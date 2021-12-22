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Головна страва Різдва: три найкращі рецепти найсмачнішої куті

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кутя - головна страва на Різдво
Кутя - головна страва на Різдво

У традиційному рецепті для приготування куті використовують пшеницю, але можна взяти й інші крупи

Вже зовсім скоро християни святкуватимуть велике свято Різдва Христового, з яким повʼязано безліч традицій та заборон. Однією з найважливіших традицій є приготування традиційної страви куті — солодкої каші з горішками, родзинками та маком.

Рецептів цієї страви є безліч, однак "Телеграф" зібрав три найбільш вдалі та перевірені варіанти. Один з них, до речі, запропонував відомий український кухар Євген Клопотенко.

Кутя з пшениці за рецептом Євгена Клопотенка

Інгредієнти

  • Пшениця — 1 склянка
  • Вода — 4 склянки
  • Вершкове масло — 50 г на щедру кутю (або 2 ст. л. соняшникової олії, якщо пісну)
  • Мед — 2-3 ст. л.
  • Мак — 2 ст. л.
  • Волоські горіхи — 1 жменя
  • Курага — 100 г
  • Родзинки — 1 жменя
  • Лимон — 1 шт. (цедра та сік)
  • Корінь імбиру — 1 см 

Приготування

  1. Пшеницю залийте водою на ніч, щоб у неї був час набухнути. Перед приготуванням воду зливаємо, а потім наново заливаємо чистою. Ставимо кашу на невеликий вогонь та варимо 30-60 хвилин до готовності.
  2. В теплу кашу додаємо 50 грамів масла.
  3. Курагу нарізаємо невеликими кубиками. Якщо трапилася дуже тверда, то запарте її в окропі на 5 хвилин.
  4. В кашу додаємо курагу, родзинки, мак та 1 см кореня імбиру, який потрібно натерти на дрібній тертці.
  5. Туди ж відправляємо жменю нарубаних волоських горіхів, цедру одного лимона.
  6. Додаємо у кутю 2-3 столових ложки меду та 1-2 ложки лимонного соку.
  7. Щоб кутя настоялася, залиште її мінімум на 2 години в холодильнику, а потім подавайте на стіл.

Рисова кутя з медом та чорносливом

Інгредієнти

  • Рис — 1 скл.
  • Мак (макова начинка з цукром – 100 г, чистий мак – 20 г) – 100 г
  • Сухофрукти (курага – 50 г; чорнослив – 50 г) – 100 г
  • Родзинки — 50 г
  • Горіхи волоськіі — 200 г
  • Мед — 100 мл
  • Цукати — 100 г

Приготування

  1. У невеликі окремі ємності необхідно скласти сухофрукти — родзинки, чорнослив, курагу — та залити їх кип’яченою водою на 20 хвилин.
  2. Макову начинку заливаємо окропом таким чином — на 100 грамів даємо 50 мл води, якщо чистий мак — то на 20 грамів даємо 40 мл води. Залишаємо теж на 20 хвилин.
  3. Частину волоських горіхів рубаємо грубу, іншу частину мілко натираємо на тертці.
  4. Готуємо рис — спочатку крупу промиваємо, а потім заливаємо водою у співвідношенні 1:2 і ставимо на вогонь. В середньому на приготування рису знадобиться 20-30 хвилин, після чого вимикаємо та даємо йому настоятися. Потім рис необхідно промити холодною водою та додати до нього 2 столових ложки цукру.
  5. Солодкий рис кладемо у посудину, додаємо туди макову начинку та родзинки. Висипаємо натертий волоський горіх.
  6. Зливаємо з сухофруктів воду, ріжемо кубиками та додаємо у кашу з маком та горіхами. Туди ж виливаємо мед.
  7. Перед подачею можна прикрасити страву сухофруктами та горіхами.

Кутя з булгура

Інгредієнти

  • Булгур — 1 склянка 
  • Рослинна олія — 40 грамів 
  • Мед — на смак 
  • Горіхи — на смак

Приготування

  1. Булгур ретельно промити й дати час на те, щоб з нього стекла зайва вода.
  2. За цей час підготуйте горіхи, мед та фрукти для того, щоб прикрасити кутю.
  3. Варимо булгур — заливаємо у каструлю кілька столових ложок рослинної олії та додаємо булгур без води. Смажимо у каструлі протягом 5 хвилин, після чого заливаємо водою і варимо до готовності.
  4. Солимо кашу лише після того, як булгур поварився протягом 5 хвилин. Потім накриваємо кришкою і тримаємо так, поки не звариться.
  5. Готову кашу відставляємо і даємо їй повністю охолонути, тим часом рубаємо дрібно горіхи.
  6. Розтоплюємо мед так, щоб ним можна було полити нашу кутю.
  7. Поливаємо кутю розтопленим медом, а зверху прикрашаємо фруктами, горіхами або родзинками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно приготувати традиційну кутю на Різдво.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Різдво #Кутя
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