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Салат "Ялинка": нарядна страва, яка обов’язково має бути присутня на новорічному столі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цей салат обов’язково має бути присутнім на новорічному столі Новина оновлена 21 грудня 2021, 00:13
Цей салат обов’язково має бути присутнім на новорічному столі

Салат у вигляді новорічної ялинки лише прикрасить святковий стіл.

Особливого шарму святковому столу на Новий рік додають різні салати та закуски у вигляді основних новорічних атрибутів: ялинкових іграшок, Діда Мороза або ялинки. Ми вже розповідали, як приготувати новорічний салат "Різдвяний вінок" або зробити незвичайну закуску "Сирний сніговик", а тепер пропонуємо ознайомитися з рецептом салату "Ялинка".

Джерело: сторінці в Інстаграм "Михайло Грізбі".

Інгредієнти

  • картопля – 3 шт.;
  • яйця – 3 шт.,
  • печериці – 300 г;
  • цибуля – 1-2 головки;
  • морква – 1 шт.;
  • куряче філе – 350 г;
  • майонез – 150 г;
  • рослинна олія – 2 ст. л.;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • сіль за смаком;
  • чорний мелений перець — щіпка;
  • кріп – великий пучок;
  • зерна граната – жменя;
  • консервована кукурудза – 1 ст. л. для прикрас.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе, не розрізаючи на шматочки, картоплю та моркву відваріть.
  2. Цибулю наріжте кубиками і обсмажте її на маслі кілька хвилин. До неї на сковороду додайте нарізані кубиком печериці. Наприкінці приготування обов’язково посоліть та поперчіть гриби з цибулею.
  3. Викладіть на тарілку нарізане кубиками варене філе у вигляді ялинки. Посоліть і поперчіть м’ясо. Після цього змастіть шар майонезом.
  4. Наступним шаром викладіть терту на великій тертці картоплю, і знову змастіть все майонезом.
  5. Далі – викладіть остиглу суміш із смажених печериць з цибулею. Поверх нанесіть сіточку з майонезу.
  6. Далі викладіть терту варену моркву. Змастіть все майонезом.
  7. Посипте все тертими яйцями і прикрасьте салат обсушеними гілочками свіжого кропу, щоб готова страва була схожа на ялинку. З кукурудзи можна зробити новорічну гірлянду, а з зерен граната – ялинкові іграшки. Дайте салату годину настоятися в холодильнику і можна подавати до столу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати неймовірно смачну новорічну закуску "Грибочки", на приготування якої піде лише 15 хвилин.

Теги:
#Рецепт #Новий рік
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