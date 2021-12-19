Просто та смачно: рецепт ролів з крабових паличок, які прикрасять новорічний стіл

На приготування цієї закуски вам не знадобиться багато часу.

Якщо ви досі не знаєте, що приготувати на Новий 2022 рік, "Телеграф" поспішає вам на допомогу та пропонує вам кілька варіантів смачних закусок: з червоної ікри, червоної риби та креветок, рулетики з огірків зі шпротами, сирні канапе, а також роли з крабових паличок.

Незвичайним рецептом закуски з крабовими паличками поділилася на своїй сторінці в Інстаграм кулінарний блогер Марина, підписана в мережі як marisha_with_love. Вона зазначає, що ця закуска стане чудовою прикрасою новорічного столу, а готуватися вона дуже швидко та просто.

Інгредієнти:

крабові палички

3 яйця відварених

3/4 банки кукурудзи

80-90 г сиру

1 огірок

2 ст. майонезу

перець, сіль за бажанням

ікра за бажанням (2 ч.л.)

Спосіб приготування:

Яйця натріть на терці або дрібно порубайте, або ж роздавіть вилкою. Один жовток можна залишити для прикраси. Сир також натріть на дрібній тертці. Огірок наріжте вздовж довгими брусками. Змішайте яйця, сир, кукурудзу, перець та майонез. Розгорніть крабову паличку, всередину покладіть 1 ст. начинки, розподіліть до половини крабового листа. Зверху покладіть брусочок огірка і поверніть у рол, починаючи з начинки. Розріжте рол, що вийшов, навпіл, поставте стовпчики на блюдо, зверху прикрасьте жовтком або ікрою.

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