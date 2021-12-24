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Чим задобрити господаря року: простий рецепт салату "Шкура тигра"

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Як красиво прикрасити новорічний салат Новина оновлена 24 грудня 2021, 14:57
Як красиво прикрасити новорічний салат

Салат "Шкура тигра" готується набагато простіше, ніж це може здатися на перший погляд

Символом Нового 2022 стане Чорний Водяний Тигр і багато господинь активно шукають рецепти страв, які можна прикрасити у вигляді символу року. Так, можна приготувати неймовірно смачні та красиві бутерброди "Тигрята" або простий у приготуванні тематичний салат "Шкура тигра".

Рецептом страви на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 300 г копченої курки;
  • 3 шт. вареної картоплі;
  • 2 шт. солоних огірків;
  • 4 круто варених яєць;
  • 3 варені моркви;
  • в’ялений чорнослив;
  • майонез;
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Курку та солоні огірки подрібнити на маленькі кубики.
  2. Тарілку, на яку шарами викладатимемо салат, трохи покриваємо майонезом.
  3. Натерту на великій тертці картоплю викладаємо на тарілку і змащуємо майонезом.
  4. На картоплю викладаємо шар із подрібненої копченої курки, який також змащуємо майонезом.
  5. Наступний шар – солоні огірки.
  6. І останній шар – морква, подрібнена на дрібній тертці.
  7. В’ялений чорнослив нарізаємо тонкими смужками і викладаємо його на моркву, формуючи чорні смужки, як на шкурі тигра. Щоб картинка була цілісною, можна взяти шаблон із інтернету.

Відеорецепт:

салат "Шкура тигра"

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати бюджетний та простий салат "Перший сніг" з курки, картоплі, яєць та сиру, який стане чудовою прикрасою для будь-якого святкового столу.

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Салати
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