Пісний десерт на Різдво: як запекти яблука з ідеальною золотистою скоринкою

Такий варіант десерту точно нагадає про дитинство і бабусині солодощі

На Різдво в Україні прийнято накривати стіл із 12 традиційних страв. До них входить смачний десерт нашого дитинства — запечені яблука, які можна зробити у святковому варіанті, додавши курагу, волоський горіх і зробивши "шапочки" з листкового тіста.

Різдвяним рецептом запечених у духовці яблук поділилися на порталі "Як смачно".

Інгредієнти

Яблуко — 3 шт.

Листкове тісто — 200 грам

Курага — 50 грам

грецький горіх — 2 ст.л

Куряче яйце — 1 шт.

Цукор — 1 год.

Кунжут — 1 год.

Приготування

Яблука вимити та висушити рушником. У кожному з них зрізаємо верхівку разом з хвостиком і повністю вирізаємо качан із насінням, залишаючи 1 сантиметр до нижньої частини яблука. Курагу дрібно нарізати, а волоські горіхи подрібнити у блендері. Потім ці два інгредієнти потрібно змішати та заповнити ними яблука. Листкове тісто розгортаємо в тонкий лист і нарізаємо смужками по 2 сантиметри. Обкручуємо ними верхівку кожного яблука так, щоб між смугами не було жодних просвітів. Складаємо яблука у форму для запікання. Змащуємо верхівки з тіста яєчним жовтком і присипаємо їх цукром та кунжутом. Ставимо форму для запікання з яблуками в духовку, розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Коли тісто на яблуках зарум’яниться, витягаємо з духовки яблука, даємо охолонути й подаємо на стіл.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що приготувати у переддень Різдва — 12 традиційних страв для Святого Вечора.