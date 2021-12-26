Ідеальний варіант для Нового року: як приготувати різнобарвний бісквітний рулет (відео)
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Цей десерт стане окрасою святкового столу.
Новий рік уже стукає у наші двері, а це означає, що незабаром ми всі сядемо на святковий стіл і проведемо цей складний 2021 рік. Але в цих "проводах" треба ще підготуватися. Якщо ви ласун, то ваш новорічний стіл не обійдеться без різних десертів: наприклад, шоколадного рулету з мандаринами або смачного бісквітного рулету.
Кулінарний блогер Марина Ваніан на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як приготувати незвичайний, різноколірний бісквітний рулет, який на вигляд схожий на льодяник. Фудблогер зазначає, що цей десерт є ідеальним варіантом для новорічного столу.
Інгредієнти:
- яйце 4 шт
- цукор 170 г
- борошно 200 г
- розпушувач 1 год/л
- ванілін 1 г
- харчовий барвник (червоний, зелений)
Для крему:
- вершки 33% 200 мл
- сирний сир 70 г
- цукрова пудра 70 г
Спосіб приготування:
- Яйця збийте з|із| цукром до пишної білої маси. Потім введіть жовтки.
- Далі просійте борошно та розпушувач, додайте ванілін і перемішайте лопаткою до однорідної консистенції.
- Далі тісто поділіть на 2 рівні частини та додайте в них барвники. Перемішайте і викладіть на лист по черзі.
- Надішліть тісто в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 20-25 хв (орієнтуйтеся по своїй духовці).
- Потім гарячий корж поверніть у рулет і остудіть.
- Приготуйте крем. Вершки, сир і сирну пудру збийте до стійких піків і крем готовий.
- Нанесіть на корж крем, що повністю остигнув, і загорніть все в рулет.
Раніше "Телеграф" повідомляв як приготувати традиційний "Медовик" на новорічний стіл.
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