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"Золота рибка", яка прикрасить різдвяний стіл: рецепт запеченого коропа

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Запечений короп — невід’ємний атрибут Різдва
Запечений короп — невід’ємний атрибут Різдва

Риба запечена – чудова альтернатива смаженій.

У четвер, 6 січня, відзначається Навечір’я Різдва Христового, або Різдвяний Святвечір. Це важливий день, коли заведено готуватися до Різдва. Однією з головних традицій Святвечора є приготування дванадцяти традиційних пісних страв, серед яких кутя, рецепт якої ми публікували раніше.

Бо в цей день ще дотримується посту – м’ясо заборонено, тому на святковому столі має бути риба. Кулінарний блогер Вікторія на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася рецептом запеченого коропа.

Інгредієнти:

  • Короп свіжий (2 шт.)
  • Морква (1шт.)
  • Цибуля ріпчаста (1 шт.)
  • Часник (2-3 зубчики)
  • Оливкова олія (1-2 ст ложки, можна використовувати і звичайне, хто не любить оливкову)
  • Сіль за смаком)

Спосіб приготування:

  1. Рибу очистіть і відріжте голову та хвіст. Після цього на коропі зробіть невеликі надрізи.
  2. Очистіть цибулю, промийте її водою і наріжте її півкільцями. Очищену та помиту моркву натріть на тертці.
  3. Змішайте моркву та цибулю в мисці, додайте до них 1 чайну ложку оливкової олії, все перемішайте і посоліть до смаку.
  4. Візьміть лист, застеліть його фольгою і зверху викладіть коропа.
  5. Начиніть рибу начинкою із овочів, а зверху видавіть часник через прес.
  6. Поставте блюдо в духовку на 180 градусів на 45 хв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні, однак це станеться не дуже скоро. Таку думку озвучив голова Православної церкви України Єпіфаній.

Теги:
#Рецепт #Риба #Святвечір #Різдвяний святвечір
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