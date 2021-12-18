Святковий салат "Різдвяний вінок": рецепт страви, яка затьмарить навіть "Олів’є"

Для приготування цієї страви не знадобиться багато часу та сил.

Який новорічний стіл може обійтися без салатів? Певно ніякий, тому напередодні новорічних свят господині шукають нові цікаві рецепти страв. Ми вже розповідали, як приготувати легкий та ніжний рибний салат "Посейдон", а також незвичайний салат "Маркіз".

Тепер "Телеграф" пропонує вам приготувати новорічний салат "Різдвяний вінок", який ми знайшли на сторінці в Інстаграм "Кулінарний Едем" (@ kedemru ). Цей салат з легкістю затьмарить навіть усіма улюблений "Олів’є".

Інгредієнти:

куряче філе — 200 г,

сир — 100 г,

горіхи волоські — 50 г,

картопля — 3 шт,

яйця — 3 шт,

морква — 2 шт,

кріп — 1 пучок,

зерна граната — на смак,

сіль на смак,

майонез — 4-5 ст. л.

Спосіб приготування:

Куряче філе, овочі та яйця відваріть та остудіть. У центр страви встановіть склянку і навколо неї викладіть шар тертої картоплі. Змастіть все майонезом. Після цього викладіть шар відвареної курки, трохи посоліть і знову змастіть майонезом. Подрібніть волоські горіхи і викладіть шар горіхів. Додайте шар тертого сиру. За ним шар тертої моркви і шар тертих яєць. Посипте салат подрібненою зеленню, прикрасьте зернами граната і дайте постояти в холодильнику 1-2 години. Після цього вийміть склянку і страву можна подавати до святкового столу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати неймовірно смачну новорічну закуску "Грибочки", на приготування якої піде лише 15 хвилин.