Крабовий торт без майонезу - альтернатива салату з крабових паличок на новорічний стіл

З невеликої кількості інгредієнтів виходить смачний і великий торт

Закуски на новорічні свята рятували не одну господиню, адже їх приготування займає мінімум часу, але смак нічим не поступається іншим стравам. "Телеграф" вже публікував рецепти легких закусок на Новий рік, а тепер поділимося рецептом торта з крабових паличок, який стане чудовою заміною відомого крабового салату та приємно здивує гостей.

Найбільша перевага цієї закуски у тому, що з невеликої кількості інгредієнтів виходить досить велика порція. До речі, майонез у цьому торті можна замінити сметаною, або простим йогуртом.

Рецептом торта з крабових паличок поділилася блогер Ірина Сичівська на власній сторінці в Instagram.

Як приготувати крабовий торт без майонезу

Інгредієнти

крабові палички — 250 гр.

твердий сир — 100 гр.

варені яйця — 3 шт.

часник — 2 зубчики

сметана — 5-6 ст.л.

зелень — на смак

сіль та спеції — на смак

Приготування

Твердий сир натираємо на дрібній терці. Відварені завчасно яйця необхідно розділити на жовтки та білки. Яєчні жовтки розім’яти вилкою. Зелень нарізаємо мілко. Крабові палички треба повністю розморозити та акуратно розгорнути, щоб вийшов листочок. Жовток, сир, зелень, подрібнений часник, сметану, сіль та спеції змішати в одній посудині. Яєчні білки необхідно окремо натерти на великій терці. Потім складаємо крабовий торт — на гарну плоску тарілку викладаємо спочатку лист крабових паличок, зверху сирно-яєчну начинку, знову лист крабових паличок, начинку і так, поки інгредієнти не закінчаться. Весь крабовий торт зверху змастити сметаною та посипати яєчним білком.

Відеорецепт

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