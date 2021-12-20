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Незмінний атрибут Нового року: рецепт вишуканої закуски з ікрою, яка буде смачною, навіть холодною

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Червона ікра – постійний атрибут як на Новий рік, так і на всі свята. Новина оновлена 20 грудня 2021, 16:46
Червона ікра – постійний атрибут як на Новий рік, так і на всі свята.

Для цього рецепту краще купувати заморожену ікру.

Новий 2022 вже зовсім близько, і підготовка до його святкування набирає обертів. Одним із найважливіших складових свята є новорічний стіл, який з кожним роком хочеться робити все цікавіше та смачніше. Ми раніше розповідали, як приготувати оригінальні бутерброди "Тигрята" або роли з крабових паличок, а тепер настав час приготувати щось більш вишукане.

Якщо ви полюбляєте незвичайні рецепти, то закуска від судді шоу "Майстер Шеф" Володимира Ярославського припаде вам до душі. Як приготувати закуску з гарбуза із сиром, кремом авокадо та ікрою кулінар розповів у себе на сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти:

  • Червона ікра
  • сир

Для оладок:

  • 250г пюре гарбуза
  • 1 яйце
  • 140г муки
  • 2г солі
  • 10г порошку-розпушувача
  • Олія без запаху для смаження

Для крему з авокадо:

  • 1шт авокадо
  • 1ст ложка оливкової олії
  • сіль, сік лимона і трохи петрушки — на смак

Спосіб приготування:

  1. Щоб приготувати оладки, до гарбузового пюре додайте яйце, сіль і все це добре перемішайте.
  2. Після, борошно змішайте з розпушувачем, додайте гарбузове пюре і знову все перемішайте.
  3. Смажте оладки на маслі на середньому вогні.
  4. Приготуйте крем: очищений авокадо збийте блендером з усіма інгредієнтами в кремову консистенцію.
  5. Після зберіть закуску: на оладки викладіть трохи сиру по колу, зверху крем з авокадо, і ще зверху ікру. Готово!

Володимир Ярославський радить не прикрашати страву зеленню, бо за час на столі вона може зав’янути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати вишуканий та дуже смачний салат "Посейдон".

Теги:
#Рецепт #Закуски #Володимир Ярославський
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