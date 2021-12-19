Рус

Просто та смачно: рецепт ролів з крабових паличок, які прикрасять новорічний стіл

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Рецепт новорічної закуски з крабових паличок
Рецепт новорічної закуски з крабових паличок

На приготування цієї закуски вам не знадобиться багато часу.

Якщо ви досі не знаєте, що приготувати на Новий 2022 рік, "Телеграф" поспішає вам на допомогу та пропонує вам кілька варіантів смачних закусок: з червоної ікри, червоної риби та креветок, рулетики з огірків зі шпротами, сирні канапе, а також роли з крабових паличок.

Незвичайним рецептом закуски з крабовими паличками поділилася на своїй сторінці в Інстаграм кулінарний блогер Марина, підписана в мережі як marisha_with_love. Вона зазначає, що ця закуска стане чудовою прикрасою новорічного столу, а готуватися вона дуже швидко та просто.

Інгредієнти:

  • крабові палички
  • 3 яйця відварених
  • 3/4 банки кукурудзи
  • 80-90 г сиру
  • 1 огірок
  • 2 ст. майонезу
  • перець, сіль за бажанням
  • ікра за бажанням (2 ч.л.)

Спосіб приготування:

  1. Яйця натріть на терці або дрібно порубайте, або ж роздавіть вилкою. Один жовток можна залишити для прикраси.
  2. Сир також натріть на дрібній тертці.
  3. Огірок наріжте вздовж довгими брусками.
  4. Змішайте яйця, сир, кукурудзу, перець та майонез.
  5. Розгорніть крабову паличку, всередину покладіть 1 ст. начинки, розподіліть до половини крабового листа. Зверху покладіть брусочок огірка і поверніть у рол, починаючи з начинки.
  6. Розріжте рол, що вийшов, навпіл, поставте стовпчики на блюдо, зверху прикрасьте жовтком або ікрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати вишуканий та дуже смачний салат "Посейдон".

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Закуска
Крістіні Ламбрехт хоче посилити персональні санкції щодо Володимира Путіна
Політика
Путін має відчути наслідки: у Німеччині жорстко оцінили агресію проти України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Крістіні Ламбрехт хоче посилити персональні санкції щодо Володимира Путіна
Путін має відчути наслідки: у Німеччині жорстко оцінили агресію проти України
Дата публікації
Категорія
Про святкування Різдва за григоріанським календарем розповів Єпіфаній
Українці можуть остаточно перейти на католицьке Різдво: у ПЦУ назвали терміни
Дата публікації
Категорія
У зірок бувають дуже незвичайні прохання у райдерах
Сортування M&M’s за кольором і нога хамона: що незвичайного українські зірки вимагають у своїх райдерах
Дата публікації
Категорія
Люди вимагають свободи переміщення
Багатотисячні натовпи та сутички з копами: Європа мітингує проти карантину (відео)
Дата публікації
Категорія
День Святого Миколая відзначається 19 грудня
День Святого Миколая: священник розповів, що треба зробити в цей день