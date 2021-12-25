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Салат "Різдвяний вінок" на домашньому майонезі без яєць — найсмачніша заміна "Олів’є"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Простий салат, який здивує гостей Новина оновлена 25 грудня 2021, 15:38
Простий салат, який здивує гостей

Салат "Олів’є" можна не просто покласти в тарілку, а подати у досить незвичайному та святковому вигляді.

Рецептів різних святкових страв є велика кількість: все не переготуєш. Але що робити, коли найбільше любиш салат "Олів’є", який перед гостями просто так уже й не поставиш.

Кулінарний блогер Катерина, яка в Інстаграмі веде блог під ніком katyamull, розповіла та показала, як можна приготувати "Олів’є", додавши до нього курку та бекон, приправивши салат домашнім майонезом без яєць.

Інгредієнти:

  • 500г філе куряче
  • 200г с/м горошок
  • 200г морква
  • 200г картопля
  • 100г бекон
  • 100г солоний огірок
  • 4 яйця
  • 40г кріп
  • 50г гранат

Для майонезу

  • 200мл олія
  • 100мл молоко
  • 1ч.л гірчиця
  • 1/2ч.л сухий часник
  • 1/2ч.л сіль
  • 1/2ч.л лимонний сік

Спосіб приготування:

  1. Яйця відваріть, горошок залийте окропом та залиште на 5 хвилин. Картоплю та моркву можна запекти в духовці або просто відварити.
  2. Бекон підсмажте, курочку поверніть у пергамент і також підсмажте на сковороді, або запікайте разом із овочами.
  3. Все наріжте та змішайте.
  4. Приготуйте майонез: у високій склянці змішайте масло, молоко та спеції. Пробийте занурювальним блендером до загустіння.
  5. Додайте майонез до салату і красиво все викладіть на тарілку, як це показано на відео. У центр помістіть тарілку, викладіть навколо салат, і прикрасьте його кропом і зернами граната.

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Теги:
#Рецепт #Салат #Олів'є
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