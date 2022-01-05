Як приготувати різдвяну кутю: простий рецепт
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Варіант приготування куті з пшеничної крупи з горіхами та маком
На Русі з давніх часів напередодні як Нового року, так і Різдва робили кутю. За цим старим і практично забутим словом ховається звичайнісінька каша. Готують її із зерен пшениці, ячменю чи рису. Потім поливають медом. Іноді в кутю додають горіхи та родзинки.
Рецептом різдвяної куті із пшеничної крупи поділилися в Інстаграмі gurman_vluki.
Інгредієнти:
Пшениця – 2 склянки
Мак – 200 г
Горіхи грецькі, очищені – 200 г
Родзинки – 150-200 г
Мед – 3 ст. л.
Цукор – за смаком
Як приготувати кутю
- Промиваємо пшеничну крупу та замочуємо у воді на 2 години.
- Мак промиваємо та заливаємо гарячою водою на 2-3 години.
- Родзинки промиваємо і заливаємо гарячою водою на 30 хвилин.
- Очищені волоські горіхи обсмажуємо на сухій сковороді та подрібнюємо.
- З пшениці зливаємо воду, пересипаємо крупу у каструлю. Заливаємо гарячою водою у співвідношенні 1:2. Варимо 1 годину на повільному вогні до м’якості, періодично доливаючи воду. Каша з пшениці має вийти розсипчастою.
- З маку зливаємо воду, перебиваємо мак із цукром за допомогою блендера або ступки.
- У готову кашу додаємо мед, розтертий мак, розпарені родзинки та волоські горіхи. Різдвяна кутя готова!
Традиційну кутю можна приготувати з різними продуктами. Більше рецептів страви – у нашій попередній добірці.
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