Апетитні рулетики зі свинини на Новий рік: покроковий рецепт на святковий стіл від Клопотенка

Рецепт неймовірно смачної страви, яка сподобається навіть найвибагливішим

Відомий український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону кулінарного проєкту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився новорічним рецептом буженини, запропонував приготувати на свята, що наближаються, дуже смачні рулетики (крученики) з чорносливом і волоськими горіхами, запечені з овочами.

Страва готується дуже просто. Результатом будуть насолоджуватися всі члени сімейства та друзі. Новим відеорецептом Клопотенко поділився на офіційному YouTube-каналі.

На підготовку та приготування страви знадобиться менше години.

Рулетики зі свинини: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

500 г свинини (антрекот)

150 г чорносливу

100 г волоських горіхів

2-3 ст. л. соняшникової олії

за смаком сіль та перець

Для соусу:

1 морква

1 цибуля

1 гілочка розмарину

2 ст. л. томатної пасти

150 мл води

2 ст. л. соняшникової олії

за смаком сіль та перець

Спосіб приготування:

Нарізаємо 500 г свинячого антрекота на 6 частин завтовшки приблизно 1 см. Викладаємо м’ясо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо молотком для м’яса (стежте, щоб м’ясо не порвалося). Солимо і перчимо з двох сторін. Подрібнюємо 150 г чорносливу та 100 г волоських горіхів. Викладаємо начинку на шматочки м’яса та загортаємо в рулетики. Зв’язуємо кожен рулетик ниткою. Розігріваємо сковороду із 2-3 ст. л. соняшникової олії та обсмажуємо рулетики до золотистої скоринки. Для засмаження чистимо моркву та цибулю. Морквину натираємо на тертці, а цибулинку нарізаємо кубиками. Обсмажуємо цибулю та моркву на розігрітій сковороді з 2 ст. л. олії до м’якості цибулі. Додаємо трохи солі та перцю, 2 ст. л. томатної пасти. Перемішуємо та вливаємо 150 мл води. Гасимо, поки вода не випарується. Викладаємо у форму для запікання рулетики та саму засмажку. Для аромату додаємо частинки гілочки розмарину. Запікаємо 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Крученики готові!

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