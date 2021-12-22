Головна страва Різдва: три найкращі рецепти найсмачнішої куті
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У традиційному рецепті для приготування куті використовують пшеницю, але можна взяти й інші крупи
Вже зовсім скоро християни святкуватимуть велике свято Різдва Христового, з яким повʼязано безліч традицій та заборон. Однією з найважливіших традицій є приготування традиційної страви куті — солодкої каші з горішками, родзинками та маком.
Рецептів цієї страви є безліч, однак "Телеграф" зібрав три найбільш вдалі та перевірені варіанти. Один з них, до речі, запропонував відомий український кухар Євген Клопотенко.
Кутя з пшениці за рецептом Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- Пшениця — 1 склянка
- Вода — 4 склянки
- Вершкове масло — 50 г на щедру кутю (або 2 ст. л. соняшникової олії, якщо пісну)
- Мед — 2-3 ст. л.
- Мак — 2 ст. л.
- Волоські горіхи — 1 жменя
- Курага — 100 г
- Родзинки — 1 жменя
- Лимон — 1 шт. (цедра та сік)
- Корінь імбиру — 1 см
Приготування
- Пшеницю залийте водою на ніч, щоб у неї був час набухнути. Перед приготуванням воду зливаємо, а потім наново заливаємо чистою. Ставимо кашу на невеликий вогонь та варимо 30-60 хвилин до готовності.
- В теплу кашу додаємо 50 грамів масла.
- Курагу нарізаємо невеликими кубиками. Якщо трапилася дуже тверда, то запарте її в окропі на 5 хвилин.
- В кашу додаємо курагу, родзинки, мак та 1 см кореня імбиру, який потрібно натерти на дрібній тертці.
- Туди ж відправляємо жменю нарубаних волоських горіхів, цедру одного лимона.
- Додаємо у кутю 2-3 столових ложки меду та 1-2 ложки лимонного соку.
- Щоб кутя настоялася, залиште її мінімум на 2 години в холодильнику, а потім подавайте на стіл.
Рисова кутя з медом та чорносливом
Інгредієнти
- Рис — 1 скл.
- Мак (макова начинка з цукром – 100 г, чистий мак – 20 г) – 100 г
- Сухофрукти (курага – 50 г; чорнослив – 50 г) – 100 г
- Родзинки — 50 г
- Горіхи волоськіі — 200 г
- Мед — 100 мл
- Цукати — 100 г
Приготування
- У невеликі окремі ємності необхідно скласти сухофрукти — родзинки, чорнослив, курагу — та залити їх кип’яченою водою на 20 хвилин.
- Макову начинку заливаємо окропом таким чином — на 100 грамів даємо 50 мл води, якщо чистий мак — то на 20 грамів даємо 40 мл води. Залишаємо теж на 20 хвилин.
- Частину волоських горіхів рубаємо грубу, іншу частину мілко натираємо на тертці.
- Готуємо рис — спочатку крупу промиваємо, а потім заливаємо водою у співвідношенні 1:2 і ставимо на вогонь. В середньому на приготування рису знадобиться 20-30 хвилин, після чого вимикаємо та даємо йому настоятися. Потім рис необхідно промити холодною водою та додати до нього 2 столових ложки цукру.
- Солодкий рис кладемо у посудину, додаємо туди макову начинку та родзинки. Висипаємо натертий волоський горіх.
- Зливаємо з сухофруктів воду, ріжемо кубиками та додаємо у кашу з маком та горіхами. Туди ж виливаємо мед.
- Перед подачею можна прикрасити страву сухофруктами та горіхами.
Кутя з булгура
Інгредієнти
- Булгур — 1 склянка
- Рослинна олія — 40 грамів
- Мед — на смак
- Горіхи — на смак
Приготування
- Булгур ретельно промити й дати час на те, щоб з нього стекла зайва вода.
- За цей час підготуйте горіхи, мед та фрукти для того, щоб прикрасити кутю.
- Варимо булгур — заливаємо у каструлю кілька столових ложок рослинної олії та додаємо булгур без води. Смажимо у каструлі протягом 5 хвилин, після чого заливаємо водою і варимо до готовності.
- Солимо кашу лише після того, як булгур поварився протягом 5 хвилин. Потім накриваємо кришкою і тримаємо так, поки не звариться.
- Готову кашу відставляємо і даємо їй повністю охолонути, тим часом рубаємо дрібно горіхи.
- Розтоплюємо мед так, щоб ним можна було полити нашу кутю.
- Поливаємо кутю розтопленим медом, а зверху прикрашаємо фруктами, горіхами або родзинками.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно приготувати традиційну кутю на Різдво.
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