Смачніше "Олів’є": рецепт салату з язиком від судді "МастерШефу"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 41
Чудово впишеться у святковий новорічний стіл
В очікуванні свята Нового року-2022 багато хто з нас хоче відзначити його якнайкраще. Основну роль у цьому відіграють новорічні страви, які завжди прикрашають сімейний стіл. Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів про секрети приготування страв, поділився рецептом салату з язиком зі свого дитинства.
"На смак не олів’є, але навіть смачніше і трохи схоже", — написав у новому пості український шеф-кухар в Інстаграмі.
Як приготувати салат з язиком: рецепт Володимира Ярославського
Інгредієнти на 2 великі порції:
- 2 відварені яйця;
- 140 г відвареного язика (можна замінити на добре відварене та зачищене серце);
- 100 г свіжого огірка;
- 80 г зеленого горошку;
- 90 г майонезу;
- 10 г ніжної гірчиці, сіль, перець;
- зелень петрушки або кріп і естрагон.
Спосіб приготування:
- Попередньо відварений, холодний язик нарізаємо майже соломкою (мають вийти брусочки товщиною 2-3 мм і довжиною 5 см).
- Так само нарізаємо огірок.
- Заморожений зелений горошок кидаємо в киплячу підсолену воду і варимо 5-6 хвилин після закипання, викидаємо на сито, даємо охолонути.
- Яйця варимо круто, охолоджуємо, виймаємо жовтки і розтираємо їх вилкою з гірчицею та сіллю, чорний перець додаємо за бажанням.
- Білки намагаємось також нарізати соломкою. Зелень подрібнюємо.
- Змішуємо усі інгредієнти.
Відмінною ідеєю на новорічний стіл буде приготувати смачну альтернативу "Олів’є" — салат "Різдвяний вінок". Готується він з тих самих інгредієнтів, але з домашнім майонезом і без яєць. Рецепт ви знайдете за цим посиланням.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-