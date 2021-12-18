Соковита буженина до новорічного столу: Клопотенко розповів, як приготувати (відео)

Чудова страва на Новий рік та Різдво

Хороший рецепт для тих, хто дуже любить м’ясо і не уявляє свята без цього інгредієнта. Ми вже розповідали, як правильно приготувати буженину зі свинини у фользі. А тепер поділимося рецептом страви з філе індички.

Про те, як приготувати таку буженину, розповів та показав український шеф-кухар Євген Клопотенко. Відео приготування опубліковано на YouTube-каналі переможця п’ятого сезону кулінарного проєкту "МастерШеф."

Буженина з філе індички: покроковий рецепт

Інгредієнти:

1 кг філе індички

250 г 10% йогурту

6 лаврових листів

½ головки часнику

5 гілочок розмарину (або чебрецю)

за смаком сіль та перець

Спосіб приготування:

Філе індички викладаємо в миску з 3 лавровими листами, 2-3 притиснутими зубчиками часнику та 3 гілочками розмарину. Трохи солимо і додаємо 250 г 10% йогурту, це приблизно ¾ упаковки. Ретельно змащуємо м’ясо йогуртом, накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо у холодильнику на 2 години. Потім виймаємо його з плівки та прибираємо зайвий йогурт ложкою. Духову шафу вмикаємо розігріватися до 180 градусів. Викладаємо філе індички в рукав разом з 2 гілочками чебрецю, 3 лавровим листям і зубчиками часнику, що залишилися. Ставимо в розігріту духовку та запікаємо 1 годину. Потім обережно розкриваємо рукав і запікаємо ще 5-10 хвилин у режимі гриля або просто за максимальної температури. Готовій буженині даємо трохи охолонути, а потім нарізаємо тонкими слайсами. Поливаємо м’ясо рідиною, що утворилася під час запікання, посипаємо чорним перцем і прикрашаємо чебрецем.

Додамо, що прикрасити святковий стіл на Новий рік можна апетитною запеченою курочкою. Про те, як приготувати страву з ідеальною золотистою скоринкою — читайте у попередньому матеріалі "Телеграфа".