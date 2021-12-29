Смачніше "Олів’є": рецепт салату з язиком від судді "МастерШефу"

Чудово впишеться у святковий новорічний стіл

В очікуванні свята Нового року-2022 багато хто з нас хоче відзначити його якнайкраще. Основну роль у цьому відіграють новорічні страви, які завжди прикрашають сімейний стіл. Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів про секрети приготування страв, поділився рецептом салату з язиком зі свого дитинства.

"На смак не олів’є, але навіть смачніше і трохи схоже", — написав у новому пості український шеф-кухар в Інстаграмі.

Як приготувати салат з язиком: рецепт Володимира Ярославського

Інгредієнти на 2 великі порції:

2 відварені яйця;

140 г відвареного язика (можна замінити на добре відварене та зачищене серце);

100 г свіжого огірка;

80 г зеленого горошку;

90 г майонезу;

10 г ніжної гірчиці, сіль, перець;

зелень петрушки або кріп і естрагон.

Спосіб приготування:

Попередньо відварений, холодний язик нарізаємо майже соломкою (мають вийти брусочки товщиною 2-3 мм і довжиною 5 см). Так само нарізаємо огірок. Заморожений зелений горошок кидаємо в киплячу підсолену воду і варимо 5-6 хвилин після закипання, викидаємо на сито, даємо охолонути. Яйця варимо круто, охолоджуємо, виймаємо жовтки і розтираємо їх вилкою з гірчицею та сіллю, чорний перець додаємо за бажанням. Білки намагаємось також нарізати соломкою. Зелень подрібнюємо. Змішуємо усі інгредієнти.

Відмінною ідеєю на новорічний стіл буде приготувати смачну альтернативу "Олів’є" — салат "Різдвяний вінок". Готується він з тих самих інгредієнтів, але з домашнім майонезом і без яєць. Рецепт ви знайдете за цим посиланням.