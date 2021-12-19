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Новорічна страва з доступних продуктів: грузинський салат з волоськими горіхами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Грузинський салат на Новий рік-2022 – простий рецепт Новина оновлена 19 грудня 2021, 20:06
Грузинський салат на Новий рік-2022 – простий рецепт

Ліза Глінська поділилася рецептом салату з горіховим соусом

Які тільки салати можна приготувати для святкового столу — це і страви з рибою, наприклад такі, як "Оселедець під шубою", салат "Різдвяний вінок" з курячим філе та зернами гранату, а також салат для любителів японської кухні — "Ліниві суші" з червоною рибою.

У цьому матеріалі йтиметься про грузинський салат, рецептом якого поділилася українська кулінарна експертка Ліза Глінська. Це легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів підійде до риби, птиці, м’яса.

Грузинський салат: простий рецепт від Лізи Глінської

Інгредієнти:

  • 5 шт. помідорів
  • 5 шт. огірків
  • кінза
  • петрушка
  • 50 г обсмажених волоських горіхів
  • 1 ч. л. оцту
  • сіль (за смаком)
  • 2 зубчики часнику
  • 1 шт. червоної цибулі
  • перець чилі (за смаком)
  • 30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
  • 30 мл води (1,5 ст. л.)

Спосіб приготування:

  1. Готуємо заправку. З’єднуємо воду, олію, оцет, часник, горіхи і перемелюємо блендером до стану пасти.
  2. Готуємо салат. Бланшируємо помідори та знімаємо з них шкірку.
  3. Зрізаємо шкірку з огірків.
  4. Нарізаємо огірки, помідори середніми шматочками.
  5. Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями.
  6. Рубаємо дрібно 1/3 частину гострого перцю.
  7. Рубаємо петрушку та кінзу.
  8. З’єднуємо всі інгредієнти, додаємо заправку та перемішуємо.
  9. Доводимо до смаку сіллю. Салат готовий!

Раніше Ліза Глінська розповіла, як приготувати десерт "Шу-шу" — страву, яка може чудово підійти для солодкого столу у новорічні та різдвяні свята.

Теги:
#Рецепти #Ліза Глинська
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