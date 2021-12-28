Від м'яса по-французьки до рулетиків з беконом: топ-5 перевірених рецептів гарячих страв до новорічного столу
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Лише салатів та закусок на новорічному столі замало, тому пропонуємо обрати для себе рецепт гарячої страви
На свята точно не обійтися без зустрічей з рідними та близькими, які люблять поласувати смачними стравами — незвичними легкими закусками та смачними салатами. Звісно ж, лише холодними стравами застілля не обійдеться і хочеться поласувати чимось гаряченьким.
Саме тому "Телеграф" зібрав п’ять перевірених рецептів гарячих страв, які точно прикрасять будь-яке свято.
М'ясо по-французьки
Інгредієнти
- Філе індички — 1 кг.
- Картопля — 4-6 шт.
- Сир твердий — 150 гр.
- Цибуля ріпчаста — 3 шт.
- Рослинна олія — 20 мл.
- Гірчиця — 1 ст.л.
- Сметана (10%) — 100 гр.
- Сіль — на смак
- Гострий перець — дрібка
Приготування
- Підготуйте деко до випікання м’яса — змочіть його водою, застеліть розрізаний рукав для запікання і змастіть його олією.
- Філе необхідно нарізати пластинками по 1 сантиметру, посолити та поперчити, після чого викласти все філе на підготовлений лист.
- Цибулю нарізати півкільцями та викласти зверху на м’ясо.
- Картоплю порізати тонкими слайсами й також викласти на цибулю з філе.
- Готуйте соус — змішайте майонез, сметану та гірчицю і намажте ним картоплю.
- Поверх всього засипаємо натертим сиром і ставимо у духовку на 180 градусів на 30 хвилин.
Запечена картопля з сиром фета
Інгредієнти
- Картопля середнього розміру — 3 шт.
- Сир фета — 120 г
- Сир твердий, натертий на тертці — 3 ст. ложки (близько 40 г)
- Цибуля зелена — 1-2 шт.
- Чебрець свіжий — 2-3 гілочки
- Часник — 1 зубчик
- Перець чорний мелений — на смак
Приготування
- Картоплю добре вимити та відварити на малому вогні до м’якості. Після цього викласти на паперовий рушник та підсушити.
- Відварену картоплю розрізаємо поздовж та за допомоги чайної ложки вибрати частину м’якоті.
- Розім’яти сир фета виделкою та додати 2 столові ложки тертого твердого сиру, а ще одну ложку сиру відкласти вбік.
- Сир змішуємо з дрібно нарізаною зеленою цибулею, листочками чебрецю та часником, пропущеним через прес. Поперчити.
- До сирної маси додати м'якуш картоплі та гарно все перемішати.
- Половинки картоплі наповнити сирною масою та викласти їх у форму для запікання.
- Поставити картоплю з сиром у розігріту духовку під гриль та запікати при температурі 200 градусів 15 хвилин. За 2 хвилини до закінчення запікання посипати фаршировану картоплю тертим сиром, що залишився.
Смажені рулетики зі свинини з беконом
Інгредієнти
- Свинина (корейка) — 300 г
- Бекон копчений — 80 г
- Аджика (готова приправа) — 1 ст. ложка
- Сіль — на смак
- Перець чорний мелений — щіпка на смак
- Олія — 2-3 ст. ложки
Приготування
- Свинину нарізаємо пластинами, викладаємо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо кухонним молотком. Можна додати трохи солі та перцю.
- Поверх свинини викладаємо по одній смужці копченого бекону. Його зверху мастимо аджикою.
- Згортаємо відбивні з беконом у рулетики таким чином, щоб бекон опинився всередині, а краї рулетиків закріплюємо зубочистками.
- Для зручності краще кожен з рулетиків розрізати навпіл.
- Розігріваємо сковороду та наливаємо трохи рослинної олії й починаємо обсмажувати рулетики по 4-5 хвилин з кожного боку, щоб м’ясо повністю приготувалося.
- Готові рулетики викладаємо на тарілку та прикрашаємо зеленню.
Фаршировані помідори у духовці
Інгредієнти
- Помідори середнього розміру – 10 шт.
- Огірок свіжий — 1 шт.
- Шинка – 300 г
- Сир — 150-200 г
- Сметана – 2-3 ст. ложки
- Зелень кропу — на смак
- Цибуля зелена — на смак
- Сіль — на смак
- Рослинна олія – 1-2 ст. ложки
Приготування
- У першу чергу треба підготувати помідори — ретельно вимити та видалити внутрішню частину так, щоб не пошкодити шкірку. З помідорів мають вийти невеличкі "чашечки".
- Для начинки шинку нарізаємо дрібними кубиками, огірки ріжемо дрібненько, так само як зелень і кріп.
- Сир натираємо на тертці, після чого всі порізані інгредієнти змішуємо разом в одній посудині, додаючи сметану та сіль.
- Помідори-чашечки треба нафарширувати отриманим салатом за допомогою чайної ложки так, щоб зверху залишилось трохи місця. Поверх салату додаємо сир, щоб "закрити" чашечку.
- Підготуйте деко до запікання помідорів — змастіть його рослинною олією, або вистеліть пергаментом.
- Фаршировані помідори викладіть на деко та помістіть у розігріту духовку на 15-20 хвилин при температурі 180-200 градусів.
Жульєн з грибами та куркою в тарталетках
Інгредієнти
- Тарталетки пісочні (великі) – 5-8 шт.
- Куряче філе — 180 г
- Печериці — 120 г
- Сир твердий – 70 г
- Сметана (жирністю 20%) – 150 г
- Молоко – 150 мл
- Олія вершкове — 40 г
- Борошно – 0,5 ст. ложки
- Олія — 1 ст. ложка
- Коріандр (насіння) – 1 ч. ложка
- Лавровий лист — 1-2 шт.
- Сіль — на смак
- Перець чорний мелений — на смак
Приготування
- Куряче філе миємо, очищуємо від зайвого жиру та кладемо у каструлю з водою. Туди ж додаємо лавровий лист, коріандр та мелений перець та відваріть все протягом 25 хвилин.
- Готове філе слід дістати з бульйону та остудити, потім нарізати невеличкими шматочками.
- Печериці промити та обсушити й також нарізати мілко.
- На розігріту сковороду викладаємо спочатку гриби й смажимо їх 3 хвилини, після чого додаємо курку смажимо разом 3 хвилини.
- У каструлі розтопити вершкове масло, всипати туди борошно і ретельно перемішати вінчиком, щоб не було грудочок. Після цього влити молоко, активно помішуючи 2-3 хвилини, щоб соус загуснув. В кінці додати сметану, після чого перемішати та погріти ще 1 хвилину. Соус готовий.
- Сир натираємо на дрібній терці.
- Беремо тарталетки та наповнюємо їх куркою та грибами, після чого вливаємо у кожну з них 2 столові ложки соусу.
- Викласти тарталетки з начинкою на деко і запікати у духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати три страви до Новорічного столу із радянських фільмів.
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