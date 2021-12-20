Салат "Ялинка": нарядна страва, яка обов’язково має бути присутня на новорічному столі

Салат у вигляді новорічної ялинки лише прикрасить святковий стіл.

Особливого шарму святковому столу на Новий рік додають різні салати та закуски у вигляді основних новорічних атрибутів: ялинкових іграшок, Діда Мороза або ялинки. Ми вже розповідали, як приготувати новорічний салат "Різдвяний вінок" або зробити незвичайну закуску "Сирний сніговик", а тепер пропонуємо ознайомитися з рецептом салату "Ялинка".

Джерело: сторінці в Інстаграм "Михайло Грізбі".

Інгредієнти

картопля – 3 шт.;

яйця – 3 шт.,

печериці – 300 г;

цибуля – 1-2 головки;

морква – 1 шт.;

куряче філе – 350 г;

майонез – 150 г;

рослинна олія – 2 ст. л.;

лавровий лист – 1 шт.;

сіль за смаком;

чорний мелений перець — щіпка;

кріп – великий пучок;

зерна граната – жменя;

консервована кукурудза – 1 ст. л. для прикрас.

Спосіб приготування:

Куряче філе, не розрізаючи на шматочки, картоплю та моркву відваріть. Цибулю наріжте кубиками і обсмажте її на маслі кілька хвилин. До неї на сковороду додайте нарізані кубиком печериці. Наприкінці приготування обов’язково посоліть та поперчіть гриби з цибулею. Викладіть на тарілку нарізане кубиками варене філе у вигляді ялинки. Посоліть і поперчіть м’ясо. Після цього змастіть шар майонезом. Наступним шаром викладіть терту на великій тертці картоплю, і знову змастіть все майонезом. Далі – викладіть остиглу суміш із смажених печериць з цибулею. Поверх нанесіть сіточку з майонезу. Далі викладіть терту варену моркву. Змастіть все майонезом. Посипте все тертими яйцями і прикрасьте салат обсушеними гілочками свіжого кропу, щоб готова страва була схожа на ялинку. З кукурудзи можна зробити новорічну гірлянду, а з зерен граната – ялинкові іграшки. Дайте салату годину настоятися в холодильнику і можна подавати до столу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати неймовірно смачну новорічну закуску "Грибочки", на приготування якої піде лише 15 хвилин.