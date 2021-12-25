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Як приготувати найсмачніший холодець, який не потрібно варити 5 годин: лайфхак від фудблогера

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Холодець-рулет — гарне доповнення новорічного столу Новина оновлена 25 грудня 2021, 09:21
Холодець-рулет — гарне доповнення новорічного столу

Така незвичайна подача традиційної новорічної страви здивує ваших гостей.

У багатьох українців уже давно склалася традиція, що одними з головних атрибутів новорічного столу є традиційний салат "Олів’є" та холодець, рецепт якого ми публікували раніше. Але погодьтеся, зовсім не хочеться напередодні свята стирчати біля плити 5-8 годин лише заради одного холодця.

Дієтолог та фудблогер Альона Сергієнко на своїй сторінці в Інстаграм поділилася дуже швидким, простим і смачним рецептом холодця, який позбавить вас багатогодинного варіння. А незвичайна подача в рукаві обов’язково здивує ваших рідних та знайомих.

Інгредієнти:

  • 2 види м’яса (наприклад телятина та курка)
  • Зелень (можна суху)
  • Сухий желатин
  • Сіль, перець, хмелі-сунелі, коріандр, розмарин
  • Рукав для запікання
  • Нитка

Спосіб приготування:

  1. Наріжте м’ясо на невеликі шматки (2*2 см)
  2. Наріжте зелень і додайте в м’ясо. Туди ж насипте всі приправи, сіль і сухий желатин. Все перемішайте руками.
  3. Викладіть м’ясо в рукав і сформуйте з нього досить товсту ковбасу. Загорніть рукав і закріпіть краї. Зверху обв’яжіть ниткою як рулет, щоб у процесі випікання через нагрівання повітря рукав не розвернувся.
  4. Поставте рулет в духовку, розігріту до 170 градусів, на 1 годину 30 хвилин.
  5. Дістаньте рулет з духовки, дайте йому трохи охолонути і загорніть щільно в рушник, сформувавши ковбасу.
  6. Як тільки холодець охолонув, поставте його в холодильник на 8 годин у рушнику.
  7. Через цей час дістаньте холодець, зніміть нитку та рукав. Смачного!!!

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати "Наполеон з м’ясом", який сподобається всім гостям за столом.

Теги:
#Рецепт #Новий рік #Холодець
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