Від м'яса по-французьки до рулетиків з беконом: топ-5 перевірених рецептів гарячих страв до новорічного столу

Лише салатів та закусок на новорічному столі замало, тому пропонуємо обрати для себе рецепт гарячої страви

На свята точно не обійтися без зустрічей з рідними та близькими, які люблять поласувати смачними стравами — незвичними легкими закусками та смачними салатами. Звісно ж, лише холодними стравами застілля не обійдеться і хочеться поласувати чимось гаряченьким.

Саме тому "Телеграф" зібрав п’ять перевірених рецептів гарячих страв, які точно прикрасять будь-яке свято.

М'ясо по-французьки

Інгредієнти

Філе індички — 1 кг.

Картопля — 4-6 шт.

Сир твердий — 150 гр.

Цибуля ріпчаста — 3 шт.

Рослинна олія — 20 мл.

Гірчиця — 1 ст.л.

Сметана (10%) — 100 гр.

Сіль — на смак

Гострий перець — дрібка

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Приготування

Підготуйте деко до випікання м’яса — змочіть його водою, застеліть розрізаний рукав для запікання і змастіть його олією. Філе необхідно нарізати пластинками по 1 сантиметру, посолити та поперчити, після чого викласти все філе на підготовлений лист. Цибулю нарізати півкільцями та викласти зверху на м’ясо. Картоплю порізати тонкими слайсами й також викласти на цибулю з філе. Готуйте соус — змішайте майонез, сметану та гірчицю і намажте ним картоплю. Поверх всього засипаємо натертим сиром і ставимо у духовку на 180 градусів на 30 хвилин.

Запечена картопля з сиром фета

Запечена картопля, фарширована сиром фета

Інгредієнти

Картопля середнього розміру — 3 шт.

Сир фета — 120 г

Сир твердий, натертий на тертці — 3 ст. ложки (близько 40 г)

Цибуля зелена — 1-2 шт.

Чебрець свіжий — 2-3 гілочки

Часник — 1 зубчик

Перець чорний мелений — на смак

Приготування

Картоплю добре вимити та відварити на малому вогні до м’якості. Після цього викласти на паперовий рушник та підсушити. Відварену картоплю розрізаємо поздовж та за допомоги чайної ложки вибрати частину м’якоті. Розім’яти сир фета виделкою та додати 2 столові ложки тертого твердого сиру, а ще одну ложку сиру відкласти вбік. Сир змішуємо з дрібно нарізаною зеленою цибулею, листочками чебрецю та часником, пропущеним через прес. Поперчити. До сирної маси додати м'якуш картоплі та гарно все перемішати. Половинки картоплі наповнити сирною масою та викласти їх у форму для запікання. Поставити картоплю з сиром у розігріту духовку під гриль та запікати при температурі 200 градусів 15 хвилин. За 2 хвилини до закінчення запікання посипати фаршировану картоплю тертим сиром, що залишився.

Смажені рулетики зі свинини з беконом

Смажені рулетики зі свинини з беконом

Інгредієнти

Свинина (корейка) — 300 г

Бекон копчений — 80 г

Аджика (готова приправа) — 1 ст. ложка

Сіль — на смак

Перець чорний мелений — щіпка на смак

Олія — 2-3 ст. ложки

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Приготування

Свинину нарізаємо пластинами, викладаємо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо кухонним молотком. Можна додати трохи солі та перцю. Поверх свинини викладаємо по одній смужці копченого бекону. Його зверху мастимо аджикою. Згортаємо відбивні з беконом у рулетики таким чином, щоб бекон опинився всередині, а краї рулетиків закріплюємо зубочистками. Для зручності краще кожен з рулетиків розрізати навпіл. Розігріваємо сковороду та наливаємо трохи рослинної олії й починаємо обсмажувати рулетики по 4-5 хвилин з кожного боку, щоб м’ясо повністю приготувалося. Готові рулетики викладаємо на тарілку та прикрашаємо зеленню.

Фаршировані помідори у духовці

Фаршировані помідори у духовці

Інгредієнти

Помідори середнього розміру – 10 шт.

Огірок свіжий — 1 шт.

Шинка – 300 г

Сир — 150-200 г

Сметана – 2-3 ст. ложки

Зелень кропу — на смак

Цибуля зелена — на смак

Сіль — на смак

Рослинна олія – 1-2 ст. ложки

Приготування

У першу чергу треба підготувати помідори — ретельно вимити та видалити внутрішню частину так, щоб не пошкодити шкірку. З помідорів мають вийти невеличкі "чашечки". Для начинки шинку нарізаємо дрібними кубиками, огірки ріжемо дрібненько, так само як зелень і кріп. Сир натираємо на тертці, після чого всі порізані інгредієнти змішуємо разом в одній посудині, додаючи сметану та сіль. Помідори-чашечки треба нафарширувати отриманим салатом за допомогою чайної ложки так, щоб зверху залишилось трохи місця. Поверх салату додаємо сир, щоб "закрити" чашечку. Підготуйте деко до запікання помідорів — змастіть його рослинною олією, або вистеліть пергаментом. Фаршировані помідори викладіть на деко та помістіть у розігріту духовку на 15-20 хвилин при температурі 180-200 градусів.

Жульєн з грибами та куркою в тарталетках

Жульєн з грибами та куркою в тарталетках

Інгредієнти

Тарталетки пісочні (великі) – 5-8 шт.

Куряче філе — 180 г

Печериці — 120 г

Сир твердий – 70 г

Сметана (жирністю 20%) – 150 г

Молоко – 150 мл

Олія вершкове — 40 г

Борошно – 0,5 ст. ложки

Олія — 1 ст. ложка

Коріандр (насіння) – 1 ч. ложка

Лавровий лист — 1-2 шт.

Сіль — на смак

Перець чорний мелений — на смак

Приготування

Куряче філе миємо, очищуємо від зайвого жиру та кладемо у каструлю з водою. Туди ж додаємо лавровий лист, коріандр та мелений перець та відваріть все протягом 25 хвилин. Готове філе слід дістати з бульйону та остудити, потім нарізати невеличкими шматочками. Печериці промити та обсушити й також нарізати мілко. На розігріту сковороду викладаємо спочатку гриби й смажимо їх 3 хвилини, після чого додаємо курку смажимо разом 3 хвилини. У каструлі розтопити вершкове масло, всипати туди борошно і ретельно перемішати вінчиком, щоб не було грудочок. Після цього влити молоко, активно помішуючи 2-3 хвилини, щоб соус загуснув. В кінці додати сметану, після чого перемішати та погріти ще 1 хвилину. Соус готовий. Сир натираємо на дрібній терці. Беремо тарталетки та наповнюємо їх куркою та грибами, після чого вливаємо у кожну з них 2 столові ложки соусу. Викласти тарталетки з начинкою на деко і запікати у духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.

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