Простіше нікуди: рецепт найсмачнішої різдвяної куті нашвидкуруч
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Простий рецепт традиційної каші, яка сподобається всім.
Традиційно у вечір напередодні Різдва, який ще називають Святвечір, заведено готувати 12 пісних страв, головною з яких є кутя. Варіантів приготування різдвяної куті існує дуже багато: її готують із пшениці, з рису, і навіть із булгуру.
Кулінарний блогер Надія, яка веде свій мініблог в інстаграмі під ніком mrs.zaitceva, поділилася простим рецептом традиційної каші з медом, родзинками та горішками. Для приготування куті за цим рецептом знадобиться набагато менше часу, ніж за традиційним рецептом.
Рецепт різдвяної куті
Інгредієнти:
- 500 г. пшениці,
- 100 родзинок,
- 5 ст. маку,
- 2 ст. меду,
- жменя волоських горіхів.
Спосіб приготування:
- Спочатку зваріть пшеницю. Для цього промийте її та замочіть на 40 хвилин у холодній воді. Потім на 2 ст. пшениці вилийте 4 ст. води. Далі відваріть пшеницю до готовності.
- Далі залийте мак окропом на 15 хвилин і злийте воду. Родзинки залийте окропом на 20 хвилин і після злийте воду.
- Змішайте готову пшеницю з медом, маком, родзинками та перемеленими у крихту горіхами.
- Все викладіть у гарну миску та прикрасьте.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт печеного коропа для пісного столу на Різдво.
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