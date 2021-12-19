Новорічна страва з доступних продуктів: грузинський салат з волоськими горіхами

Ліза Глінська поділилася рецептом салату з горіховим соусом

Які тільки салати можна приготувати для святкового столу — це і страви з рибою, наприклад такі, як "Оселедець під шубою", салат "Різдвяний вінок" з курячим філе та зернами гранату, а також салат для любителів японської кухні — "Ліниві суші" з червоною рибою.

У цьому матеріалі йтиметься про грузинський салат, рецептом якого поділилася українська кулінарна експертка Ліза Глінська. Це легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів підійде до риби, птиці, м’яса.

Грузинський салат: простий рецепт від Лізи Глінської

Інгредієнти:

5 шт. помідорів

5 шт. огірків

кінза

петрушка

50 г обсмажених волоських горіхів

1 ч. л. оцту

сіль (за смаком)

2 зубчики часнику

1 шт. червоної цибулі

перець чилі (за смаком)

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)

30 мл води (1,5 ст. л.)

Спосіб приготування:

Готуємо заправку. З’єднуємо воду, олію, оцет, часник, горіхи і перемелюємо блендером до стану пасти. Готуємо салат. Бланшируємо помідори та знімаємо з них шкірку. Зрізаємо шкірку з огірків. Нарізаємо огірки, помідори середніми шматочками. Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями. Рубаємо дрібно 1/3 частину гострого перцю. Рубаємо петрушку та кінзу. З’єднуємо всі інгредієнти, додаємо заправку та перемішуємо. Доводимо до смаку сіллю. Салат готовий!

Раніше Ліза Глінська розповіла, як приготувати десерт "Шу-шу" — страву, яка може чудово підійти для солодкого столу у новорічні та різдвяні свята.