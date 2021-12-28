Хрумка курочка і соковита свинина: топ-3 чудових м’ясних страв до новорічного столу

Три рецепти страв, завдяки яким зустріч Нового року заповниться надовго

М’ясні страви цікаві тим, що фактично такий продукт може увібрати в себе будь-які смаки та аромати, спеції та відтінки. До таких страв можна віднести буженину зі свинини та качині ніжки.

Якщо ви плануєте зібрати сім’ю за смачною святковою вечерею, ми запропонуємо три рецепти неймовірно смачних м’ясних страв, від яких будуть у захваті всі домочадці та гості. Про те, як приготувати курку з гарбузом, свинину з корицею та баранину з часником, пише Smakotainfo.

Курка з гарбузом, цибулею та волоськими горіхами

Курячі ніжки з гарбузом, цибулею та волоськими горіхами

Інгредієнти:

Курячі ніжки – 10 шт.

Гарбуз – 450 г

Цибуля червона – 3 шт.

Волоські горіхи – 2 жмені

Оливкова олія – 4 ст.

Бальзамічний оцет – 1 ст.

Сироп агави – 1 год.

Чебрець сушений — 1 пучок

Перець чорний мелений — 1/2 ч.л.

Сіль морська – ⅔ ч.л.

Приготування:

Духовку заздалегідь розігріваємо до 200°C. Волоські горіхи злегка ламаємо руками і рівномірно висипаємо на дно форми для запікання. Гарбуз чистимо, нарізаємо невеликими шматочками та викладаємо у форму на горіхи. Чистимо цибулю, нарізаємо великими шматками та відправляємо у гарбуз. Посипаємо овочі частиною листя чебрецю, солимо, перчимо, збризкуємо 2 ст. ложками оливкової олії. Курячі ніжки солимо, перчимо, посипаємо чебрецем, злегка збризкуємо оливковою олією і перемішуємо. Розкладаємо курячі ніжки на овочі, збризкуємо оливковою олією та бальзамічним оцтом, солимо, перчимо і поливаємо сиропом агави. Ставимо форму в духовку, через 20 хвилин овочі з куркою перемішуємо так, щоб горіхи залишалися внизу і запікаємо до готовності.

Баранина з часником у коньяку

Баранина з часником у коньяку

Інгредієнти:

Баранина на кісточці – 2 шматки

Часник – 15 зубчиків

М’ята чи розмарин – 1 пучок

Коньяк — 150 мл.

Олія — 2 ст.л.

Вершкове масло – 1 ст.л.

Перець чорний мелений – 1 щіпка

Морська сіль великого помелу – 1 ч.л.

Морська сіль – 1 щіпка

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Приготування:

Часник очищаємо. У глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розтоплюємо вершкове масло та рослинну олію, обсмажуємо шматки баранини з обох боків до золотистої скоринки. Перчимо і солимо. Вливаємо коньяк та 150 мл води, додаємо часник. Накриваємо каструлю папером для випічки, а зверху – кришкою. Тушимо на малому вогні 2-2,5 години. Готову баранину присипаємо зверху морською сіллю та листям м’яти або розмарину.

Свинина з корицею, гірчицею та медом

Свинина з корицею, гірчицею та медом

Інгредієнти:

Свинина – 600 г

Часник – 5 зубчиків

Французька гірчиця – 3 ст. л.

Мед липовий – 1 кавова ложка

Олія — 2 ст. л.

Кориця мелена – 1 ч. л.

Перець червоний гострий мелений – 1/2 ч. л.

Бодян – 4 зірочки

Сіль морська – 1 щіпка

Приготування:

Духовку заздалегідь розігріваємо до 220°C. Свинину вимиваємо і добре просушуємо, потім нарізаємо на однакові шматки товщиною 10 мм, злегка відбиваємо та змащуємо з обох боків гірчицею. Чистимо зубчики часнику. Часник, бодян, мед, перець, корицю і дрібку солі розбиваємо у ступці, додаємо олію, все перемішуємо до однорідного стану. Змащуємо часниковою помазкою свинину, укладаємо в глибоке деко, накриваємо папером для випічки. Запікаємо у розігрітій духовці 45 хвилин.

У рік Тигра на столі обов’язково має бути багато м’ясних страв, адже чим ще задобрити хижий символ року, як не соковитим м’ясом. Про те, як запекти курку з золотистою скоринкою – розповідаємо у попередньому матеріалі.