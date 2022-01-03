Дуже смачно та красиво: рецепт приготування пиріжків з ягодами у формі корабликів
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Для начинки можна використовувати будь-які ягоди за сезоном або заморожені.
Одне з найкращих "доповнень" до чаю — це домашні пиріжки. Легкі, смачні, з солодкою начинкою та ще й у вигляді човників — вони нікого не залишать байдужими. Тісто для таких пиріжків також можна приготувати за рецептом судді "Майстер Шефа" Володимира Ярославського, про який ми писали раніше.
Як приготувати пиріжки "Човники" з ягодами "Телеграф" знайшов на сторінці Інстаграм best.recepts.
Інгредієнти:
Для тесту:
- борошно — 300 г (+/-);
- молоко — 150 мл;
- рослинна олія — 50 мл;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- дріжджі сухі – 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- яєчний жовток або молоко для змащування.
Для начинки:
- будь-які ягоди
Спосіб приготування:
- Для початку приготуйте опару. У теплому молоці розведіть дріжджі та цукор, залиште на 15 хвилин. З’єднайте опару, яйце, сіль і добре перемішайте. Додайте просіяне борошно.
- Замісіть м’яке тісто. В кінці замісу додайте олію, ще раз добре вимісіть. Поставте тісто у тепле місце для підйому.
- Тісто має збільшитися вдвічі. Добре помніть тісто і дайте йому піднятися вдруге.
- Готове дріжджове тісто викладіть на припорошену мукою поверхню, добре помніть і розділіть на невеликі шматочки.
- З кожного шматочка сформуйте коржик, зробіть два розрізи і на середину викладіть начинку. Сформуйте бортик.
- Викладіть пиріжки "Човники" на деко, змащене олією.
- Залиште пиріжки з ягодами на 20 хвилин у спокої. Потім змастіть збитим яєчним жовтком або молоком і поставте в розігріту духовку. Випікайте за 180 градусів до готовності.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати чізкейк із яблуком за 15 хвилин.
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