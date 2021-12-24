Чим задобрити господаря року: простий рецепт салату "Шкура тигра"
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Салат "Шкура тигра" готується набагато простіше, ніж це може здатися на перший погляд
Символом Нового 2022 стане Чорний Водяний Тигр і багато господинь активно шукають рецепти страв, які можна прикрасити у вигляді символу року. Так, можна приготувати неймовірно смачні та красиві бутерброди "Тигрята" або простий у приготуванні тематичний салат "Шкура тигра".
Рецептом страви на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 300 г копченої курки;
- 3 шт. вареної картоплі;
- 2 шт. солоних огірків;
- 4 круто варених яєць;
- 3 варені моркви;
- в’ялений чорнослив;
- майонез;
- сіль за смаком.
Приготування:
- Курку та солоні огірки подрібнити на маленькі кубики.
- Тарілку, на яку шарами викладатимемо салат, трохи покриваємо майонезом.
- Натерту на великій тертці картоплю викладаємо на тарілку і змащуємо майонезом.
- На картоплю викладаємо шар із подрібненої копченої курки, який також змащуємо майонезом.
- Наступний шар – солоні огірки.
- І останній шар – морква, подрібнена на дрібній тертці.
- В’ялений чорнослив нарізаємо тонкими смужками і викладаємо його на моркву, формуючи чорні смужки, як на шкурі тигра. Щоб картинка була цілісною, можна взяти шаблон із інтернету.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати бюджетний та простий салат "Перший сніг" з курки, картоплі, яєць та сиру, який стане чудовою прикрасою для будь-якого святкового столу.
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