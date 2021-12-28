Незвичайний рецепт салату з крабовими паличками до Нового року: такого ви ще не куштували

Приготування страви не забере багато часу, але смак точно запам’ятається

Салат із крабовими паличками на новорічному столі вже встиг стати класикою, як і традиційний "Олів’є". Дуже просте в приготуванні блюдо хочеться трохи урізноманітнити і додати йому особливий смак. Раніше ми писали, як незвичайно подати крабовий салат або приготувати просту закуску з крабовими паличками. А тепер розповімо, як повністю змінити рецептуру та зробити страву святковою.

Рецептом незвичайного салату поділився портал "Лайфхакер".

Рецепт салату зі смаженими крабовими паличками, грибами, огірком та яйцями

Інгредієнти

1 морква;

1 цибулина;

6–8 печериць;

2 столові ложки олії;

250 г крабових паличок;

2 яйця;

1 огірок;

кілька гілочок петрушки;

сіль на смак;

мелений чорний перець — на смак;

1 столова ложка лимонного соку.

Приготування

Моркву необхідно натерти на великій тертці. Цибулю нарізати дрібно, а гриби — кубиками. Розігріваємо сковороду і злегка обсмажуємо цибулю та моркву на олії. Коли цибуля почне золотитися, додайте печериці та готуйте ще кілька хвилин. Крабові палички необхідно порубати великими шматочками й відправити на сковороду. Смажити з іншими овочами протягом 3-4 хвилин. Вимкнути та остудити. Яйця зварити круто, остудити та очистити. Потім нарізати кубиками. Огірок нарізаємо дрібними часточками. Всі підготовлені інгредієнти викладаємо в миску і додаємо в салат рубану петрушку, сіль, лимонний сік перець і перемішуємо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 12 хвилин приготувати курячу грудку на святковий стіл.