Печериці з сиром, рулетики з крабових паличок та млинці з ікрою: легкі закуски на Новий рік

Приготування цих закусок не забере багато часу

Закуски – невід’ємна частина святкового новорічного столу. Можна приготувати три види сирних канапе або побалувати гостей одним із варіантів, представлених нижче.

Якщо є бажання урізноманітнити стіл, але при цьому не стояти багато часу на кухні, то рецепти закусок з порталу "1000 меню" будуть дуже доречними.

Рулетики з крабових паличок

Інгредієнти

Крабові палички – 200 гр.

Яйця – 3 шт.

Твердий сир – 80 гр

Часник — 1 зубч.

Майонез — 2 стол.

Петрушка — за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Приготування

Варимо яйця в круту, охолоджуємо їх і чистимо. Потім необхідно відокремити білки від жовтків та натерти окремо на середній тертці. Сир натираємо на середній тертці, часник очищаємо та пропускаємо через прес. Петрушку миємо, сушимо і дрібно нарізаємо. Потім з’єднуємо всі три інгредієнти разом, заправляємо майонезом, перчимо і перемішуємо. Крабові палички потрібно повністю розвернути, намагаючись не порвати. Потім на кожен розгорнутий лист потрібно викласти трохи начинки і розмазати по всій поверхні. Загортаємо палички назад у трубочки, посипаємо жовтками та петрушкою та ставимо в холодильник на 30 хвилин.

Печериці запечені в духовці із сиром

Інгредієнти

Печериці — 400 гр

Твердий сир (двох видів) – 120 гр

Болгарський перець – 1 шт.

Молоді кабачки – 0.5 шт.

Помідори – 1 шт.

Часник — 1 зубч.

Сіль — за смаком

Італійські трави — за смаком

Рослинна олія (для смаження) 20 мл

Приготування

Гриби промиваємо, видаляємо спідничку і кладемо на рушник, щоб прибрати зайву рідину і просушити. Після просушування акуратно зріжте ніжку і заберіть трохи м’якуша зсередини, щоб було місце для начинки. Шматочки грибів, що залишилися, дрібно подрібніть і відправте на сковороду для обсмажування до випаровування рідини. Тим часом готуємо овочі – з кабачка видаліть насіння та наріжте його дрібними кубиками. На дрібній тертці натріть сир та часник. Додайте до овочів підсмажені гриби, сир, часник, трохи посоліть та додайте спеції. Добре перемішайте Фаршируємо печериці начинкою та відправляємо їх у заздалегідь підготовленій формі в духовку на 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.

Новорічна закуска з млинців з червоною ікрою

Інгредієнти

Молоко – 1 скл.

Борошно — 0.5 скл.

Яйця – 1 шт.

Цукор — 1 стол.

Сіль за смаком

Рослинна олія — 1 стол.

Вершковий сир — 2 стол.

Ікра червона — 2 стол.

Приготування

З’єднуємо молоко, яйця, сіль і цукор і збиваємо до однорідної маси й поступово додаємо борошно, що просіює. Тісто має вийти середньої консистенції. Потім приступаємо до смаження млинців – найкраще це робити на чавунній сковороді, щоб млинці не прилипали. Охолоджуємо млинці та змащуємо на ⅔ вершковим сиром, поверх нього викладаємо ікру. Згорніть щільно рулетом млинці й охолодіть пару годин у холодильнику. Наріжте на шматочки товщиною 1,5-2 см. Прикрасьте зверху ікрою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати простий рулет із лаваша та червоної риби до новорічного столу.