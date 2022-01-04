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Тане у роті: рецепт найніжнішої сирної запіканки без борошна та манки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Рецепт сирної запіканки без борошна Новина оновлена 04 січня 2022, 09:10
Рецепт сирної запіканки без борошна

Ця сирна запіканка припаде до смаку всій родині.

Сирна запіканка — улюблений сніданок багатьох ще з дитинства, адже цю смачну та корисну страву нам часто готували в дитячому садку. Сьогодні ж господині хочуть удосконалити рецепт сирної запіканки ще сильніше і не додавати в тісто борошно чи манку, що сильно підвищує калорійність.

Рецепт ніжної сирної запіканки без муки та манки публікує сайт edimdoma.ru.

Інгредієнти

  • сир — 250 грам
  • молоко або вершки -100 мл (залежно від вологості сиру)
  • 2 яйця
  • цукор — 2 ст.ложки або за смаком
  • ванілін (або інші ваші улюблені прянощі)
  • масло слив.для змащування форми

Спосіб приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків.
  2. Збийте занурювальним блендером сир з молоком, цукром, прянощами та жовтками. Маса має вийти, як густа сметана.
  3. Окремо збийте білки до піків. Цим же віночком чи ложкою ввести білки у сирну масу.
  4. Викладіть у змащену вершковою олією форму і випікайте в духовці близько 35 хвилин за температури 160-170 градусів. Повністю остудити і наріжте порціями. За бажання можна прикрасити сметаною та листочками м’яти.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт найсмачніших сирних пиріжків з вишнею, які готуються за лічені хвилини.

Теги:
#Рецепт #Рецепт запіканки
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