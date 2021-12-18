Рус

Коли раптово прийшли гості: рецепт ідеального вишневого штруделю за 15 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
221
Як швидко і просто приготувати вишневий штрудель Новина оновлена 18 грудня 2021, 22:08
Як швидко і просто приготувати вишневий штрудель

Рулет можна відразу подавати гарячим, відразу після того, як дістанете десерт із духовки.

У вас бувало таке, що гості вже на порозі, а у вас нема нічого до чаю? Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився простим рецептом омлету в пакеті, знає, що треба робити у такому разі.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінар поділився рецептом ідеального штруделя з вишнею, який можна приготувати лише за 15 хвилин. Ектор Хіменес-Браво зазначає, що у цьому рецепті дуже важливо, щоб десерт не прилип і не пригорів.

Інгредієнти:

  • Вишня заморожена — 400 гр
  • Філо тісто
  • Цукор — 100 гр
  • Масло оливкове.

Спосіб приготування:

  1. Проваріть вишні з цукром до загусання і дайте їм охолонути до тепла.
  2. Тісто заздалегідь дістаньте з морозилки і дайте трохи полежати. Так воно стане більш м’яким та податливим.
  3. Після цього викладайте листи тіста один на одного, змащуючи кожен шар маслом. Потім викладіть вишні на тісто, як показано на відео. А потім скрутіть тісто в рулет і поставте запікати 20-25 хвилин|мінути| при 180 градусах.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".

Теги:
#Десерт #Майстер шеф #Ектор Хіменес Браво
Ключові новини дня
Україна
Підсумки дня 18 грудня: головна ялинка у Києві, "Омікрон" в Україні та нові бази Росії біля кордонів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 18 грудня: головна ялинка у Києві, "Омікрон" в Україні та нові бази Росії біля кордонів
Дата публікації
Категорія
Армія РФ
Кулеба закликав Захід конкретизувати санкції за напад Росії, а не "просто бла-бла-бла"
Дата публікації
Категорія
Армія РФ
Росія продовжує перекидати війська до кордону України: де з’явилися нові бази
Дата публікації
Категорія
Новорічна ялинка в Києві
У Києві запалили головну ялинку країни: повне відео та фото
Дата публікації
Категорія
Зенітно-ракетні комплекси Patriot
США можуть серйозно допомогти Україні на тлі російської загрози: що відомо