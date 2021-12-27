Дуже проста та смачна новорічна закуска з крабовими паличками за 10 хвилин

Приготування цієї закуски займає лічені хвилини, а виходить вона дуже ніжною та смачною.

Новий рік — сімейне свято, в яке за столом збирається вся сім’я, щоб чудово провести час разом. І як же не хочеться витрачати цей дорогоцінний час на приготування складних і трудомістких страв. Зрозуміло, в Новий рік ніяк без холодця, приготування якого займає доволі багато часу, але якщо ви все ж таки не готові проводити цілий день біля плити, а порадувати своїх близьких чимось смачненьким хочеться, рекомендуємо звернути увагу на яскраву

Рецептом у своєму Інстаграмі поділилася фуд-блогер Настя Монахова.

Рецепт простої новорічної закуски

Інгредієнти:

сир — 200 гр

яйця — 5 шт

сметана 20% — 80 гр

сіль

Для прикрас:

крабові палички

кріп

волоський горіх

Спосіб приготування:

Варені яйця та сир натріть на дрібній тертці та заправте сметаною. Сформуйте з цієї суміші кульки і обваляйте в дрібно нарізаних волоських горіхах, крабових паличках та кропі. Готові кульки прикрасьте нарізаними оливками та зеленою цибулею.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт барвистої новорічної закуски "Монастирська хата".