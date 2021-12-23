Незвичайний салат "Новорічна ніч": проста страва на святковий стіл

Приготувати такий салат можна дуже швидко, проте на смак він не поступається іншим стравам

Салати на новорічному столі завжди хочеться бачити святкові та дуже смачні. Раніше "Телеграф" вже розповідав, як приготувати салат "Різдвяний вінок" або зробити незвичайну закуску "Сирний сніговик", а сьогодні пропонуємо ознайомитися з рецептом салату під романтичною назвою "Новорічна ніч".

До складу входить шинка і чорнослив, що робить страву незвичайною на смак, а подавати її радять у порційних салатницях.

Рецептом салату поділився портал "Кулінарний едем".

Як приготувати салат "Новорічна ніч" з шинкою та чорносливом

Інгредієнти

Шинка — 200 г

Сир твердий — 100 г

Чорнослив — 100 г

Горіхи грецькі — 50 г

Майонез – 2 ст. л.

Приготування

Шинку нарізаємо соломкою, а сир натираємо на великій тертці. Чорнослив необхідно розмочити в окропі, а потім забрати з нього зайву воду і дати трохи охолонути. Горіхи рубаємо за допомогою ножа на маленькі шматочки. Додаємо в миску чорнослив, сир, горіхи та майонез, добре перемішуємо і ставимо в холодильник, щоб він охолов. Перед подачею викласти салат у порційні салатниці та подаємо "Новорічні ночі" до столу.

Відеорецепт

Як приготувати салат "Новорічна ніч" з шинкою та чорносливом

Раніше "Телеграф" повідомляв, як незвичайно подати всім відомий салат із крабовими паличками.