Апетитні рулетики зі свинини на Новий рік: покроковий рецепт на святковий стіл від Клопотенка
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Рецепт неймовірно смачної страви, яка сподобається навіть найвибагливішим
Відомий український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону кулінарного проєкту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився новорічним рецептом буженини, запропонував приготувати на свята, що наближаються, дуже смачні рулетики (крученики) з чорносливом і волоськими горіхами, запечені з овочами.
Страва готується дуже просто. Результатом будуть насолоджуватися всі члени сімейства та друзі. Новим відеорецептом Клопотенко поділився на офіційному YouTube-каналі.
На підготовку та приготування страви знадобиться менше години.
Рулетики зі свинини: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 500 г свинини (антрекот)
- 150 г чорносливу
- 100 г волоських горіхів
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- за смаком сіль та перець
Для соусу:
- 1 морква
- 1 цибуля
- 1 гілочка розмарину
- 2 ст. л. томатної пасти
- 150 мл води
- 2 ст. л. соняшникової олії
- за смаком сіль та перець
Спосіб приготування:
- Нарізаємо 500 г свинячого антрекота на 6 частин завтовшки приблизно 1 см.
- Викладаємо м’ясо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо молотком для м’яса (стежте, щоб м’ясо не порвалося). Солимо і перчимо з двох сторін.
- Подрібнюємо 150 г чорносливу та 100 г волоських горіхів.
- Викладаємо начинку на шматочки м’яса та загортаємо в рулетики. Зв’язуємо кожен рулетик ниткою.
- Розігріваємо сковороду із 2-3 ст. л. соняшникової олії та обсмажуємо рулетики до золотистої скоринки.
- Для засмаження чистимо моркву та цибулю. Морквину натираємо на тертці, а цибулинку нарізаємо кубиками.
- Обсмажуємо цибулю та моркву на розігрітій сковороді з 2 ст. л. олії до м’якості цибулі. Додаємо трохи солі та перцю, 2 ст. л. томатної пасти. Перемішуємо та вливаємо 150 мл води. Гасимо, поки вода не випарується.
- Викладаємо у форму для запікання рулетики та саму засмажку. Для аромату додаємо частинки гілочки розмарину. Запікаємо 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Крученики готові!
Також на Новий рік ви можете приготувати ще одну м’ясну страву – запечену курочку. Як приготувати її, щоб вийшла золотиста і хрумка скоринка — читайте в попередньому матеріалі "Телеграфа".
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