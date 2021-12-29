Те, що потрібно для новорічного столу: 5 найпростіших закусок, які готуються за 5 хвилин
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 274
Ці закуски обов’язково сподобаються вам та вашим гостям.
Новий рік вже стукає до нас у двері, а це означає, що зовсім скоро ми сядемо за святковий стіл і проведемо 2021 рік, що минає. Яке ж свято без столу, що ламається від різних страв? Ми вже ділилися з вами рецептами незвичайних салатів, а також розповідали і про неймовірно смачні гарячі страви. Але на святковому столі мають бути й легкі закуски.
На сторінці кулінарного блогера Дениса Ведернікова в Інстаграмі, "Телеграф" знайшов п’ять найпростіших рецептів тарталеток, на приготування яких не піде багато часу.
Тарталетки із червоною рибою
Інгредієнти:
- Огірок 100г
- Сирний сир 100г
- Зелень (у мене петрушка)
- Червона риба (с/с)
Спосіб приготування:
Наріжте огірок на маленькі квадратики, додайте сирний сир і зелень, перемішайте. Заповніть тарталетку (без гірки). Рибу дрібно наріжте та викладіть на тарталетку. Можна прикрасити зверху огірком або зеленню.
Тарталетки з крабовими паличками
Інгредієнти:
- Крабові палички 50г
- Огірок 50г
- Варене яйце 1-2шт
- Кукурудза (консерв) 40г
- Часник 1зуб
- Майонез та сіль за смаком
Спосіб приготування:
Наріжте всі інгредієнти на дрібні квадратики. Огірок, яйця та крабові палички змішайте з майонезом, до якого раніше додайте роздавлений часник. Викладіть отриману масу в тарталетку, а зверху покладіть кукурудзу.
Тарталетки з морквою
Інгредієнти:
- Морква 1шт
- Сир 60г
- Часник 2зуб
- Майонез та сіль за смаком
Спосіб приготування:
На тертці натріть моркву та сир. До майонезу додайте часник. Змішайте все та ретельно перемішайте. Викладіть масу в тарталетку. За бажанням можна прикрасити закуску.
Тарталетка із сирним сиром
Інгредієнти:
- Сир
- Ікра
- Лимон
Спосіб приготування:
У тарталетку покласти сирний сир, зверху викласти ікру. Все це прикрасьте маленькою часточкою лимона та кропом.
Тарталетка з оселедцем
Інгредієнти:
- Буряк варений 1шт
- Яйце варене 1шт
- Цибуля салатна
- Сир 100г
- Оселедець
- Майонез та сіль за смаком
Спосіб приготування:
Буряк та сир натріть на тертці. Цибулю, яйце та оселедці нарізаємо на маленькі шматочки. Все, крім оселедця, змішайте з майонезом і викладіть у тарталетку. Зверху викладіть рибу. За бажанням можна прикрасити зеленню.
Раніше Телеграф повідомляв, як приготувати три страви до Новорічного столу із радянських фільмів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-