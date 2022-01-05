Багата кутя на Святвечір: рецепт головної різдвяної страви від шеф-кухаря та секретний інгредієнт
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Така кутя стане справжньою окрасою святкового столу.
Увечері, 6 січня, православні християни сядуть за святковий стіл, щоб відзначити Святвечір. У це свято на столі мають стояти 12 пісних страв. Головною ж стравою святкового столу на Святвечір, очевидно, є кутя.
Кутью заведено розділяти на три види: бідна кутя, яка готується на Святвечір 6 січня і перед Хрещенням, багата кутя, яка також готується на Святий вечір і теж є пісною, і щедра кутя, яку готують на Старий Новий рік 13 січня.
Шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму Інстаграм опублікував рецепт багатої куті, яку варто приготувати до Святвечора 6 січня.
Багата кутя: рецепт
Інгредієнти:
- 175 г пшениці
- 50г маку
- 150г очищених волоських горіхів
- 75г лохини сушеної
- 75г журавлини сушеної
- 100г меду (або на свій смак)
- Узвар приблизно 100-120г
Лохина — не типовий інгредієнт для куті, проте саме в лохини полягає секрет особливо солодкої куті з приємним ягідним присмаком.
Спосіб приготування:
- Пшеницю промийте водою та варіть на повільному вогні у великій кількості підсоленої води близько 45 хвилин. Зерна повинні вийти м’якими, але трохи пружними.
- Разом із пшеницею поставте на маленький вогонь промитий мак, і томіть приблизно 30 хвилин – доки зерна не почнуть показувати білий корінець. Дайте охолонути і прямо в ступі перетріть. Можна використати блендер.
- Лохину і журавлину залийте окропом на хвилинку і відкиньте на сито.
- Горіхи обсмажте на сковороді або в духовці.
- У великій мисці змішайте відварену пшеницю, горіхи, пасту з маку, ошпарену лохину і журавлину, додайте мед на (свій) смак і компот, щоб суміш була соковита і ароматна.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт печеного коропа для пісного столу на Різдво.
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