Дуже смачно та красиво: рецепт приготування пиріжків з ягодами у формі корабликів

Для начинки можна використовувати будь-які ягоди за сезоном або заморожені.

Одне з найкращих "доповнень" до чаю — це домашні пиріжки. Легкі, смачні, з солодкою начинкою та ще й у вигляді човників — вони нікого не залишать байдужими. Тісто для таких пиріжків також можна приготувати за рецептом судді "Майстер Шефа" Володимира Ярославського, про який ми писали раніше.

Як приготувати пиріжки "Човники" з ягодами "Телеграф" знайшов на сторінці Інстаграм best.recepts.

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Інгредієнти:

Для тесту:

борошно — 300 г (+/-);

молоко — 150 мл;

рослинна олія — 50 мл;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

дріжджі сухі – 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

яєчний жовток або молоко для змащування.

Для начинки:

будь-які ягоди

Спосіб приготування:

Для початку приготуйте опару. У теплому молоці розведіть дріжджі та цукор, залиште на 15 хвилин. З’єднайте опару, яйце, сіль і добре перемішайте. Додайте просіяне борошно. Замісіть м’яке тісто. В кінці замісу додайте олію, ще раз добре вимісіть. Поставте тісто у тепле місце для підйому. Тісто має збільшитися вдвічі. Добре помніть тісто і дайте йому піднятися вдруге. Готове дріжджове тісто викладіть на припорошену мукою поверхню, добре помніть і розділіть на невеликі шматочки. З кожного шматочка сформуйте коржик, зробіть два розрізи і на середину викладіть начинку. Сформуйте бортик. Викладіть пиріжки "Човники" на деко, змащене олією. Залиште пиріжки з ягодами на 20 хвилин у спокої. Потім змастіть збитим яєчним жовтком або молоком і поставте в розігріту духовку. Випікайте за 180 градусів до готовності.

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