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Різдвяний Святвечір: які 12 страв обов’язково повинні бути на вашому столі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Різдвяний Святвечір: які 12 страв обов’язково повинні бути на вашому столі Новина оновлена 05 січня 2022, 15:56

Традиційно на Святвечір на столі має бути 12 пісних страв

Оскільки Святий вечір припадає на останній день Різдвяного посту, то страви на столі мають бути пісними – без олії, яєць, молока, сметани.

Чому на цю вечерю готують саме 12 страв

Етнографи припускають, що це може бути пов’язане із 12 місяцями, пише ВВС. Вірянини трактують число 12 як згадку про безпосередніх учнів Ісуса Христа — 12 апостолів: Петро, Андрій, Яків Зеведеєв, Іоанн Зеведеєв (Богослов), Філіп, Варфоломій, Хома, Матвій, Яків Алфєєв, Левей Фаддей, Сімон Кананіт, Юда Іскаріот. Після відпадання Юди до числа дванадцяти апостолів було обрано Матфія.

"Телеграф" обрав 12 поширених традиційних пісних страв, які мають бути на святковому столі у Різдвяний Святвечір:

  1. Кутя. Головне блюдо столу, яке готують із зерна, горіхів, маку та меду.
  2. Узвар із сухофруктів. Їжу в Різдвяний Святвечір не запивають водою.
  3. Вареники. З капустою чи картоплею. Рецептом лінивих вареників ви можете ознайомитись за цим посиланням.
  4. Голубці. Пісні з гречкою та грибами або з рисом та овочами.
  5. Солоні. Квашена капуста, мариновані помідори, огірки, перці.
  6. Гриби. Мариновані або обсмажені на олії.
  7. Гарнір. Тушкована картопля або вінегрет.
  8. Риба. Філе, рибні котлети, смажена чи запечена риба, заливна.
  9. Пиріг. Хліб із часником та горохом.
  10. Борщ. Символізує кров дітей, убитих у Віфлеємі за наказом царя Ірода.
  11. Десерт. Готові солодощі або запечені в духовці яблука з горіхами та медом.
  12. Салат. Овочевий без м’яса.
Список 12 традиційних страв на Святий вечір 6 січня
Список 12 традиційних страв на Святий вечір 6 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, як гарно привітати рідних та близьких із Різдвом Христовим.

Теги:
#Страви #Різдво #Святвечір #Різдвяний святвечір
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