Багата кутя на Святвечір: рецепт головної різдвяної страви від шеф-кухаря та секретний інгредієнт

Така кутя стане справжньою окрасою святкового столу.

Увечері, 6 січня, православні християни сядуть за святковий стіл, щоб відзначити Святвечір. У це свято на столі мають стояти 12 пісних страв. Головною ж стравою святкового столу на Святвечір, очевидно, є кутя.

Кутью заведено розділяти на три види: бідна кутя, яка готується на Святвечір 6 січня і перед Хрещенням, багата кутя, яка також готується на Святий вечір і теж є пісною, і щедра кутя, яку готують на Старий Новий рік 13 січня.

Шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму Інстаграм опублікував рецепт багатої куті, яку варто приготувати до Святвечора 6 січня.

Багата кутя: рецепт

Інгредієнти:

175 г пшениці

50г маку

150г очищених волоських горіхів

75г лохини сушеної

75г журавлини сушеної

100г меду (або на свій смак)

Узвар приблизно 100-120г

Лохина — не типовий інгредієнт для куті, проте саме в лохини полягає секрет особливо солодкої куті з приємним ягідним присмаком.

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Спосіб приготування:

Пшеницю промийте водою та варіть на повільному вогні у великій кількості підсоленої води близько 45 хвилин. Зерна повинні вийти м’якими, але трохи пружними. Разом із пшеницею поставте на маленький вогонь промитий мак, і томіть приблизно 30 хвилин – доки зерна не почнуть показувати білий корінець. Дайте охолонути і прямо в ступі перетріть. Можна використати блендер. Лохину і журавлину залийте окропом на хвилинку і відкиньте на сито. Горіхи обсмажте на сковороді або в духовці. У великій мисці змішайте відварену пшеницю, горіхи, пасту з маку, ошпарену лохину і журавлину, додайте мед на (свій) смак і компот, щоб суміш була соковита і ароматна.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт печеного коропа для пісного столу на Різдво.