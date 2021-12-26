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Ідеальний варіант для Нового року: як приготувати різнобарвний бісквітний рулет (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Рецепт новорічного бісквітного рулету Новина оновлена 26 грудня 2021, 12:23
Рецепт новорічного бісквітного рулету

Цей десерт стане окрасою святкового столу.

Новий рік уже стукає у наші двері, а це означає, що незабаром ми всі сядемо на святковий стіл і проведемо цей складний 2021 рік. Але в цих "проводах" треба ще підготуватися. Якщо ви ласун, то ваш новорічний стіл не обійдеться без різних десертів: наприклад, шоколадного рулету з мандаринами або смачного бісквітного рулету.

Кулінарний блогер Марина Ваніан на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, як приготувати незвичайний, різноколірний бісквітний рулет, який на вигляд схожий на льодяник. Фудблогер зазначає, що цей десерт є ідеальним варіантом для новорічного столу.

Інгредієнти:

  • яйце 4 шт
  • цукор 170 г
  • борошно 200 г
  • розпушувач 1 год/л
  • ванілін 1 г
  • харчовий барвник (червоний, зелений)

Для крему:

  • вершки 33% 200 мл
  • сирний сир 70 г
  • цукрова пудра 70 г

Спосіб приготування:

  1. Яйця збийте з|із| цукром до пишної білої маси. Потім введіть жовтки.
  2. Далі просійте борошно та розпушувач, додайте ванілін і перемішайте лопаткою до однорідної консистенції.
  3. Далі тісто поділіть на 2 рівні частини та додайте в них барвники. Перемішайте і викладіть на лист по черзі.
  4. Надішліть тісто в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 20-25 хв (орієнтуйтеся по своїй духовці).
  5. Потім гарячий корж поверніть у рулет і остудіть.
  6. Приготуйте крем. Вершки, сир і сирну пудру збийте до стійких піків і крем готовий.
  7. Нанесіть на корж крем, що повністю остигнув, і загорніть все в рулет.

Раніше "Телеграф" повідомляв як приготувати традиційний "Медовик" на новорічний стіл.

Теги:
#Рецепт #Торт #Рулет #Бісквітний рулет
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