Як приготувати найсмачніший холодець, який не потрібно варити 5 годин: лайфхак від фудблогера

Така незвичайна подача традиційної новорічної страви здивує ваших гостей.

У багатьох українців уже давно склалася традиція, що одними з головних атрибутів новорічного столу є традиційний салат "Олів’є" та холодець, рецепт якого ми публікували раніше. Але погодьтеся, зовсім не хочеться напередодні свята стирчати біля плити 5-8 годин лише заради одного холодця.

Дієтолог та фудблогер Альона Сергієнко на своїй сторінці в Інстаграм поділилася дуже швидким, простим і смачним рецептом холодця, який позбавить вас багатогодинного варіння. А незвичайна подача в рукаві обов’язково здивує ваших рідних та знайомих.

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Інгредієнти:

2 види м’яса (наприклад телятина та курка)

Зелень (можна суху)

Сухий желатин

Сіль, перець, хмелі-сунелі, коріандр, розмарин

Рукав для запікання

Нитка

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо на невеликі шматки (2*2 см) Наріжте зелень і додайте в м’ясо. Туди ж насипте всі приправи, сіль і сухий желатин. Все перемішайте руками. Викладіть м’ясо в рукав і сформуйте з нього досить товсту ковбасу. Загорніть рукав і закріпіть краї. Зверху обв’яжіть ниткою як рулет, щоб у процесі випікання через нагрівання повітря рукав не розвернувся. Поставте рулет в духовку, розігріту до 170 градусів, на 1 годину 30 хвилин. Дістаньте рулет з духовки, дайте йому трохи охолонути і загорніть щільно в рушник, сформувавши ковбасу. Як тільки холодець охолонув, поставте його в холодильник на 8 годин у рушнику. Через цей час дістаньте холодець, зніміть нитку та рукав. Смачного!!!

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