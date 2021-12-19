Новорічна страва з доступних продуктів: грузинський салат з волоськими горіхами
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Ліза Глінська поділилася рецептом салату з горіховим соусом
Які тільки салати можна приготувати для святкового столу — це і страви з рибою, наприклад такі, як "Оселедець під шубою", салат "Різдвяний вінок" з курячим філе та зернами гранату, а також салат для любителів японської кухні — "Ліниві суші" з червоною рибою.
У цьому матеріалі йтиметься про грузинський салат, рецептом якого поділилася українська кулінарна експертка Ліза Глінська. Це легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів підійде до риби, птиці, м’яса.
Грузинський салат: простий рецепт від Лізи Глінської
Інгредієнти:
- 5 шт. помідорів
- 5 шт. огірків
- кінза
- петрушка
- 50 г обсмажених волоських горіхів
- 1 ч. л. оцту
- сіль (за смаком)
- 2 зубчики часнику
- 1 шт. червоної цибулі
- перець чилі (за смаком)
- 30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
- 30 мл води (1,5 ст. л.)
Спосіб приготування:
- Готуємо заправку. З’єднуємо воду, олію, оцет, часник, горіхи і перемелюємо блендером до стану пасти.
- Готуємо салат. Бланшируємо помідори та знімаємо з них шкірку.
- Зрізаємо шкірку з огірків.
- Нарізаємо огірки, помідори середніми шматочками.
- Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями.
- Рубаємо дрібно 1/3 частину гострого перцю.
- Рубаємо петрушку та кінзу.
- З’єднуємо всі інгредієнти, додаємо заправку та перемішуємо.
- Доводимо до смаку сіллю. Салат готовий!
Раніше Ліза Глінська розповіла, як приготувати десерт "Шу-шу" — страву, яка може чудово підійти для солодкого столу у новорічні та різдвяні свята.
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