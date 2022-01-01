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Ідеальні сирні кекси: як приготувати повітряний десерт лише за 20 хвилин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сирні кекси — випічка, яка готується швидко і завжди доречна до будь-якого столу Новина оновлена 01 січня 2022, 14:07
Сирні кекси — випічка, яка готується швидко і завжди доречна до будь-якого столу

Процес приготування зовсім нескладний, та багато сил і часу не займе.

Якщо до домашнього чаювання раптово потрібна солодка випічка, на виручку поспішають швидкі рецепти десертів. Раніше ми розповідали, як приготувати рум’яні та міцні сирники, а тепер ми розповімо про простий рецепт кексів із сиром.

Рецепт кексів "Телеграф" знайшов на сторінці кулінарного блогера Юлії в Інстаграм.

Інгредієнти:

  • Масло вершкове — 100 гр
  • Цукор — 150 гр
  • Яйце — 2 шт
  • Сир — 180 гр
  • Борошно — 200 гр
  • Розпушувач — 10 гр
  • Ванільний цукор — 0,5 год.
  • Дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. М’яке вершкове масло з цукром і щіпкою солі збийте міксером. Введіть по 1 яйце і знову збийте міксером.
  2. Додайте сир та перемішайте все міксером.
  3. Окремо змішайте просіяне борошно, розпушувач і ванільний цукор. З’єднайте сипку та сирну маси, постійно помішуючи.⠀
  4. Форму для випікання змастіть олією і викладіть тісто. Випікайте при температурі 180 г 20-25 хв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як запекти яблука з ідеальною золотистою скоринкою.

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#Рецепт #Десерт
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