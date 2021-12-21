Кутя на Різдво: як правильно приготувати святкову страву
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Щоб спростити готування, для куті можна купити готову макову начинку.
Незабаром усі віряни, що відзначають Різдво за григоріанським та новоюліанським календарями, святкуватимуть головне християнське свято у році. "Телеграф" вже розповідав про традиції та заборони цього дня, а сьогодні ми розповімо, як приготує головну страву святкового столу на святий вечір — Різдвяну кутю.
Кутя на Різдво має бути пісною, проте це не заважає додати до неї різних солодощів та прикрас: маку, горіхів, родзинок і навіть мармеладу та цукерок, пише сайт "Едим дома".
Різдвяна кутя: рецепт
Інгредієнти:
- пшениця — 1 склянка
- вода — 2 склянки
- сіль — 1 щіпка
- рослинна олія — 1 ст. л.
- мак — 100 г
- родзинки — 100 г
- волоські горіхи — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
- Пшеницю переберіть, ретельно промийте та замочіть у воді на кілька годин, а краще на ніч. Зваріть її на повільному вогні до повної готовності. Для нешліфованої пшениці це близько 2 годин.
- Щоб не витрачати багато часу на приготування макової начинки, купіть у магазині вже готову. На 20 хвилин залийте окропом родзинки.
- Кутю заправлятимемо узваром. Для цього промийте сухофрукти, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть їх протягом 10 хвилин.
- Коли узвар стане теплим, всю рідину злийте, додайте мед і добре розмішайте, щоб мед розчинився. Готову пшеницю перекладіть у миску та охолодіть. Потім додайте готову макову начинку, перемішайте з пшеницею, додайте волоські горіхи, родзинки та нарізані сухофрукти із узвару. Додайте в кутю узвар із медом і перемішайте. Перед подачею кутю можна прикрасити цукатами чи порізаним мармеладом.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт незвичайного салату "Чародій" до новорічного столу.
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