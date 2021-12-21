Печериці з сиром, рулетики з крабових паличок та млинці з ікрою: легкі закуски на Новий рік
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Приготування цих закусок не забере багато часу
Закуски – невід’ємна частина святкового новорічного столу. Можна приготувати три види сирних канапе або побалувати гостей одним із варіантів, представлених нижче.
Якщо є бажання урізноманітнити стіл, але при цьому не стояти багато часу на кухні, то рецепти закусок з порталу "1000 меню" будуть дуже доречними.
Рулетики з крабових паличок
Інгредієнти
- Крабові палички – 200 гр.
- Яйця – 3 шт.
- Твердий сир – 80 гр
- Часник — 1 зубч.
- Майонез — 2 стол.
- Петрушка — за смаком
- Перець чорний мелений — за смаком
Приготування
- Варимо яйця в круту, охолоджуємо їх і чистимо. Потім необхідно відокремити білки від жовтків та натерти окремо на середній тертці.
- Сир натираємо на середній тертці, часник очищаємо та пропускаємо через прес.
- Петрушку миємо, сушимо і дрібно нарізаємо. Потім з’єднуємо всі три інгредієнти разом, заправляємо майонезом, перчимо і перемішуємо.
- Крабові палички потрібно повністю розвернути, намагаючись не порвати. Потім на кожен розгорнутий лист потрібно викласти трохи начинки і розмазати по всій поверхні.
- Загортаємо палички назад у трубочки, посипаємо жовтками та петрушкою та ставимо в холодильник на 30 хвилин.
Печериці запечені в духовці із сиром
Інгредієнти
- Печериці — 400 гр
- Твердий сир (двох видів) – 120 гр
- Болгарський перець – 1 шт.
- Молоді кабачки – 0.5 шт.
- Помідори – 1 шт.
- Часник — 1 зубч.
- Сіль — за смаком
- Італійські трави — за смаком
- Рослинна олія (для смаження) 20 мл
Приготування
- Гриби промиваємо, видаляємо спідничку і кладемо на рушник, щоб прибрати зайву рідину і просушити. Після просушування акуратно зріжте ніжку і заберіть трохи м’якуша зсередини, щоб було місце для начинки.
- Шматочки грибів, що залишилися, дрібно подрібніть і відправте на сковороду для обсмажування до випаровування рідини.
- Тим часом готуємо овочі – з кабачка видаліть насіння та наріжте його дрібними кубиками.
- На дрібній тертці натріть сир та часник. Додайте до овочів підсмажені гриби, сир, часник, трохи посоліть та додайте спеції. Добре перемішайте
- Фаршируємо печериці начинкою та відправляємо їх у заздалегідь підготовленій формі в духовку на 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.
Новорічна закуска з млинців з червоною ікрою
Інгредієнти
- Молоко – 1 скл.
- Борошно — 0.5 скл.
- Яйця – 1 шт.
- Цукор — 1 стол.
- Сіль за смаком
- Рослинна олія — 1 стол.
- Вершковий сир — 2 стол.
- Ікра червона — 2 стол.
Приготування
- З’єднуємо молоко, яйця, сіль і цукор і збиваємо до однорідної маси й поступово додаємо борошно, що просіює. Тісто має вийти середньої консистенції.
- Потім приступаємо до смаження млинців – найкраще це робити на чавунній сковороді, щоб млинці не прилипали.
- Охолоджуємо млинці та змащуємо на ⅔ вершковим сиром, поверх нього викладаємо ікру.
- Згорніть щільно рулетом млинці й охолодіть пару годин у холодильнику.
- Наріжте на шматочки товщиною 1,5-2 см. Прикрасьте зверху ікрою.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати простий рулет із лаваша та червоної риби до новорічного столу.
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