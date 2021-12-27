Дуже проста та смачна новорічна закуска з крабовими паличками за 10 хвилин
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Приготування цієї закуски займає лічені хвилини, а виходить вона дуже ніжною та смачною.
Новий рік — сімейне свято, в яке за столом збирається вся сім’я, щоб чудово провести час разом. І як же не хочеться витрачати цей дорогоцінний час на приготування складних і трудомістких страв. Зрозуміло, в Новий рік ніяк без холодця, приготування якого займає доволі багато часу, але якщо ви все ж таки не готові проводити цілий день біля плити, а порадувати своїх близьких чимось смачненьким хочеться, рекомендуємо звернути увагу на яскраву
Рецептом у своєму Інстаграмі поділилася фуд-блогер Настя Монахова.
Рецепт простої новорічної закуски
Інгредієнти:
- сир — 200 гр
- яйця — 5 шт
- сметана 20% — 80 гр
- сіль
Для прикрас:
- крабові палички
- кріп
- волоський горіх
Спосіб приготування:
- Варені яйця та сир натріть на дрібній тертці та заправте сметаною.
- Сформуйте з цієї суміші кульки і обваляйте в дрібно нарізаних волоських горіхах, крабових паличках та кропі.
- Готові кульки прикрасьте нарізаними оливками та зеленою цибулею.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт барвистої новорічної закуски "Монастирська хата".
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