Коли раптово прийшли гості: рецепт ідеального вишневого штруделю за 15 хвилин

Рулет можна відразу подавати гарячим, відразу після того, як дістанете десерт із духовки.

У вас бувало таке, що гості вже на порозі, а у вас нема нічого до чаю? Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився простим рецептом омлету в пакеті, знає, що треба робити у такому разі.

На своїй сторінці в Інстаграм кулінар поділився рецептом ідеального штруделя з вишнею, який можна приготувати лише за 15 хвилин. Ектор Хіменес-Браво зазначає, що у цьому рецепті дуже важливо, щоб десерт не прилип і не пригорів.

Інгредієнти:

Вишня заморожена — 400 гр

Філо тісто

Цукор — 100 гр

Масло оливкове.

Спосіб приготування:

Проваріть вишні з цукром до загусання і дайте їм охолонути до тепла. Тісто заздалегідь дістаньте з морозилки і дайте трохи полежати. Так воно стане більш м’яким та податливим. Після цього викладайте листи тіста один на одного, змащуючи кожен шар маслом. Потім викладіть вишні на тісто, як показано на відео. А потім скрутіть тісто в рулет і поставте запікати 20-25 хвилин|мінути| при 180 градусах.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".