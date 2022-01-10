Що приготувати на Старий Новий рік-2022: рецепт салату з буряком від Ектора Хіменес-Браво

Суддя "МастерШефа" поділився рецептом смачної та корисної страви

Якщо що, це той самий салат, який замінить одну з численних страв з майонезом на вашому столі в Старий Новий рік, він же Щедрий вечір або свято Меланки, яке в Україні відзначається з 13 на 14 січня.

Страва елементарна і дуже смачна, зазначає беззмінний суддя кулінарного проєкту на телеканалі СТБ "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

Як приготувати салат з буряком і козячим сиром

Інгредієнти:

Буряк запечений — 100 г

Козячий сир — 100 г

Апельсин — 50 г

Волоський горіх — 30 г

Листя салату

Заправка у співвідношенні 3:2:1 — лимонний сік, цукор, оливкова олія.

Приготування:

Буряк попередньо запікаємо просто у фользі, без олії. Дробимо горіхи. Щоб не збирати їх потім по всій кухні, покладіть в пакет-слайдер, застебніть його, і за допомогою качалки акуратно подрібніть. Нарізаємо всі інгредієнти крупно, збираємо салат як на відео. Викладаємо зверху листя салату та поливаємо заправкою. Салат готовий!

Ще однією стравою, яка обов’язково прикрасить святковий стіл, буде запечена рибка. Як приготувати коропа — дивіться у нашому матеріалі.