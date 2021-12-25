Салат "Різдвяний вінок" на домашньому майонезі без яєць — найсмачніша заміна "Олів’є"
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Салат "Олів’є" можна не просто покласти в тарілку, а подати у досить незвичайному та святковому вигляді.
Рецептів різних святкових страв є велика кількість: все не переготуєш. Але що робити, коли найбільше любиш салат "Олів’є", який перед гостями просто так уже й не поставиш.
Кулінарний блогер Катерина, яка в Інстаграмі веде блог під ніком katyamull, розповіла та показала, як можна приготувати "Олів’є", додавши до нього курку та бекон, приправивши салат домашнім майонезом без яєць.
Інгредієнти:
- 500г філе куряче
- 200г с/м горошок
- 200г морква
- 200г картопля
- 100г бекон
- 100г солоний огірок
- 4 яйця
- 40г кріп
- 50г гранат
Для майонезу
- 200мл олія
- 100мл молоко
- 1ч.л гірчиця
- 1/2ч.л сухий часник
- 1/2ч.л сіль
- 1/2ч.л лимонний сік
Спосіб приготування:
- Яйця відваріть, горошок залийте окропом та залиште на 5 хвилин. Картоплю та моркву можна запекти в духовці або просто відварити.
- Бекон підсмажте, курочку поверніть у пергамент і також підсмажте на сковороді, або запікайте разом із овочами.
- Все наріжте та змішайте.
- Приготуйте майонез: у високій склянці змішайте масло, молоко та спеції. Пробийте занурювальним блендером до загустіння.
- Додайте майонез до салату і красиво все викладіть на тарілку, як це показано на відео. У центр помістіть тарілку, викладіть навколо салат, і прикрасьте його кропом і зернами граната.
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