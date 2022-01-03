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Дуже смачно та красиво: рецепт приготування пиріжків з ягодами у формі корабликів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Пиріжки з ягодами стануть окрасою будь-якого столу Новина оновлена 03 січня 2022, 10:19
Пиріжки з ягодами стануть окрасою будь-якого столу

Для начинки можна використовувати будь-які ягоди за сезоном або заморожені.

Одне з найкращих "доповнень" до чаю — це домашні пиріжки. Легкі, смачні, з солодкою начинкою та ще й у вигляді човників — вони нікого не залишать байдужими. Тісто для таких пиріжків також можна приготувати за рецептом судді "Майстер Шефа" Володимира Ярославського, про який ми писали раніше.

Як приготувати пиріжки "Човники" з ягодами "Телеграф" знайшов на сторінці Інстаграм best.recepts.

Інгредієнти:

Для тесту:

  • борошно — 300 г (+/-);
  • молоко — 150 мл;
  • рослинна олія — 50 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • дріжджі сухі – 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • яєчний жовток або молоко для змащування.

Для начинки:

  • будь-які ягоди

Спосіб приготування:

  1. Для початку приготуйте опару. У теплому молоці розведіть дріжджі та цукор, залиште на 15 хвилин. З’єднайте опару, яйце, сіль і добре перемішайте. Додайте просіяне борошно.
  2. Замісіть м’яке тісто. В кінці замісу додайте олію, ще раз добре вимісіть. Поставте тісто у тепле місце для підйому.
  3. Тісто має збільшитися вдвічі. Добре помніть тісто і дайте йому піднятися вдруге.
  4. Готове дріжджове тісто викладіть на припорошену мукою поверхню, добре помніть і розділіть на невеликі шматочки.
  5. З кожного шматочка сформуйте коржик, зробіть два розрізи і на середину викладіть начинку. Сформуйте бортик.
  6. Викладіть пиріжки "Човники" на деко, змащене олією.
  7. Залиште пиріжки з ягодами на 20 хвилин у спокої. Потім змастіть збитим яєчним жовтком або молоком і поставте в розігріту духовку. Випікайте за 180 градусів до готовності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати чізкейк із яблуком за 15 хвилин.

Теги:
#Рецепт #Пиріжки #Дріжджові пиріжки
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