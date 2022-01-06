Як приготувати тісто для вареників, яке не липне до рук: простий рецепт

Перевірений, простий і дуже смачний рецепт пісних вареників.

Увечері, 6 січня, православні християни відзначають Надвечір'я Різдва Христового, або Різдвяний Святвечір, на який припадає останній день Різдвяного посту. Це означає, що всі страви на святковому столі мають бути пісними. Серед обов’язкових 12 традиційних пісних страв, особливе місце займають вареники, адже вони символізують Місяць.

Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова на своєму ютуб-каналі опублікувала рецепт пісних вареників з картоплею та грибами, які будуть дуже доречними на вашому різдвяному столі. Також, кулінар розкрила секрет, як приготувати слухняне тісто, що не вимагає підсипки борошна і не липне до рук.

"Без чого не може жити жоден Українець? Правильно — без сала, борщу та вареників!" — пише Литвинова, додаючи, що рецепт цих вареників обов’язково сподобається всім.

Рецепт пісних вареників з картоплею та грибами

Інгредієнти:

Картопляний відвар — 150 гр.

Борошно пшеничне — 350 гр.

Олія — 20 мл.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Начинка:

Картопля — 500 гр.

Сіль — 0.5 ч.л

Цибуля ріпчаста — 150 гр

Суміш перців — 1/3 год.

Зажарка:

Гриби печериці – 500 гр.

Білі сушені гриби – 10 гр.

Цибуля ріпчаста — 150 гр.

Олія — 40 мл.

Як приготувати пісні вареники: відеорецепт

Оскільки у Святвечір ще дотримуються посту, від м’ясних страв потрібно відмовитися, тому гарною альтернативою стануть рибні страви. "Телеграф" раніше розповідав, як смачно приготувати запеченого коропа, який неодмінно прикрасить ваш різдвяний стіл.