Як шашлик: рецепт шикарної холодної закуски з м’ясом на новорічні свята

М’ясо виходить дуже соковитим та ароматним

Жоден Новий рік не обходиться без гулянь та смачної їжі. Звичайно ж, під час застілля складно обійтися без м’яса — ніжної та соковитої буженини чи курячого ескімо у беконі. А тепер ділимося рецептом закуски для справжніх шанувальників шашлику. На смак їх практично не відрізнити, проте для приготування закуски не потрібно стояти на морозі.

Як приготувати м’ясну закуску "Як шашлик" розповіла кулінарний блогер Аліна Фуді.

Як приготувати закуску з м’яса "Як шашлик"

Інгредієнти

М’ясо чи язик – 1-1,4 кг

Цибуля – 1 шт.

Часник – кілька зубчиків

Лавровий лист – 1-2 шт.

Запашний перець – 4 шт.

Чорний перець – 8-10 шт.

Для маринаду

Цибуля – 400 г

Петрушка – невеликий пучок

Гострий перець – за смаком

Сіль – 1 ч.л. з гіркою (за смаком)

Цукор – 1 ст.л.

Оцет 6% – ст. л.

Вода – 5 ст. л.

Чорний перець – 1 ч.л.

Коріандр – 1 ч.л.

Рослинна олія – 5 ст.л.

Приготування

М’ясо або язик кладемо у велику каструлю, до нього відправляємо цілу очищену цибулину, три зубчики часнику, лавровий лист та перець горошком. Залити окропом, щоб вода повністю покрила м’ясо. Потім поставити на вогонь до закипання і варити 30-40 хвилин. Потім зняти й остудити повністю в бульйоні, щоб шматочки були соковитішими. Нарізати остигле м’ясо кружальцями завтовшки 2 сантиметри. Цибулю чистимо і ріжемо цибулю пір’ям, зелень — петрушку або кріп — рубаємо дрібно. Також маленькими шматочками ріжемо трохи червоного пекучого перцю. Всі овочі та зелень перемішати і трохи віджати, щоб цибуля пустила сік. У квадратну посудину (дуже бажано, щоб це був судок із щільною кришкою) викладаємо м’ясо (буде три шари м’яса та три шари цибулі, тому розділіть інгредієнти на три частини) та цибулю. Для маринаду взяти одну столову ложку цукру, чайну ложку солі, п’ять столових ложок окропу та перемішати. Додати 5 столових ложок рослинної олії та 5 столових ложок яблучного оцту (6%). Приправити меленим перцем та коріандром. Залити готовим маринадом м’ясо із цибулею. Готову страву відправляємо в холодильник на 6 годин, щоб м’ясо промаринувалося. За цей час необхідно кілька разів потрясти судком, щоб маринад рівномірно просочив усе м’ясо.

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