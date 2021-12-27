Новорічне меню: 4 види найкрасивіших закусок, які готуються швидко та просто

Особливий смак сирним закускам нададуть незвичайні добавки

Якщо ви ще не визначилися, які закуски приготувати на Новий рік, варіант страв із сиру вам напевно сподобається завдяки простоті приготування. Наприклад, можна приготувати три види сирних канапе, а також дуже гарні та оригінальні сирні кульки з сюрпризом.

Рецепт на своєму YouTube-каналі опублікувала кулінарний блогер Катя Паприка.

Часникові кульки з оливкою:

натертий твердий сир;

грецький йогурт;

сіль, часник, паприка та каєнський перець за смаком;

зелена цибуля;

оливки;

соломка хлібна солона.

Часникові кульки з чері:

натертий твердий сир;

грецький йогурт;

сіль, часник, паприка та каєнський перець за смаком;

чері (ціла чи половина);

мікс насіння;

соломка хлібна солона.

Сирні кульки з виноградом:

м'який сир (приблизно по 1 ст.л. з гіркою на одну кульку);

виноград;

фісташки;

соломка хлібна солона.

Сирні кульки з горіхом:

м'який сир (приблизно по 1 ст.л. з гіркою на одну кульку);

цілий горіх (мигдаль/волоський/фундук);

в’ялена журавлина та/або вишня;

соломка хлібна солона.

Приготування:

Спочатку приготуємо всі види обсипки. Для першої беремо в’ялені журавлину та вишню, дрібно подрібнюємо. Для другої – подрібнюємо очищені від лушпиння ядра фісташки. Для третьої – нарізаємо дрібно зелену цибулю. Для четвертої – беремо будь-яке насіння. Твердий сир натираємо на дрібній тертці (сулгуні та голландський сир), додаємо грецький йогурт, свіжий або сухий часник, паприку та каєнський перець. Для першого варіанту закуски формуємо невеликі кульки із сирної маси і всередину кладемо оливку. Обвалюємо в цибулі і нанизуємо на соломку. Для другого варіанта — формуємо сирні кульки, в середину яких кладемо невеликий помідор черрі (можна половинку), обвалюємо в суміші насіння і нанизуємо на соломку. Для третього варіанта закуски із м'якого сиру формуємо кульку, всередину додаємо виноград і обвалюємо в подрібнених фісташках. Закуску нанизуємо на соломку. Для четвертого – формуємо кульки із м'якого сиру, у середину додаємо горішок, обвалюємо у подрібнених сухофруктах та нанизуємо на соломку.

Відеорецепт:

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як приготувати незвичну закуску "Сирний сніговик".