Оригінальна подача "Оселедця під шубою", в якій він виходить ще смачнішим: ідея фудблогера (відео)
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У такій подачі виходить ще смачніше
Популярний святковий салат "Оселедець під шубою" готується не тільки в класичному варіанті. На просторах інтернету є безліч цікавих рецептів, з якими цю популярну страву можна зробити в різних варіаціях.
Так, фудблогер Катерина Тупицька у себе в Інстаграмі запостила відео з приготуванням "Оселедця в шубі". Закуска виходить дуже смачною та схожою на японські роли.
"Оселедець у шубі": легкий рецепт
Інгредієнти:
- Буряк
- Морква
- Картопля
- Майонез
- Оселедець
- Зелена цибуля
- Плівка + фольга
Спосіб приготування:
- Варимо та чистимо всі овочі.
- З буряків робимо тоненькі слайси, залишки натираємо на тертці, моркву та картоплю теж.
- Нарізаємо оселедець.
- Робимо конструкцію з фольги у 2-3 шари. Обмотуємо плівкою і викладаємо по черзі: слайси буряків — тертий буряк — майонез — морква — майонез — картопля — майонез — оселедець — цибуля.
- Завертаємо все як рол, відправляємо в холодильник на 2-3 години, а потім нарізаємо на рівні шматочки, зверху прикрашаючи зеленню.
Раніше "Телеграф" ділився ще одним рецептом із буряком, який зробить ваш святковий стіл яскравішим. З рецептом закуски під назвою "Новорічні свічки" ви можете ознайомитись у нашому попередньому матеріалі.
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