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Смачніше "Олів’є": рецепт салату з язиком від судді "МастерШефу"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Новорічний салат з язиком — рецепт Володимира Ярославського Новина оновлена 29 грудня 2021, 18:27
Новорічний салат з язиком — рецепт Володимира Ярославського

Чудово впишеться у святковий новорічний стіл

В очікуванні свята Нового року-2022 багато хто з нас хоче відзначити його якнайкраще. Основну роль у цьому відіграють новорічні страви, які завжди прикрашають сімейний стіл. Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів про секрети приготування страв, поділився рецептом салату з язиком зі свого дитинства.

"На смак не олів’є, але навіть смачніше і трохи схоже", — написав у новому пості український шеф-кухар в Інстаграмі.

Як приготувати салат з язиком: рецепт Володимира Ярославського

Інгредієнти на 2 великі порції:

  • 2 відварені яйця;
  • 140 г відвареного язика (можна замінити на добре відварене та зачищене серце);
  • 100 г свіжого огірка;
  • 80 г зеленого горошку;
  • 90 г майонезу;
  • 10 г ніжної гірчиці, сіль, перець;
  • зелень петрушки або кріп і естрагон.

Спосіб приготування:

  1. Попередньо відварений, холодний язик нарізаємо майже соломкою (мають вийти брусочки товщиною 2-3 мм і довжиною 5 см).
  2. Так само нарізаємо огірок.
  3. Заморожений зелений горошок кидаємо в киплячу підсолену воду і варимо 5-6 хвилин після закипання, викидаємо на сито, даємо охолонути.
  4. Яйця варимо круто, охолоджуємо, виймаємо жовтки і розтираємо їх вилкою з гірчицею та сіллю, чорний перець додаємо за бажанням.
  5. Білки намагаємось також нарізати соломкою. Зелень подрібнюємо.
  6. Змішуємо усі інгредієнти.

Відмінною ідеєю на новорічний стіл буде приготувати смачну альтернативу "Олів’є" — салат "Різдвяний вінок". Готується він з тих самих інгредієнтів, але з домашнім майонезом і без яєць. Рецепт ви знайдете за цим посиланням.

Теги:
#Рецепти #Салати #Володимир Ярославський
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