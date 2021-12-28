Незвичайний рецепт салату з крабовими паличками до Нового року: такого ви ще не куштували
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Приготування страви не забере багато часу, але смак точно запам’ятається
Салат із крабовими паличками на новорічному столі вже встиг стати класикою, як і традиційний "Олів’є". Дуже просте в приготуванні блюдо хочеться трохи урізноманітнити і додати йому особливий смак. Раніше ми писали, як незвичайно подати крабовий салат або приготувати просту закуску з крабовими паличками. А тепер розповімо, як повністю змінити рецептуру та зробити страву святковою.
Рецептом незвичайного салату поділився портал "Лайфхакер".
Рецепт салату зі смаженими крабовими паличками, грибами, огірком та яйцями
Інгредієнти
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 6–8 печериць;
- 2 столові ложки олії;
- 250 г крабових паличок;
- 2 яйця;
- 1 огірок;
- кілька гілочок петрушки;
- сіль на смак;
- мелений чорний перець — на смак;
- 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування
- Моркву необхідно натерти на великій тертці. Цибулю нарізати дрібно, а гриби — кубиками.
- Розігріваємо сковороду і злегка обсмажуємо цибулю та моркву на олії. Коли цибуля почне золотитися, додайте печериці та готуйте ще кілька хвилин.
- Крабові палички необхідно порубати великими шматочками й відправити на сковороду. Смажити з іншими овочами протягом 3-4 хвилин. Вимкнути та остудити.
- Яйця зварити круто, остудити та очистити. Потім нарізати кубиками.
- Огірок нарізаємо дрібними часточками.
- Всі підготовлені інгредієнти викладаємо в миску і додаємо в салат рубану петрушку, сіль, лимонний сік перець і перемішуємо.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як за 12 хвилин приготувати курячу грудку на святковий стіл.
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