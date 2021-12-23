Набагато краще за майонез: три соуси, які зроблять страви значно смачнішими

Приготування цих соусів займе мінімум часу

Напередодні Нового року у голові з’являється безліч ідей щодо приготування різноманітних страв на святковий стіл. Невід’ємною частиною стануть салати та закуски, у багато з яких входить майонез.

Рецептом приготування домашнього майонезу "Телеграф" вже з вами ділився, проте пропонуємо урізноманітнити страви трьома іншими соусами, які додадуть яскравого смаку.

Сметанний соус з гірчицею

Таким соусом, як зазначає портал "Лайфхакер", можна абсолютно спокійно замінити майонез у листкових салатах типу "Оселедця під шубою" або "Маркіза".

Інгредієнти

2 варені жовтки;

200 г сметани (не менше 20% жирності);

1 столова ложка діжонської гірчиці;

сіль на смак.

Приготування

Жовтки розтираємо зі сметаною, а потім додаємо до них столову ложку гірчиці та сіль. Все разом збиваємо блендером близько 30 секунд до повітряної текстури.

До речі, найкраще для цього соусу підійде жирна сметана, яка добре тримає форму. А гірчицю легко можна замінити на звичайну, якщо немає діжонської під рукою.

Вершковий соус із пармезаном

Таким варіантом заміни майонезу поділився український кухар Євген Клопотенко. За його словами, вершковий соус чудово підходить для салатів із морепродуктами.

Інгредієнти

вершки – 100 мл

пармезан або будь-який твердий сир – 100 г

сіль, перець — щіпка

мускатний горіх – щіпка

чебрець – на смак

гвоздика – кілька штук

Приготування

Вершки необхідно підігріти, потім додати до них натертий сир пармезан, сіль, перець та всі спеції (мускатний горіх, чебрець, гвоздику) та ретельно перемішати.

Тартар

Класичним рецептом соусу Тартар поділилися кулінари "Шефмайстра". Він відмінно підходить до страв з курки, риби та морепродуктів.

Інгредієнти

2 варені жовтки;

сіль та чорний мелений перець;

¹⁄₂ лимона;

120 мл оливкової олії;

великий пучок зеленої цибулі;

1 солоний огірок;

5 оливок;

2 зубчики часнику.

Приготування

Варені яєчні жовтки розтираємо вилкою, солимо, перчимо і змішуємо із соком половини лимона. Акуратно збиваючи все блендером, вливаємо оливкову олію. Коли соус почне густіти необхідно додати дрібно нарізану зелену цибулю, огірок та оливки. Часник пропускаємо через прес і також відправляємо у тартар. Все перемішуємо та зберігаємо готовий соус у холодильнику.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що три рецепти новорічних салатів, які можна приготувати, якщо набридло традиційне "Олів’є".