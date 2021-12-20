Незмінний атрибут Нового року: рецепт вишуканої закуски з ікрою, яка буде смачною, навіть холодною

Для цього рецепту краще купувати заморожену ікру.

Новий 2022 вже зовсім близько, і підготовка до його святкування набирає обертів. Одним із найважливіших складових свята є новорічний стіл, який з кожним роком хочеться робити все цікавіше та смачніше. Ми раніше розповідали, як приготувати оригінальні бутерброди "Тигрята" або роли з крабових паличок, а тепер настав час приготувати щось більш вишукане.

Якщо ви полюбляєте незвичайні рецепти, то закуска від судді шоу "Майстер Шеф" Володимира Ярославського припаде вам до душі. Як приготувати закуску з гарбуза із сиром, кремом авокадо та ікрою кулінар розповів у себе на сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти:

Червона ікра

сир

Для оладок:

250г пюре гарбуза

1 яйце

140г муки

2г солі

10г порошку-розпушувача

Олія без запаху для смаження

Для крему з авокадо:

1шт авокадо

1ст ложка оливкової олії

сіль, сік лимона і трохи петрушки — на смак

Спосіб приготування:

Щоб приготувати оладки, до гарбузового пюре додайте яйце, сіль і все це добре перемішайте. Після, борошно змішайте з розпушувачем, додайте гарбузове пюре і знову все перемішайте. Смажте оладки на маслі на середньому вогні. Приготуйте крем: очищений авокадо збийте блендером з усіма інгредієнтами в кремову консистенцію. Після зберіть закуску: на оладки викладіть трохи сиру по колу, зверху крем з авокадо, і ще зверху ікру. Готово!

Володимир Ярославський радить не прикрашати страву зеленню, бо за час на столі вона може зав’янути.

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