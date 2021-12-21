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Пісний десерт на Різдво: як запекти яблука з ідеальною золотистою скоринкою

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Запечені яблука з кришкою з листкового тіста
Запечені яблука з кришкою з листкового тіста

Такий варіант десерту точно нагадає про дитинство і бабусині солодощі

На Різдво в Україні прийнято накривати стіл із 12 традиційних страв. До них входить смачний десерт нашого дитинства — запечені яблука, які можна зробити у святковому варіанті, додавши курагу, волоський горіх і зробивши "шапочки" з листкового тіста.

Різдвяним рецептом запечених у духовці яблук поділилися на порталі "Як смачно".

Інгредієнти

  • Яблуко — 3 шт.
  • Листкове тісто — 200 грам
  • Курага — 50 грам
  • грецький горіх — 2 ст.л
  • Куряче яйце — 1 шт.
  • Цукор — 1 год.
  • Кунжут — 1 год.

Приготування

  1. Яблука вимити та висушити рушником. У кожному з них зрізаємо верхівку разом з хвостиком і повністю вирізаємо качан із насінням, залишаючи 1 сантиметр до нижньої частини яблука.
  2. Курагу дрібно нарізати, а волоські горіхи подрібнити у блендері. Потім ці два інгредієнти потрібно змішати та заповнити ними яблука.
  3. Листкове тісто розгортаємо в тонкий лист і нарізаємо смужками по 2 сантиметри. Обкручуємо ними верхівку кожного яблука так, щоб між смугами не було жодних просвітів.
  4. Складаємо яблука у форму для запікання. Змащуємо верхівки з тіста яєчним жовтком і присипаємо їх цукром та кунжутом.
  5. Ставимо форму для запікання з яблуками в духовку, розігріту до 180 градусів на 20 хвилин.
  6. Коли тісто на яблуках зарум’яниться, витягаємо з духовки яблука, даємо охолонути й подаємо на стіл.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що приготувати у переддень Різдва — 12 традиційних страв для Святого Вечора.

Теги:
#Рецепт #Десерти #Рецепти #Різдво
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