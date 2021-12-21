З’їдять за лічені хвилини: простий рецепт рулету з лаваша та червоної риби до новорічного столу

На приготування закуски з лаваша доведеться витратити не більше 15 хвилин

Страви з червоної риби, напевно, сподобаються всім, хто перебуватиме за новорічним столом. Навряд чи хтось встоїть перед закусками із червоної ікри, риби та креветок або перед вишуканим салатом "Посейдон". Також можна приготувати "Святковий рулет із лаваша" з червоною рибою.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

1 тонкий лаваш (розмір лаваша 30Х40 см);

200 г. червоної слабосоленої риби;

3 зварені круто яйця;

200 г вершкового сиру;

свіжа зелень (шпинат, кріп і руккола, можна використовувати будь-яку зелень на ваш смак).

Приготування:

Зелень дрібно нарізаємо. Червону слабосолону рибу нарізаємо тонкими пластинами. Лаваш змащуємо вершковим сиром. Начинку викладаємо не до краю, щоб було місце для скріплення рулету. Лаваш візуально ділимо на три частини та викладаємо на першу зелень, на другу – червону рибу, на третю – натерті на великій тертці варені яйця. Все скручуємо та формуємо щільний рулет. Гострим ножем розрізаємо рулет на порційні шматочки, викладаємо на тарілку та прикрашаємо зеленню.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та легко приготувати три види сирних закусок для новорічного столу.