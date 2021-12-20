Загадуємо бажання на Новий рік-2022: як приготувати печиво з передбаченнями

Виходить тонким і хрумким

Готуючись до новорічної ночі, перед кожною господинею стоїть питання: що приготувати на святковий стіл, щоб було смачно, цікаво та оригінально. Меню складено, але все одно хочеться якоїсь "родзинки".

Український кондитер, переможниця другого сезону кулінарного проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська ділиться рецептом китайського печива з передбаченнями, яке задасть тон на весь наступний рік — рік Чорного Водяного Тигра.

Печиво з передбаченнями: рецепт від Лізи Глінської

Інгредієнти:

120 г білка (4 шт.)

120 г цукрової пудри (5 ст. л. з гіркою)

90 г борошна (3,5 ст. л. з гіркою)

80 г вершкового масла

цедра апельсина (або лимона)

Спосіб приготування:

З’єднуємо білок із цукровою пудрою. Розтоплюємо вершкове масло і додаємо до білка з цукровою пудрою, перемішуємо. Додаємо цедру апельсина, борошно та перемішуємо до однорідної консистенції. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок і відправляємо в холодильник на ніч. Включаємо духовку на 180С. Відсаджуємо з мішка тісто у вигляді печива діаметром 3 см на лист, вистелений пергаментом або силіконовим килимком. Розподіляємо кожне печиво ложкою, щоб вийшли кола діаметром 7-8 см. Відправляємо випікатися в розігріту духовку – печиво по краю має зарум’янитися. Дістаємо печиво з духовки, ще гарячим складаємо кожне навпіл, а потім ще раз навпіл і перекладаємо в склянки, щоб воно охололо. Ховаємо у готове печиво записки з передбаченнями.

Також чудовим варіантом для святкового столу буде фруктовий десерт. Про те, як приготувати смачний шоколадний рулет з мандаринами, — дізнайтесь у нашому попередньому матеріалі.