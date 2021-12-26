Ідеальний варіант для Нового року: як приготувати різнобарвний бісквітний рулет (відео)

Цей десерт стане окрасою святкового столу.

Новий рік уже стукає у наші двері, а це означає, що незабаром ми всі сядемо на святковий стіл і проведемо цей складний 2021 рік. Але в цих "проводах" треба ще підготуватися. Якщо ви ласун, то ваш новорічний стіл не обійдеться без різних десертів: наприклад, шоколадного рулету з мандаринами або смачного бісквітного рулету.

Кулінарний блогер Марина Ваніан на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як приготувати незвичайний, різноколірний бісквітний рулет, який на вигляд схожий на льодяник. Фудблогер зазначає, що цей десерт є ідеальним варіантом для новорічного столу.

Інгредієнти:

яйце 4 шт

цукор 170 г

борошно 200 г

розпушувач 1 год/л

ванілін 1 г

харчовий барвник (червоний, зелений)

Для крему:

вершки 33% 200 мл

сирний сир 70 г

цукрова пудра 70 г

Спосіб приготування:

Яйця збийте з|із| цукром до пишної білої маси. Потім введіть жовтки. Далі просійте борошно та розпушувач, додайте ванілін і перемішайте лопаткою до однорідної консистенції. Далі тісто поділіть на 2 рівні частини та додайте в них барвники. Перемішайте і викладіть на лист по черзі. Надішліть тісто в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 20-25 хв (орієнтуйтеся по своїй духовці). Потім гарячий корж поверніть у рулет і остудіть. Приготуйте крем. Вершки, сир і сирну пудру збийте до стійких піків і крем готовий. Нанесіть на корж крем, що повністю остигнув, і загорніть все в рулет.

Раніше "Телеграф" повідомляв як приготувати традиційний "Медовик" на новорічний стіл.