасно.

Яєчні "роли" з сирним сиром
Яєчні "роли" з сирним сиром

Інгредієнти

  • Яйця — 3 шт.
  • Сир Hochland для кулінарії — 100 г
  • Риба червона солона — 100 г
  • Огірок — 100 г
  • Олія — 1 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений — за смаком
  • Зелень (для подачі, за бажанням) — до смаку

Приготування

  1. Яйця збити вінчиком, додавши сіль та перець. Потім посмажити яєчну масу на сковороді по 2 хвилини з кожного боку, щоб вийшов рівний і красивий млинець. Потім його потрібно остудити.
  2. Огірок та червону рибу ріжемо довгими брусочками.
  3. Сир Hochland рівномірно наносимо на яєчний млинець, викладаємо на нього дві смужки огірків і риби, чергуючи один за одним.
  4. Звертаємо все в щільний рулет і обертаємо його в плівку. У такому вигляді охолоджуємо ще 30-40 хвилин, а потім нарізаємо яєчні роли шириною приблизно 2 см.
  5. При подачі страву можна прикрасити зеленню, або невеликою кількістю червоної ікри.

Закуска в огірку з авокадо, сьомгою та креветками

Незвичайний варіант закуски, що подається в огірках, здивує чудовим поєднанням сьомги, креветок та винограду.

Закуска в огірку з авокадо, сьомгою та креветками
Закуска в огірку з авокадо, сьомгою та креветками

Інгредієнти

  • Авокадо — 2 шт.
  • Сьомга малосолона — 70 г
  • Креветки — 70 г
  • Виноград — 30 г
  • Огірок — 1 шт.
  • Майонез або йогурт — 2 ст. л.

Приготування

  1. Авокадо чистимо від шкірки й прибираємо кісточку, а м’якоть ріжемо дуже дрібно. Ще невелику частину потрібно нарізати смужками, які потім знадобляться для прикраси страви.
  2. Креветки варимо в окропі 5-7 хвилин, очищаємо таким чином, щоб у панцирі залишилися тільки хвостики.
  3. Сьомгу ріжемо дуже дрібно.
  4. Огірок необхідно нарізати кружальцями по 2-3 сантиметри, а серединку вирізати ножем.
  5. В окремій посудині змішати авокадо з рибою, додавши майонез чи йогурт.
  6. Починаємо формування закуски — в очищені огірки кладемо по 1 чайній ложці начинки, потім ставимо митий виноград і прикрашаємо креветкою і шматочками авокадо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими салатами можна замінити на новорічному столі "Олів’є".

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Закуски #Новий рік
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