Імбирне печиво з кунжутом та неймовірним ароматом за рецептом Клопотенка

Святковості печива по цьому рецепту додають прянощі.

Смачним і гарно прикрашеним печивом на різдвяні свята люблять ласувати і дорослі, і діти. І якщо на День святого Миколая заведено готувати традиційні "миколайчики", то у будь-який інший день можна приготувати імбирні пряники.

Простим рецептом імбирного печива з кунжутом поділився відомий український кухар Євген Клопотенко. Він радить залучати до процесу приготування святкових солодощів дітей і тим самим створювати собі новорічний настрій.

Імбирне печиво з кунжутом: простий рецепт

Інгредієнти

350 г борошна (+ для підпилу)

200 г цукру

200 г розм’якшеного вершкового масла

2 яйця

1 ч. л. кориці

1 ч. л. меленого імбиру

1 ч. л. какао-порошку

½ ч. л. розпушувача

½ ч. л. солі

2 ст. л. насіння кунжуту

цукрова пудра до смаку

Приготування

Вершкове масло дістаньте з холодильника завчасно, щоб воно розм’якшилося. Інші інгредієнти для зручності викладіть перед собою на стіл. Готуємо тісто: у мисці необхідно змішати 350 грамів борошна та 200 грамів цукру. Додати до них розм’якшене вершкове масло, вбити 2 яйця, додати чайну ложку кориці та какао-порошку. Також додаємо одну ложечку меленого імбиру, 2 столових ложки кунжуту та ½ ч. л. розпушувача для тіста. Замішуємо м’яке тісто, яке має трішки прилипати до рук. Потім загортаємо його у харчову плівку та мінімум на 2 години відправляємо у холодильник. Перед приготуванням дістаємо тісто з холодильника та даємо йому нагрітися за кімнатної температури протягом години. Розкачуємо тісто пластом товщиною у 4 міліметри і за допомогою формочок виріжте з тіста фігурки. На деко застеліть пергамент, на який потім викладіть фігурки з тіста. Випікати печиво слід при температурі у 200 градусів протягом 10 хвилин. Дайте імбирним пряникам трохи охолонути і прикрасьте їх цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 10 хвилин приготувати імбирне печиво з Nutella. Також своїм рецептом імбирних пряників поділилася переможниця проєкту "МастерШеф" Єлизавета Глинська. Перегляньте декілька рецептів і оберіть той, який підходить вам найбільше.