Імбирне печиво з кунжутом та неймовірним ароматом за рецептом Клопотенка
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Святковості печива по цьому рецепту додають прянощі.
Смачним і гарно прикрашеним печивом на різдвяні свята люблять ласувати і дорослі, і діти. І якщо на День святого Миколая заведено готувати традиційні "миколайчики", то у будь-який інший день можна приготувати імбирні пряники.
Простим рецептом імбирного печива з кунжутом поділився відомий український кухар Євген Клопотенко. Він радить залучати до процесу приготування святкових солодощів дітей і тим самим створювати собі новорічний настрій.
Імбирне печиво з кунжутом: простий рецепт
Інгредієнти
- 350 г борошна (+ для підпилу)
- 200 г цукру
- 200 г розм’якшеного вершкового масла
- 2 яйця
- 1 ч. л. кориці
- 1 ч. л. меленого імбиру
- 1 ч. л. какао-порошку
- ½ ч. л. розпушувача
- ½ ч. л. солі
- 2 ст. л. насіння кунжуту
- цукрова пудра до смаку
Приготування
- Вершкове масло дістаньте з холодильника завчасно, щоб воно розм’якшилося. Інші інгредієнти для зручності викладіть перед собою на стіл.
- Готуємо тісто: у мисці необхідно змішати 350 грамів борошна та 200 грамів цукру. Додати до них розм’якшене вершкове масло, вбити 2 яйця, додати чайну ложку кориці та какао-порошку.
- Також додаємо одну ложечку меленого імбиру, 2 столових ложки кунжуту та ½ ч. л. розпушувача для тіста.
- Замішуємо м’яке тісто, яке має трішки прилипати до рук. Потім загортаємо його у харчову плівку та мінімум на 2 години відправляємо у холодильник.
- Перед приготуванням дістаємо тісто з холодильника та даємо йому нагрітися за кімнатної температури протягом години.
- Розкачуємо тісто пластом товщиною у 4 міліметри і за допомогою формочок виріжте з тіста фігурки.
- На деко застеліть пергамент, на який потім викладіть фігурки з тіста.
- Випікати печиво слід при температурі у 200 градусів протягом 10 хвилин.
- Дайте імбирним пряникам трохи охолонути і прикрасьте їх цукровою пудрою.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 10 хвилин приготувати імбирне печиво з Nutella. Також своїм рецептом імбирних пряників поділилася переможниця проєкту "МастерШеф" Єлизавета Глинська. Перегляньте декілька рецептів і оберіть той, який підходить вам найбільше.
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