Смачніше, коли трохи постоїть: рецепт неймовірно смачного кексу із сухофруктами в алкоголі
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Якщо ви досі його не пекли такий кекс, то саме час спробувати.
Різдвяний кекс із сухофруктами та ромом – рецепт пряної, по-справжньому святкової випічки в яку закохуєшся відразу і на все життя. Цей десерт обов’язково прикрасить ваш різдвяний стіл і сподобається як сім'янинам, так і гостям.
Кулінарний блогер, кондитер Вероніка на своїй сторінці в Інстаграмі — nica_mioko веде свій міні-блог, в якому ділиться різними рецептами зі своїми передплатниками. Напередодні Різдвяного Святвечора та Різдва, вона пропонує приготувати смачний святковий кекс із сухофруктами.
Кондитер зазначає, що головна особливість цього кексу — те, що найкращого смаку він набуває згодом, приблизно через місяць-два зберігання.
Інгредієнти:
- 500 г сухофруктів та цукатів (родзинки, курага, чорнослив, журавлина тощо)
- 50 мл темного рому або бренді (коньяк, амаретто)
- 200 г вершкового масла
- 200 г коричневого цукру
- 4 яйця
- 250 г пшеничного борошна
- 3 г чи половину ч.л. розпушувача
- 50 г меленого мигдалю
- 100 г цілого мигдалю
Спосіб приготування:
- Сухофрукти та цукати наріжте на невеликі шматочки, покладіть у миску і залийте ромом, і залиште на 2 години, щоб ром увібрався.
- Вершкове масло збийте з цукром до кремоподібної консистенції, приблизно 3-5 хвилин. По одному додайте яйця, добре збиваючи після кожного.
- Додайте просіяне з розпушувачем борошно і мелений мигдаль, ще раз все збийте. Всипте сухофрукти та перемішайте все.
- Форму змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Викладіть тісто, зверху прикрасьте мигдалем.
- Поставте форму в розігріту до 170 градусів духовку та випікайте протягом 60-80 хвилин. Перевірте паличкою – якщо вона виходить із кексу сухий, то кекс готовий.
- Повністю остудити кекс, загорнути в кілька шарів харчової плівки і покласти в темне місце дозрівати кілька тижнів.
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