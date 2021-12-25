Як приготувати найсмачніший холодець, який не потрібно варити 5 годин: лайфхак від фудблогера
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Така незвичайна подача традиційної новорічної страви здивує ваших гостей.
У багатьох українців уже давно склалася традиція, що одними з головних атрибутів новорічного столу є традиційний салат "Олів’є" та холодець, рецепт якого ми публікували раніше. Але погодьтеся, зовсім не хочеться напередодні свята стирчати біля плити 5-8 годин лише заради одного холодця.
Дієтолог та фудблогер Альона Сергієнко на своїй сторінці в Інстаграм поділилася дуже швидким, простим і смачним рецептом холодця, який позбавить вас багатогодинного варіння. А незвичайна подача в рукаві обов’язково здивує ваших рідних та знайомих.
Інгредієнти:
- 2 види м’яса (наприклад телятина та курка)
- Зелень (можна суху)
- Сухий желатин
- Сіль, перець, хмелі-сунелі, коріандр, розмарин
- Рукав для запікання
- Нитка
Спосіб приготування:
- Наріжте м’ясо на невеликі шматки (2*2 см)
- Наріжте зелень і додайте в м’ясо. Туди ж насипте всі приправи, сіль і сухий желатин. Все перемішайте руками.
- Викладіть м’ясо в рукав і сформуйте з нього досить товсту ковбасу. Загорніть рукав і закріпіть краї. Зверху обв’яжіть ниткою як рулет, щоб у процесі випікання через нагрівання повітря рукав не розвернувся.
- Поставте рулет в духовку, розігріту до 170 градусів, на 1 годину 30 хвилин.
- Дістаньте рулет з духовки, дайте йому трохи охолонути і загорніть щільно в рушник, сформувавши ковбасу.
- Як тільки холодець охолонув, поставте його в холодильник на 8 годин у рушнику.
- Через цей час дістаньте холодець, зніміть нитку та рукав. Смачного!!!
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати "Наполеон з м’ясом", який сподобається всім гостям за столом.
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