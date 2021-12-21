Шикарна скумбрія в духовці: простий та смачний рецепт до новорічного столу

Приготування страви не забере багато часу

Новорічний стіл складно уявити без "Оселедця під шубою", проте любителі риби можуть порадувати себе та гостей та іншими смачними та цікавішими стравами. Наприклад, запекти рулетики зі скумбрії.

Рецептом шикарної скумбрії у духовці до новорічного столу поділилася блогер Alina Foodee на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати рулетики зі скумбрії на Новий рік

інгредієнти

Скумбрія свіжоморожена — 1 кг (2 шт.)

Чорний мелений перець — на смак

Коріандр – 1 ч.л.

Соєвий соус – 3-4 ст.л.

Цедра ¼ лимона

Сік лимона – 1 ст.л.

Цукор – 1 ч.л. без гірки

Приготування

У скумбрії необхідно спочатку видалити всі нутрощі та плавники, проте залишити хвіст. Тримаючись за нього, можна легко обробити рибу на філе. Отримане філе солимо і перчимо на власний смак, додаємо подрібнений коріандр, трохи натертої цедри лимона, щоб скумбрія мала апетитний аромат. Змішуємо соєвий соус, лимонний сік та цукор і змащуємо всім цим філе. Даємо рибі промаринуватися протягом 20-30 хвилин, а можна і довше. Кожне філе ріжемо навпіл уздовж, а з отриманих шматочків згортаємо рулетик і фіксуємо його дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Отримані рулетики необхідно викласти на пергамент, попередньо змащений олією, і відправити в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Відеорецепт

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