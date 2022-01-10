Що приготувати на Старий Новий рік-2022: рецепт салату з буряком від Ектора Хіменес-Браво
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Суддя "МастерШефа" поділився рецептом смачної та корисної страви
Якщо що, це той самий салат, який замінить одну з численних страв з майонезом на вашому столі в Старий Новий рік, він же Щедрий вечір або свято Меланки, яке в Україні відзначається з 13 на 14 січня.
Страва елементарна і дуже смачна, зазначає беззмінний суддя кулінарного проєкту на телеканалі СТБ "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.
Як приготувати салат з буряком і козячим сиром
Інгредієнти:
- Буряк запечений — 100 г
- Козячий сир — 100 г
- Апельсин — 50 г
- Волоський горіх — 30 г
- Листя салату
- Заправка у співвідношенні 3:2:1 — лимонний сік, цукор, оливкова олія.
Приготування:
- Буряк попередньо запікаємо просто у фользі, без олії.
- Дробимо горіхи. Щоб не збирати їх потім по всій кухні, покладіть в пакет-слайдер, застебніть його, і за допомогою качалки акуратно подрібніть.
- Нарізаємо всі інгредієнти крупно, збираємо салат як на відео.
- Викладаємо зверху листя салату та поливаємо заправкою. Салат готовий!
Ще однією стравою, яка обов’язково прикрасить святковий стіл, буде запечена рибка. Як приготувати коропа — дивіться у нашому матеріалі.
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