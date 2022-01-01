Ідеальні сирні кекси: як приготувати повітряний десерт лише за 20 хвилин
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Процес приготування зовсім нескладний, та багато сил і часу не займе.
Якщо до домашнього чаювання раптово потрібна солодка випічка, на виручку поспішають швидкі рецепти десертів. Раніше ми розповідали, як приготувати рум’яні та міцні сирники, а тепер ми розповімо про простий рецепт кексів із сиром.
Рецепт кексів "Телеграф" знайшов на сторінці кулінарного блогера Юлії в Інстаграм.
Інгредієнти:
- Масло вершкове — 100 гр
- Цукор — 150 гр
- Яйце — 2 шт
- Сир — 180 гр
- Борошно — 200 гр
- Розпушувач — 10 гр
- Ванільний цукор — 0,5 год.
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- М’яке вершкове масло з цукром і щіпкою солі збийте міксером. Введіть по 1 яйце і знову збийте міксером.
- Додайте сир та перемішайте все міксером.
- Окремо змішайте просіяне борошно, розпушувач і ванільний цукор. З’єднайте сипку та сирну маси, постійно помішуючи.⠀
- Форму для випікання змастіть олією і викладіть тісто. Випікайте при температурі 180 г 20-25 хв.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як запекти яблука з ідеальною золотистою скоринкою.
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