Коли раптово прийшли гості: рецепт ідеального вишневого штруделю за 15 хвилин
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Рулет можна відразу подавати гарячим, відразу після того, як дістанете десерт із духовки.
У вас бувало таке, що гості вже на порозі, а у вас нема нічого до чаю? Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився простим рецептом омлету в пакеті, знає, що треба робити у такому разі.
На своїй сторінці в Інстаграм кулінар поділився рецептом ідеального штруделя з вишнею, який можна приготувати лише за 15 хвилин. Ектор Хіменес-Браво зазначає, що у цьому рецепті дуже важливо, щоб десерт не прилип і не пригорів.
Інгредієнти:
- Вишня заморожена — 400 гр
- Філо тісто
- Цукор — 100 гр
- Масло оливкове.
Спосіб приготування:
- Проваріть вишні з цукром до загусання і дайте їм охолонути до тепла.
- Тісто заздалегідь дістаньте з морозилки і дайте трохи полежати. Так воно стане більш м’яким та податливим.
- Після цього викладайте листи тіста один на одного, змащуючи кожен шар маслом. Потім викладіть вишні на тісто, як показано на відео. А потім скрутіть тісто в рулет і поставте запікати 20-25 хвилин|мінути| при 180 градусах.
Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".
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