Салат "Різдвяний вінок" на домашньому майонезі без яєць — найсмачніша заміна "Олів’є"

Салат "Олів’є" можна не просто покласти в тарілку, а подати у досить незвичайному та святковому вигляді.

Рецептів різних святкових страв є велика кількість: все не переготуєш. Але що робити, коли найбільше любиш салат "Олів’є", який перед гостями просто так уже й не поставиш.

Кулінарний блогер Катерина, яка в Інстаграмі веде блог під ніком katyamull, розповіла та показала, як можна приготувати "Олів’є", додавши до нього курку та бекон, приправивши салат домашнім майонезом без яєць.

Інгредієнти:

500г філе куряче

200г с/м горошок

200г морква

200г картопля

100г бекон

100г солоний огірок

4 яйця

40г кріп

50г гранат

Для майонезу

200мл олія

100мл молоко

1ч.л гірчиця

1/2ч.л сухий часник

1/2ч.л сіль

1/2ч.л лимонний сік

Спосіб приготування:

Яйця відваріть, горошок залийте окропом та залиште на 5 хвилин. Картоплю та моркву можна запекти в духовці або просто відварити. Бекон підсмажте, курочку поверніть у пергамент і також підсмажте на сковороді, або запікайте разом із овочами. Все наріжте та змішайте. Приготуйте майонез: у високій склянці змішайте масло, молоко та спеції. Пробийте занурювальним блендером до загустіння. Додайте майонез до салату і красиво все викладіть на тарілку, як це показано на відео. У центр помістіть тарілку, викладіть навколо салат, і прикрасьте його кропом і зернами граната.

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