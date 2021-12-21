Кутя на Різдво: як правильно приготувати святкову страву

Щоб спростити готування, для куті можна купити готову макову начинку.

Незабаром усі віряни, що відзначають Різдво за григоріанським та новоюліанським календарями, святкуватимуть головне християнське свято у році. "Телеграф" вже розповідав про традиції та заборони цього дня, а сьогодні ми розповімо, як приготує головну страву святкового столу на святий вечір — Різдвяну кутю.

Кутя на Різдво має бути пісною, проте це не заважає додати до неї різних солодощів та прикрас: маку, горіхів, родзинок і навіть мармеладу та цукерок, пише сайт "Едим дома".

Різдвяна кутя: рецепт

Інгредієнти:

пшениця — 1 склянка

вода — 2 склянки

сіль — 1 щіпка

рослинна олія — 1 ст. л.

мак — 100 г

родзинки — 100 г

волоські горіхи — 4 ст. л.

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Спосіб приготування:

Пшеницю переберіть, ретельно промийте та замочіть у воді на кілька годин, а краще на ніч. Зваріть її на повільному вогні до повної готовності. Для нешліфованої пшениці це близько 2 годин. Щоб не витрачати багато часу на приготування макової начинки, купіть у магазині вже готову. На 20 хвилин залийте окропом родзинки. Кутю заправлятимемо узваром. Для цього промийте сухофрукти, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть їх протягом 10 хвилин. Коли узвар стане теплим, всю рідину злийте, додайте мед і добре розмішайте, щоб мед розчинився. Готову пшеницю перекладіть у миску та охолодіть. Потім додайте готову макову начинку, перемішайте з пшеницею, додайте волоські горіхи, родзинки та нарізані сухофрукти із узвару. Додайте в кутю узвар із медом і перемішайте. Перед подачею кутю можна прикрасити цукатами чи порізаним мармеладом.

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