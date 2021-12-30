Точно не розваляться: розкриваємо секрет приготування рум’яних та міцних сирників
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 83
Головний секрет "міцних" сирників криється у холодильнику
Для багатьох сирники — страва дитинства, яку дбайливо готували бабусі та мами на сніданок. Ласувати золотистими сирниками з родзинками, варенням або медом, чи навіть з простою сметаною було неабияким задоволенням. І що цікаво — у наших мам та бабусь сирники завжди вдавалися гарними та ніколи не розпадалися. На жаль, багато сучасних господинь зіштовхувалися з тим, що сирники розпливлися на сковороді ще у процесі приготування.
Кулінарним лайфхаком, завдяки якому сирники точно не розпливуться, поділилися блогер Ірина Вовк на власній сторінці в Instagram.
Як приготувати сирники, щоб вони не розпалися
Перш за все, треба строго дотримуватися рецептури й пропорцій, адже якщо додати забагато цукру — сирники розпливуться. Якщо забагато борошна — будуть сухими. А якщо забути про дрібку солі, то смак сирників не вийде таким насиченим, як того хотілося б.
Головний секрет кулінарки Ірини Вовк щодо приготування сирників, які "тримають" форму, у тому, що готову масу для сирників слід відправити в холодильник на годину-дві, щоб борошно забрало зайву вологу і зробило тісто "слухняним".
Інгредієнти
- сир – 500 г
- яйця – 2 шт.
- борошно – 2 ст. л
- сіль – дрібка
- цукор – на смак (але не більше 3 ст.л з гіркою)
- ванільний цукор – дрібка
- родзинки – жменя
- борошно для обвалки – 1 ст. л.
Приготування
- Розім’яти сир виделкою, додати яйця, борошно, цукор, сіль та ванільний цукор. Всі інгредієнти ретельно перемішати.
- Родзинки залити окропом на 20 хвилин, потім злити воду й добре промити їх під холодною водою. Дати стекти зайвій рідині і додати у тісто.
- Гарно все перемішайте і поставте у холодильник на годину-дві, щоб борошно забрало зайву вологу й сирники не розплелися під час приготування.
- Руками сформуйте сирники, обваляйте у борошні та обсмажте на сковороді або в духовці.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як запекти яблука з ідеальною золотистою скоринкою.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-