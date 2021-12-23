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Яскраво та дуже смачно: готуємо торт "Тигровий" на новорічний стіл

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Торт "Тигровий" зі сметанним кремом стане прикрасою свята Новина оновлена 23 грудня 2021, 11:33
Торт "Тигровий" зі сметанним кремом стане прикрасою свята

Над приготуванням десерту доведеться трохи заморочитися, проте результат того вартий

На новорічні свята дуже хочеться порадувати рідних та гостей смачними десертами. Наприклад, шоколадним рулетом з мандаринами або смачним пирогом. Однак на цьому солодкі рецепти не закінчуються і "Телеграф" пропонує приготувати на Новий рік торт "Тигровий", який не тільки стане окрасою святкового столу, а ще й допоможе задобрити покровителя року — Чорного Тигра.

Рецептом бісквітного торта "Тигровий" зі сметанним кремом поділилися на Youtube-каналі "Я — тортодел".

Як приготувати бісквітний торт "Тигровий" на Новий рік

Інгредієнти

Бісквіт (18 см):

  • Яйця — 3 шт
  • Цукор — 200 гр
  • Олія рослинна — 100 мл
  • Сіль — щіпка
  • Розпушувач — 5 гр
  • Сода — 1 ч. л (без гірки)
  • Кефір — 120 гр
  • Морквяне пюре (з дитячого харчування) – 120 гр
  • Борошно — 220 гр
  • Какао — 10 гр

Крем:

  • Сметана 25-30% — 400 гр
  • Вершки 33% — 200 мл
  • Цукрова пудра — 120 гр

Приготування

  1. Для приготування бісквіту в першу чергу з’єднуємо кефір, олію та морквяне пюре. Все перемішуємо за допомогою вінчика. Додаємо соду, добре перемішуємо та відставляємо убік.
  2. Беремо борошно і з’єднуємо його з розпушувачем.
  3. Окремо до яєць додаємо сіль, цукор і збиваємо на великій швидкості в міксері протягом 5-7 хвилин. Потім знижуємо швидкість до мінімуму і по ложці починаємо додавати борошно змішане з розпушувачем, чергуючи з морквяним кефіром. Коли тісто досягне однорідної консистенції, вимкнути міксер.
  4. Беремо ⅓ тіста та виливаємо в окрему миску. Додаємо до нього просіяний какао-порошок та акуратно перемішуємо лопаткою.
  5. Беремо форму для випічки (у цьому рецепті форма 18 см). Дно робимо з пергаменту та фольги.
  6. По черзі виливаємо у форму ложкою два види тіста (спочатку жовте, потім коричневе). Так продовжуємо, доки все тісто не буде у формі. Перед випіканням накриваємо фольгою, щоби на торті не утворилася велика шапка. Ставимо торт у духовку на 175 градусів і випікаємо 50 хвилин під фольгою і ще 15 хвилин без фольги.
  7. Потім бісквіт дістаємо, трохи остуджуємо й виймати з форми. Даємо повністю охолонути, загортаємо в плівку та ставимо в холодильник.
  8. Готуємо сметанний крем — потрібна сметана (25% жирності), цукрова пудра та вершки (жирність 30-33%).
  9. Збиваємо сметану із цукровою пудрою протягом 2-3 хвилин. Так само збиваємо вершки до щільної консистенції.
  10. Дві маси акуратно з’єднати за допомогою лопатки.
  11. Переходимо до збирання торта — бісквіт розрізаємо на три частини й кожен з них необхідно змастити кремом, крім верхнього коржа. Потім відправляємо в холодильник на кілька годин відстоятись і просочитися.
  12. Прикрасити торт можна досить просто — зверху покрити все кремом і крихтою від верхівки бісквіту, що залишилася. Тигровий торт готовий!

Відеорецепт

Як приготувати бісквітний торт "Тигровий" на Новий рік

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати традиційний "Медовик" на новорічний стіл.

Теги:
#Рецепт #Торт #Рецепти #Новий рік #Десерт
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