Салат "Ялинка": нарядна страва, яка обов’язково має бути присутня на новорічному столі
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Салат у вигляді новорічної ялинки лише прикрасить святковий стіл.
Особливого шарму святковому столу на Новий рік додають різні салати та закуски у вигляді основних новорічних атрибутів: ялинкових іграшок, Діда Мороза або ялинки. Ми вже розповідали, як приготувати новорічний салат "Різдвяний вінок" або зробити незвичайну закуску "Сирний сніговик", а тепер пропонуємо ознайомитися з рецептом салату "Ялинка".
Джерело: сторінці в Інстаграм "Михайло Грізбі".
Інгредієнти
- картопля – 3 шт.;
- яйця – 3 шт.,
- печериці – 300 г;
- цибуля – 1-2 головки;
- морква – 1 шт.;
- куряче філе – 350 г;
- майонез – 150 г;
- рослинна олія – 2 ст. л.;
- лавровий лист – 1 шт.;
- сіль за смаком;
- чорний мелений перець — щіпка;
- кріп – великий пучок;
- зерна граната – жменя;
- консервована кукурудза – 1 ст. л. для прикрас.
Спосіб приготування:
- Куряче філе, не розрізаючи на шматочки, картоплю та моркву відваріть.
- Цибулю наріжте кубиками і обсмажте її на маслі кілька хвилин. До неї на сковороду додайте нарізані кубиком печериці. Наприкінці приготування обов’язково посоліть та поперчіть гриби з цибулею.
- Викладіть на тарілку нарізане кубиками варене філе у вигляді ялинки. Посоліть і поперчіть м’ясо. Після цього змастіть шар майонезом.
- Наступним шаром викладіть терту на великій тертці картоплю, і знову змастіть все майонезом.
- Далі – викладіть остиглу суміш із смажених печериць з цибулею. Поверх нанесіть сіточку з майонезу.
- Далі викладіть терту варену моркву. Змастіть все майонезом.
- Посипте все тертими яйцями і прикрасьте салат обсушеними гілочками свіжого кропу, щоб готова страва була схожа на ялинку. З кукурудзи можна зробити новорічну гірлянду, а з зерен граната – ялинкові іграшки. Дайте салату годину настоятися в холодильнику і можна подавати до столу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати неймовірно смачну новорічну закуску "Грибочки", на приготування якої піде лише 15 хвилин.
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