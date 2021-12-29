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Те, що потрібно для новорічного столу: 5 найпростіших закусок, які готуються за 5 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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5 легких начинок для тарталеток на новорічний стіл. Новина оновлена 29 грудня 2021, 14:29
5 легких начинок для тарталеток на новорічний стіл.

Ці закуски обов’язково сподобаються вам та вашим гостям.

Новий рік вже стукає до нас у двері, а це означає, що зовсім скоро ми сядемо за святковий стіл і проведемо 2021 рік, що минає. Яке ж свято без столу, що ламається від різних страв? Ми вже ділилися з вами рецептами незвичайних салатів, а також розповідали і про неймовірно смачні гарячі страви. Але на святковому столі мають бути й легкі закуски.

На сторінці кулінарного блогера Дениса Ведернікова в Інстаграмі, "Телеграф" знайшов п’ять найпростіших рецептів тарталеток, на приготування яких не піде багато часу.

Тарталетки із червоною рибою

Інгредієнти:

  • Огірок 100г
  • Сирний сир 100г
  • Зелень (у мене петрушка)
  • Червона риба (с/с)

Спосіб приготування:

Наріжте огірок на маленькі квадратики, додайте сирний сир і зелень, перемішайте. Заповніть тарталетку (без гірки). Рибу дрібно наріжте та викладіть на тарталетку. Можна прикрасити зверху огірком або зеленню.

Тарталетки з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • Крабові палички 50г
  • Огірок 50г
  • Варене яйце 1-2шт
  • Кукурудза (консерв) 40г
  • Часник 1зуб
  • Майонез та сіль за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте всі інгредієнти на дрібні квадратики. Огірок, яйця та крабові палички змішайте з майонезом, до якого раніше додайте роздавлений часник. Викладіть отриману масу в тарталетку, а зверху покладіть кукурудзу.

Тарталетки з морквою

Інгредієнти:

  • Морква 1шт
  • Сир 60г
  • Часник 2зуб
  • Майонез та сіль за смаком

Спосіб приготування:

На тертці натріть моркву та сир. До майонезу додайте часник. Змішайте все та ретельно перемішайте. Викладіть масу в тарталетку. За бажанням можна прикрасити закуску.

Тарталетка із сирним сиром

Інгредієнти:

  • Сир
  • Ікра
  • Лимон

Спосіб приготування:

У тарталетку покласти сирний сир, зверху викласти ікру. Все це прикрасьте маленькою часточкою лимона та кропом.

Тарталетка з оселедцем

Інгредієнти:

  • Буряк варений 1шт
  • Яйце варене 1шт
  • Цибуля салатна
  • Сир 100г
  • Оселедець
  • Майонез та сіль за смаком

Спосіб приготування:

Буряк та сир натріть на тертці. Цибулю, яйце та оселедці нарізаємо на маленькі шматочки. Все, крім оселедця, змішайте з майонезом і викладіть у тарталетку. Зверху викладіть рибу. За бажанням можна прикрасити зеленню.

Раніше Телеграф повідомляв, як приготувати три страви до Новорічного столу із радянських фільмів.

Теги:
#Рецепт #Закуски #Новий рік
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