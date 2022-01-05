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Багата кутя на Святвечір: рецепт головної різдвяної страви від шеф-кухаря та секретний інгредієнт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Рецепт куті на Різдво Новина оновлена 05 січня 2022, 15:31
Рецепт куті на Різдво

Така кутя стане справжньою окрасою святкового столу.

Увечері, 6 січня, православні християни сядуть за святковий стіл, щоб відзначити Святвечір. У це свято на столі мають стояти 12 пісних страв. Головною ж стравою святкового столу на Святвечір, очевидно, є кутя.

Кутью заведено розділяти на три види: бідна кутя, яка готується на Святвечір 6 січня і перед Хрещенням, багата кутя, яка також готується на Святий вечір і теж є пісною, і щедра кутя, яку готують на Старий Новий рік 13 січня.

Шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму Інстаграм опублікував рецепт багатої куті, яку варто приготувати до Святвечора 6 січня.

Багата кутя: рецепт

Інгредієнти:

  • 175 г пшениці
  • 50г маку
  • 150г очищених волоських горіхів
  • 75г лохини сушеної
  • 75г журавлини сушеної
  • 100г меду (або на свій смак)
  • Узвар приблизно 100-120г

Лохина — не типовий інгредієнт для куті, проте саме в лохини полягає секрет особливо солодкої куті з приємним ягідним присмаком.

Спосіб приготування:

  1. Пшеницю промийте водою та варіть на повільному вогні у великій кількості підсоленої води близько 45 хвилин. Зерна повинні вийти м’якими, але трохи пружними.
  2. Разом із пшеницею поставте на маленький вогонь промитий мак, і томіть приблизно 30 хвилин – доки зерна не почнуть показувати білий корінець. Дайте охолонути і прямо в ступі перетріть. Можна використати блендер.
  3. Лохину і журавлину залийте окропом на хвилинку і відкиньте на сито.
  4. Горіхи обсмажте на сковороді або в духовці.
  5. У великій мисці змішайте відварену пшеницю, горіхи, пасту з маку, ошпарену лохину і журавлину, додайте мед на (свій) смак і компот, щоб суміш була соковита і ароматна.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт печеного коропа для пісного столу на Різдво.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Різдво #Кутя
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