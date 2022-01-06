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Простіше нікуди: рецепт найсмачнішої різдвяної куті нашвидкуруч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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До різдвяного Святвечора заведено готувати кутю. Новина оновлена 06 січня 2022, 16:52
До різдвяного Святвечора заведено готувати кутю.

Простий рецепт традиційної каші, яка сподобається всім.

Традиційно у вечір напередодні Різдва, який ще називають Святвечір, заведено готувати 12 пісних страв, головною з яких є кутя. Варіантів приготування різдвяної куті існує дуже багато: її готують із пшениці, з рису, і навіть із булгуру.

Кулінарний блогер Надія, яка веде свій мініблог в інстаграмі під ніком mrs.zaitceva, поділилася простим рецептом традиційної каші з медом, родзинками та горішками. Для приготування куті за цим рецептом знадобиться набагато менше часу, ніж за традиційним рецептом.

Рецепт різдвяної куті

Інгредієнти:

  • 500 г. пшениці,
  • 100 родзинок,
  • 5 ст. маку,
  • 2 ст. меду,
  • жменя волоських горіхів.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку зваріть пшеницю. Для цього промийте її та замочіть на 40 хвилин у холодній воді. Потім на 2 ст. пшениці вилийте 4 ст. води. Далі відваріть пшеницю до готовності.
  2. Далі залийте мак окропом на 15 хвилин і злийте воду. Родзинки залийте окропом на 20 хвилин і після злийте воду.
  3. Змішайте готову пшеницю з медом, маком, родзинками та перемеленими у крихту горіхами.
  4. Все викладіть у гарну миску та прикрасьте.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт печеного коропа для пісного столу на Різдво.

Теги:
#Рецепт #Різдво #Кутя #Пшенична кутя #Рецепт куті #Різдвяна кутя #Традиційна кутя
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