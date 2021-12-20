Незмінний атрибут Нового року: рецепт вишуканої закуски з ікрою, яка буде смачною, навіть холодною
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 146
Для цього рецепту краще купувати заморожену ікру.
Новий 2022 вже зовсім близько, і підготовка до його святкування набирає обертів. Одним із найважливіших складових свята є новорічний стіл, який з кожним роком хочеться робити все цікавіше та смачніше. Ми раніше розповідали, як приготувати оригінальні бутерброди "Тигрята" або роли з крабових паличок, а тепер настав час приготувати щось більш вишукане.
Якщо ви полюбляєте незвичайні рецепти, то закуска від судді шоу "Майстер Шеф" Володимира Ярославського припаде вам до душі. Як приготувати закуску з гарбуза із сиром, кремом авокадо та ікрою кулінар розповів у себе на сторінці в Інстаграм.
Інгредієнти:
- Червона ікра
- сир
Для оладок:
- 250г пюре гарбуза
- 1 яйце
- 140г муки
- 2г солі
- 10г порошку-розпушувача
- Олія без запаху для смаження
Для крему з авокадо:
- 1шт авокадо
- 1ст ложка оливкової олії
- сіль, сік лимона і трохи петрушки — на смак
Спосіб приготування:
- Щоб приготувати оладки, до гарбузового пюре додайте яйце, сіль і все це добре перемішайте.
- Після, борошно змішайте з розпушувачем, додайте гарбузове пюре і знову все перемішайте.
- Смажте оладки на маслі на середньому вогні.
- Приготуйте крем: очищений авокадо збийте блендером з усіма інгредієнтами в кремову консистенцію.
- Після зберіть закуску: на оладки викладіть трохи сиру по колу, зверху крем з авокадо, і ще зверху ікру. Готово!
Володимир Ярославський радить не прикрашати страву зеленню, бо за час на столі вона може зав’янути.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати вишуканий та дуже смачний салат "Посейдон".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-