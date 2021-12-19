Оригінальна подача "Оселедця під шубою", в якій він виходить ще смачнішим: ідея фудблогера (відео)

У такій подачі виходить ще смачніше

Популярний святковий салат "Оселедець під шубою" готується не тільки в класичному варіанті. На просторах інтернету є безліч цікавих рецептів, з якими цю популярну страву можна зробити в різних варіаціях.

Так, фудблогер Катерина Тупицька у себе в Інстаграмі запостила відео з приготуванням "Оселедця в шубі". Закуска виходить дуже смачною та схожою на японські роли.

"Оселедець у шубі": легкий рецепт

Інгредієнти:

Буряк

Морква

Картопля

Майонез

Оселедець

Зелена цибуля

Плівка + фольга

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Спосіб приготування:

Варимо та чистимо всі овочі. З буряків робимо тоненькі слайси, залишки натираємо на тертці, моркву та картоплю теж. Нарізаємо оселедець. Робимо конструкцію з фольги у 2-3 шари. Обмотуємо плівкою і викладаємо по черзі: слайси буряків — тертий буряк — майонез — морква — майонез — картопля — майонез — оселедець — цибуля. Завертаємо все як рол, відправляємо в холодильник на 2-3 години, а потім нарізаємо на рівні шматочки, зверху прикрашаючи зеленню.

Раніше "Телеграф" ділився ще одним рецептом із буряком, який зробить ваш святковий стіл яскравішим. З рецептом закуски під назвою "Новорічні свічки" ви можете ознайомитись у нашому попередньому матеріалі.