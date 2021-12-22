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Імбирне печиво з кунжутом та неймовірним ароматом за рецептом Клопотенка

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Імбирне печиво за рецептом Євгена Клопотенка виходить дуже смачним
Імбирне печиво за рецептом Євгена Клопотенка виходить дуже смачним

Святковості печива по цьому рецепту додають прянощі.

Смачним і гарно прикрашеним печивом на різдвяні свята люблять ласувати і дорослі, і діти. І якщо на День святого Миколая заведено готувати традиційні "миколайчики", то у будь-який інший день можна приготувати імбирні пряники.

Простим рецептом імбирного печива з кунжутом поділився відомий український кухар Євген Клопотенко. Він радить залучати до процесу приготування святкових солодощів дітей і тим самим створювати собі новорічний настрій.

Імбирне печиво з кунжутом: простий рецепт

Інгредієнти

  • 350 г борошна (+ для підпилу)
  • 200 г цукру
  • 200 г розм’якшеного вершкового масла
  • 2 яйця
  • 1 ч. л. кориці
  • 1 ч. л. меленого імбиру
  • 1 ч. л. какао-порошку
  • ½ ч. л. розпушувача
  • ½ ч. л. солі
  • 2 ст. л. насіння кунжуту
  • цукрова пудра до смаку

Приготування

  1. Вершкове масло дістаньте з холодильника завчасно, щоб воно розм’якшилося. Інші інгредієнти для зручності викладіть перед собою на стіл.
  2. Готуємо тісто: у мисці необхідно змішати 350 грамів борошна та 200 грамів цукру. Додати до них розм’якшене вершкове масло, вбити 2 яйця, додати чайну ложку кориці та какао-порошку.
  3. Також додаємо одну ложечку меленого імбиру, 2 столових ложки кунжуту та ½ ч. л. розпушувача для тіста.
  4. Замішуємо м’яке тісто, яке має трішки прилипати до рук. Потім загортаємо його у харчову плівку та мінімум на 2 години відправляємо у холодильник.
  5. Перед приготуванням дістаємо тісто з холодильника та даємо йому нагрітися за кімнатної температури протягом години.
  6. Розкачуємо тісто пластом товщиною у 4 міліметри і за допомогою формочок виріжте з тіста фігурки.
  7. На деко застеліть пергамент, на який потім викладіть фігурки з тіста.
  8. Випікати печиво слід при температурі у 200 градусів протягом 10 хвилин.
  9. Дайте імбирним пряникам трохи охолонути і прикрасьте їх цукровою пудрою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 10 хвилин приготувати імбирне печиво з Nutella. Також своїм рецептом імбирних пряників поділилася переможниця проєкту "МастерШеф" Єлизавета Глинська. Перегляньте декілька рецептів і оберіть той, який підходить вам найбільше.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Різдво #Євген Клопотенко #Імбирне печиво
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