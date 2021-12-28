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Незвичайний рецепт салату з крабовими паличками до Нового року: такого ви ще не куштували

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Такий салат із крабовими паличками точно здивує гостей
Такий салат із крабовими паличками точно здивує гостей

Приготування страви не забере багато часу, але смак точно запам’ятається

Салат із крабовими паличками на новорічному столі вже встиг стати класикою, як і традиційний "Олів’є". Дуже просте в приготуванні блюдо хочеться трохи урізноманітнити і додати йому особливий смак. Раніше ми писали, як незвичайно подати крабовий салат або приготувати просту закуску з крабовими паличками. А тепер розповімо, як повністю змінити рецептуру та зробити страву святковою.

Рецептом незвичайного салату поділився портал "Лайфхакер".

Рецепт салату зі смаженими крабовими паличками, грибами, огірком та яйцями

Інгредієнти

  • 1 морква;
  • 1 цибулина;
  • 6–8 печериць;
  • 2 столові ложки олії;
  • 250 г крабових паличок;
  • 2 яйця;
  • 1 огірок;
  • кілька гілочок петрушки;
  • сіль на смак;
  • мелений чорний перець — на смак;
  • 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування

  1. Моркву необхідно натерти на великій тертці. Цибулю нарізати дрібно, а гриби — кубиками.
  2. Розігріваємо сковороду і злегка обсмажуємо цибулю та моркву на олії. Коли цибуля почне золотитися, додайте печериці та готуйте ще кілька хвилин.
  3. Крабові палички необхідно порубати великими шматочками й відправити на сковороду. Смажити з іншими овочами протягом 3-4 хвилин. Вимкнути та остудити.
  4. Яйця зварити круто, остудити та очистити. Потім нарізати кубиками.
  5. Огірок нарізаємо дрібними часточками.
  6. Всі підготовлені інгредієнти викладаємо в миску і додаємо в салат рубану петрушку, сіль, лимонний сік перець і перемішуємо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 12 хвилин приготувати курячу грудку на святковий стіл.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Салат #Новий рік #Крабові палички
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