Простіше нікуди: рецепт найсмачнішої різдвяної куті нашвидкуруч

Простий рецепт традиційної каші, яка сподобається всім.

Традиційно у вечір напередодні Різдва, який ще називають Святвечір, заведено готувати 12 пісних страв, головною з яких є кутя. Варіантів приготування різдвяної куті існує дуже багато: її готують із пшениці, з рису, і навіть із булгуру.

Кулінарний блогер Надія, яка веде свій мініблог в інстаграмі під ніком mrs.zaitceva, поділилася простим рецептом традиційної каші з медом, родзинками та горішками. Для приготування куті за цим рецептом знадобиться набагато менше часу, ніж за традиційним рецептом.

Рецепт різдвяної куті

Інгредієнти:

500 г. пшениці,

100 родзинок,

5 ст. маку,

2 ст. меду,

жменя волоських горіхів.

Спосіб приготування:

Спочатку зваріть пшеницю. Для цього промийте її та замочіть на 40 хвилин у холодній воді. Потім на 2 ст. пшениці вилийте 4 ст. води. Далі відваріть пшеницю до готовності. Далі залийте мак окропом на 15 хвилин і злийте воду. Родзинки залийте окропом на 20 хвилин і після злийте воду. Змішайте готову пшеницю з медом, маком, родзинками та перемеленими у крихту горіхами. Все викладіть у гарну миску та прикрасьте.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт печеного коропа для пісного столу на Різдво.