Чим задобрити господаря року: простий рецепт салату "Шкура тигра"

Салат "Шкура тигра" готується набагато простіше, ніж це може здатися на перший погляд

Символом Нового 2022 стане Чорний Водяний Тигр і багато господинь активно шукають рецепти страв, які можна прикрасити у вигляді символу року. Так, можна приготувати неймовірно смачні та красиві бутерброди "Тигрята" або простий у приготуванні тематичний салат "Шкура тигра".

Рецептом страви на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

300 г копченої курки;

3 шт. вареної картоплі;

2 шт. солоних огірків;

4 круто варених яєць;

3 варені моркви;

в’ялений чорнослив;

майонез;

сіль за смаком.

Приготування:

Курку та солоні огірки подрібнити на маленькі кубики. Тарілку, на яку шарами викладатимемо салат, трохи покриваємо майонезом. Натерту на великій тертці картоплю викладаємо на тарілку і змащуємо майонезом. На картоплю викладаємо шар із подрібненої копченої курки, який також змащуємо майонезом. Наступний шар – солоні огірки. І останній шар – морква, подрібнена на дрібній тертці. В’ялений чорнослив нарізаємо тонкими смужками і викладаємо його на моркву, формуючи чорні смужки, як на шкурі тигра. Щоб картинка була цілісною, можна взяти шаблон із інтернету.

Відеорецепт:

салат "Шкура тигра"

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