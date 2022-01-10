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Рецепт куті з пшениці на Щедрий вечір, перевірений роками

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Рецепт куті, перевірений роками. Новина оновлена 10 січня 2022, 21:56
Рецепт куті, перевірений роками.

На столі в Щедрий вечір обов’язково має бути кутя.

Традиційно напередодні Старого Нового року, 13 січня, відзначається Щедрий Вечір, під час якого влаштовувався великий святковий бенкет, а всюди чулися щедрівки.

Також у цей день потрібно накривати пишний стіл із безліччю частування, головною стравою на якій має бути кутя. Кулінарний блогер під ніком my.cake.che на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, як приготувати традиційну щедру кутю.

Рецепт Щедрої куті

Інгредієнти:

  • 200 г пшениці
  • 100 г олії вершкового
  • 300 г сухофруктів (родзинки, курага, вишня в’ялена, журавлина в’ялена, можна горішки)
  • 30 г маку
  • 2 ст. меду
  • сіль щіпка

Спосіб приготування:

  1. Пшеницю промийте, залийте водою вище за рівень пшениці на два пальці. Зайву воду після варіння злийте. Варіть 50 хвилин.
  2. Мак залийте окропом, накрийте і залиште запарюватися на 30 хвилин. Воду злийте.
  3. Сухофрукти наріжте та залийте гарячою водою. Залишіть на 5-10 хвилин. Воду злийте.
  4. У готову гарячу крупу без води (якщо не випарилася, злийте) додайте масло, мед, мак і все перемішайте. Додайте сухофрукти та горіхи.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий кулінар Володимир Ярославський розповів, як приготувати Багату кутю.

Теги:
#Рецепт #Рецепт куті
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