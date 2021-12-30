Точно не розваляться: розкриваємо секрет приготування рум’яних та міцних сирників

Головний секрет "міцних" сирників криється у холодильнику

Для багатьох сирники — страва дитинства, яку дбайливо готували бабусі та мами на сніданок. Ласувати золотистими сирниками з родзинками, варенням або медом, чи навіть з простою сметаною було неабияким задоволенням. І що цікаво — у наших мам та бабусь сирники завжди вдавалися гарними та ніколи не розпадалися. На жаль, багато сучасних господинь зіштовхувалися з тим, що сирники розпливлися на сковороді ще у процесі приготування.

Кулінарним лайфхаком, завдяки якому сирники точно не розпливуться, поділилися блогер Ірина Вовк на власній сторінці в Instagram.

Як приготувати сирники, щоб вони не розпалися

Перш за все, треба строго дотримуватися рецептури й пропорцій, адже якщо додати забагато цукру — сирники розпливуться. Якщо забагато борошна — будуть сухими. А якщо забути про дрібку солі, то смак сирників не вийде таким насиченим, як того хотілося б.

Головний секрет кулінарки Ірини Вовк щодо приготування сирників, які "тримають" форму, у тому, що готову масу для сирників слід відправити в холодильник на годину-дві, щоб борошно забрало зайву вологу і зробило тісто "слухняним".

Інгредієнти

сир – 500 г

яйця – 2 шт.

борошно – 2 ст. л

сіль – дрібка

цукор – на смак (але не більше 3 ст.л з гіркою)

ванільний цукор – дрібка

родзинки – жменя

борошно для обвалки – 1 ст. л.

Приготування

Розім’яти сир виделкою, додати яйця, борошно, цукор, сіль та ванільний цукор. Всі інгредієнти ретельно перемішати. Родзинки залити окропом на 20 хвилин, потім злити воду й добре промити їх під холодною водою. Дати стекти зайвій рідині і додати у тісто. Гарно все перемішайте і поставте у холодильник на годину-дві, щоб борошно забрало зайву вологу й сирники не розплелися під час приготування. Руками сформуйте сирники, обваляйте у борошні та обсмажте на сковороді або в духовці.

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