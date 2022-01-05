Як приготувати різдвяну кутю: простий рецепт

Варіант приготування куті з пшеничної крупи з горіхами та маком

На Русі з давніх часів напередодні як Нового року, так і Різдва робили кутю. За цим старим і практично забутим словом ховається звичайнісінька каша. Готують її із зерен пшениці, ячменю чи рису. Потім поливають медом. Іноді в кутю додають горіхи та родзинки.

Рецептом різдвяної куті із пшеничної крупи поділилися в Інстаграмі gurman_vluki.

Інгредієнти:

Пшениця – 2 склянки

Мак – 200 г

Горіхи грецькі, очищені – 200 г

Родзинки – 150-200 г

Мед – 3 ст. л.

Цукор – за смаком

Як приготувати кутю

Промиваємо пшеничну крупу та замочуємо у воді на 2 години. Мак промиваємо та заливаємо гарячою водою на 2-3 години. Родзинки промиваємо і заливаємо гарячою водою на 30 хвилин. Очищені волоські горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо. З пшениці зливаємо воду, пересипаємо крупу у каструлю. Заливаємо гарячою водою у співвідношенні 1:2. Варимо 1 годину на повільному вогні до м’якості, періодично доливаючи воду. Каша з пшениці має вийти розсипчастою. З маку зливаємо воду, перебиваємо мак із цукром за допомогою блендера або ступки. У готову кашу додаємо мед, розтертий мак, розпарені родзинки та волоські горіхи. Різдвяна кутя готова!

Традиційну кутю можна приготувати з різними продуктами. Більше рецептів страви – у нашій попередній добірці.