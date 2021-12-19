Рус

Апетитні рулетики зі свинини на Новий рік: покроковий рецепт на святковий стіл від Клопотенка

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
206
Крученики з чорносливом та волоськими горіхами — простий рецепт Новина оновлена 19 грудня 2021, 13:11
Крученики з чорносливом та волоськими горіхами — простий рецепт

Рецепт неймовірно смачної страви, яка сподобається навіть найвибагливішим

Відомий український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону кулінарного проєкту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився новорічним рецептом буженини, запропонував приготувати на свята, що наближаються, дуже смачні рулетики (крученики) з чорносливом і волоськими горіхами, запечені з овочами.

Страва готується дуже просто. Результатом будуть насолоджуватися всі члени сімейства та друзі. Новим відеорецептом Клопотенко поділився на офіційному YouTube-каналі.

На підготовку та приготування страви знадобиться менше години.

Рулетики зі свинини: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • 500 г свинини (антрекот)
  • 150 г чорносливу
  • 100 г волоських горіхів
  • 2-3 ст. л. соняшникової олії
  • за смаком сіль та перець

Для соусу:

  • 1 морква
  • 1 цибуля
  • 1 гілочка розмарину
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 150 мл води
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • за смаком сіль та перець

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо 500 г свинячого антрекота на 6 частин завтовшки приблизно 1 см.
  2. Викладаємо м’ясо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо молотком для м’яса (стежте, щоб м’ясо не порвалося). Солимо і перчимо з двох сторін.
  3. Подрібнюємо 150 г чорносливу та 100 г волоських горіхів.
  4. Викладаємо начинку на шматочки м’яса та загортаємо в рулетики. Зв’язуємо кожен рулетик ниткою.
  5. Розігріваємо сковороду із 2-3 ст. л. соняшникової олії та обсмажуємо рулетики до золотистої скоринки.
  6. Для засмаження чистимо моркву та цибулю. Морквину натираємо на тертці, а цибулинку нарізаємо кубиками.
  7. Обсмажуємо цибулю та моркву на розігрітій сковороді з 2 ст. л. олії до м’якості цибулі. Додаємо трохи солі та перцю, 2 ст. л. томатної пасти. Перемішуємо та вливаємо 150 мл води. Гасимо, поки вода не випарується.
  8. Викладаємо у форму для запікання рулетики та саму засмажку. Для аромату додаємо частинки гілочки розмарину. Запікаємо 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Крученики готові!

Також на Новий рік ви можете приготувати ще одну м’ясну страву – запечену курочку. Як приготувати її, щоб вийшла золотиста і хрумка скоринка — читайте в попередньому матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#М'ясо #Рецепти #Різдво #Новий рік #Євген Клопотенко
Крістіні Ламбрехт хоче посилити персональні санкції щодо Володимира Путіна
Політика
Путін має відчути наслідки: у Німеччині жорстко оцінили агресію проти України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Крістіні Ламбрехт хоче посилити персональні санкції щодо Володимира Путіна
Путін має відчути наслідки: у Німеччині жорстко оцінили агресію проти України
Дата публікації
Категорія
Про святкування Різдва за григоріанським календарем розповів Єпіфаній
Українці можуть остаточно перейти на католицьке Різдво: у ПЦУ назвали терміни
Дата публікації
Категорія
У зірок бувають дуже незвичайні прохання у райдерах
Сортування M&M’s за кольором і нога хамона: що незвичайного українські зірки вимагають у своїх райдерах
Дата публікації
Категорія
Люди вимагають свободи переміщення
Багатотисячні натовпи та сутички з копами: Європа мітингує проти карантину (відео)
Дата публікації
Категорія
День Святого Миколая відзначається 19 грудня
День Святого Миколая: священник розповів, що треба зробити в цей день