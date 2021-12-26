Пів години та все готово: рецепт незвичайного новорічного салату "Ананас"

Приготування цієї страви займе у вас не більше пів години.

Якщо ви досі не знаєте, що приготувати на Новий 2022, "Телеграф" поспішає вам на допомогу і пропонує вам кілька варіантів смачних салатів: "Ялинка" та " Різдвяний вінок ", а тепер пропонуємо створити незвичайний салат у вигляді ананаса.

На сторінці в Інстаграм кулінарного блогу @recipes_world_eda ми знайшли рецепт смачного салату з куркою та ананасом, який дуже легко готуватися. Салат "Ананас" неодмінно прикрасить ваш новорічний стіл.

Інгредієнти:

куряча грудка 300 гр вареної

ананас консервований 200 гр (можна свіжий)

кукурудза 100 гр

сирний сир 100гр або майонез

сир 100гр (натерти на дрібній тертці)

волоський горіх і кріп для прикраси зверху

Спосіб приготування:

Відваріть курячу грудку, охолодіть і наріжте кубиками. Ананас також наріжте кубиками. Змішайте грудку, ананас, кукурудзу із сирним сиром або майонезом, посоліть, перемішайте. Викладіть на тарілку і зверху посипте тертим сиром. Далі прикрасьте все волоським горіхом і кропом, щоб блюдо було схоже на ананас.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати вишукану закуску з ікрою, яка буде смачною навіть холодною.