Яскраво та дуже смачно: готуємо торт "Тигровий" на новорічний стіл
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Над приготуванням десерту доведеться трохи заморочитися, проте результат того вартий
На новорічні свята дуже хочеться порадувати рідних та гостей смачними десертами. Наприклад, шоколадним рулетом з мандаринами або смачним пирогом. Однак на цьому солодкі рецепти не закінчуються і "Телеграф" пропонує приготувати на Новий рік торт "Тигровий", який не тільки стане окрасою святкового столу, а ще й допоможе задобрити покровителя року — Чорного Тигра.
Рецептом бісквітного торта "Тигровий" зі сметанним кремом поділилися на Youtube-каналі "Я — тортодел".
Як приготувати бісквітний торт "Тигровий" на Новий рік
Інгредієнти
Бісквіт (18 см):
- Яйця — 3 шт
- Цукор — 200 гр
- Олія рослинна — 100 мл
- Сіль — щіпка
- Розпушувач — 5 гр
- Сода — 1 ч. л (без гірки)
- Кефір — 120 гр
- Морквяне пюре (з дитячого харчування) – 120 гр
- Борошно — 220 гр
- Какао — 10 гр
Крем:
- Сметана 25-30% — 400 гр
- Вершки 33% — 200 мл
- Цукрова пудра — 120 гр
Приготування
- Для приготування бісквіту в першу чергу з’єднуємо кефір, олію та морквяне пюре. Все перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо соду, добре перемішуємо та відставляємо убік.
- Беремо борошно і з’єднуємо його з розпушувачем.
- Окремо до яєць додаємо сіль, цукор і збиваємо на великій швидкості в міксері протягом 5-7 хвилин. Потім знижуємо швидкість до мінімуму і по ложці починаємо додавати борошно змішане з розпушувачем, чергуючи з морквяним кефіром. Коли тісто досягне однорідної консистенції, вимкнути міксер.
- Беремо ⅓ тіста та виливаємо в окрему миску. Додаємо до нього просіяний какао-порошок та акуратно перемішуємо лопаткою.
- Беремо форму для випічки (у цьому рецепті форма 18 см). Дно робимо з пергаменту та фольги.
- По черзі виливаємо у форму ложкою два види тіста (спочатку жовте, потім коричневе). Так продовжуємо, доки все тісто не буде у формі. Перед випіканням накриваємо фольгою, щоби на торті не утворилася велика шапка. Ставимо торт у духовку на 175 градусів і випікаємо 50 хвилин під фольгою і ще 15 хвилин без фольги.
- Потім бісквіт дістаємо, трохи остуджуємо й виймати з форми. Даємо повністю охолонути, загортаємо в плівку та ставимо в холодильник.
- Готуємо сметанний крем — потрібна сметана (25% жирності), цукрова пудра та вершки (жирність 30-33%).
- Збиваємо сметану із цукровою пудрою протягом 2-3 хвилин. Так само збиваємо вершки до щільної консистенції.
- Дві маси акуратно з’єднати за допомогою лопатки.
- Переходимо до збирання торта — бісквіт розрізаємо на три частини й кожен з них необхідно змастити кремом, крім верхнього коржа. Потім відправляємо в холодильник на кілька годин відстоятись і просочитися.
- Прикрасити торт можна досить просто — зверху покрити все кремом і крихтою від верхівки бісквіту, що залишилася. Тигровий торт готовий!
Відеорецепт
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати традиційний "Медовик" на новорічний стіл.
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