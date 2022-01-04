"Золота рибка", яка прикрасить різдвяний стіл: рецепт запеченого коропа

Риба запечена – чудова альтернатива смаженій.

У четвер, 6 січня, відзначається Навечір’я Різдва Христового, або Різдвяний Святвечір. Це важливий день, коли заведено готуватися до Різдва. Однією з головних традицій Святвечора є приготування дванадцяти традиційних пісних страв, серед яких кутя, рецепт якої ми публікували раніше.

Бо в цей день ще дотримується посту – м’ясо заборонено, тому на святковому столі має бути риба. Кулінарний блогер Вікторія на своїй сторінці в Інстаграмі поділилася рецептом запеченого коропа.

Інгредієнти:

Короп свіжий (2 шт.)

Морква (1шт.)

Цибуля ріпчаста (1 шт.)

Часник (2-3 зубчики)

Оливкова олія (1-2 ст ложки, можна використовувати і звичайне, хто не любить оливкову)

Сіль за смаком)

Спосіб приготування:

Рибу очистіть і відріжте голову та хвіст. Після цього на коропі зробіть невеликі надрізи. Очистіть цибулю, промийте її водою і наріжте її півкільцями. Очищену та помиту моркву натріть на тертці. Змішайте моркву та цибулю в мисці, додайте до них 1 чайну ложку оливкової олії, все перемішайте і посоліть до смаку. Візьміть лист, застеліть його фольгою і зверху викладіть коропа. Начиніть рибу начинкою із овочів, а зверху видавіть часник через прес. Поставте блюдо в духовку на 180 градусів на 45 хв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може перейти на святкування Різдва виключно у грудні, однак це станеться не дуже скоро. Таку думку озвучив голова Православної церкви України Єпіфаній.