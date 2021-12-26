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Пів години та все готово: рецепт незвичайного новорічного салату "Ананас"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Салат з ананасами та куркою — безпрограшний варіант Новина оновлена 26 грудня 2021, 07:54
Салат з ананасами та куркою — безпрограшний варіант

Приготування цієї страви займе у вас не більше пів години.

Якщо ви досі не знаєте, що приготувати на Новий 2022, "Телеграф" поспішає вам на допомогу і пропонує вам кілька варіантів смачних салатів: "Ялинка" та " Різдвяний вінок ", а тепер пропонуємо створити незвичайний салат у вигляді ананаса.

На сторінці в Інстаграм кулінарного блогу @recipes_world_eda ми знайшли рецепт смачного салату з куркою та ананасом, який дуже легко готуватися. Салат "Ананас" неодмінно прикрасить ваш новорічний стіл.

Інгредієнти:

  • куряча грудка 300 гр вареної
  • ананас консервований 200 гр (можна свіжий)
  • кукурудза 100 гр
  • сирний сир 100гр або майонез
  • сир 100гр (натерти на дрібній тертці)
  • волоський горіх і кріп для прикраси зверху

Спосіб приготування:

  1. Відваріть курячу грудку, охолодіть і наріжте кубиками. Ананас також наріжте кубиками.
  2. Змішайте грудку, ананас, кукурудзу із сирним сиром або майонезом, посоліть, перемішайте.
  3. Викладіть на тарілку і зверху посипте тертим сиром.
  4. Далі прикрасьте все волоським горіхом і кропом, щоб блюдо було схоже на ананас.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати вишукану закуску з ікрою, яка буде смачною навіть холодною.

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