Ідеальні сирні кекси: як приготувати повітряний десерт лише за 20 хвилин

Процес приготування зовсім нескладний, та багато сил і часу не займе.

Якщо до домашнього чаювання раптово потрібна солодка випічка, на виручку поспішають швидкі рецепти десертів. Раніше ми розповідали, як приготувати рум’яні та міцні сирники, а тепер ми розповімо про простий рецепт кексів із сиром.

Рецепт кексів "Телеграф" знайшов на сторінці кулінарного блогера Юлії в Інстаграм.

Інгредієнти:

Масло вершкове — 100 гр

Цукор — 150 гр

Яйце — 2 шт

Сир — 180 гр

Борошно — 200 гр

Розпушувач — 10 гр

Ванільний цукор — 0,5 год.

Дрібка солі

Спосіб приготування:

М’яке вершкове масло з цукром і щіпкою солі збийте міксером. Введіть по 1 яйце і знову збийте міксером. Додайте сир та перемішайте все міксером. Окремо змішайте просіяне борошно, розпушувач і ванільний цукор. З’єднайте сипку та сирну маси, постійно помішуючи.⠀ Форму для випікання змастіть олією і викладіть тісто. Випікайте при температурі 180 г 20-25 хв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як запекти яблука з ідеальною золотистою скоринкою.