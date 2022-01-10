Рецепт куті з пшениці на Щедрий вечір, перевірений роками

На столі в Щедрий вечір обов’язково має бути кутя.

Традиційно напередодні Старого Нового року, 13 січня, відзначається Щедрий Вечір, під час якого влаштовувався великий святковий бенкет, а всюди чулися щедрівки.

Також у цей день потрібно накривати пишний стіл із безліччю частування, головною стравою на якій має бути кутя. Кулінарний блогер під ніком my.cake.che на своїй сторінці в Інстаграмі розповіла, як приготувати традиційну щедру кутю.

Рецепт Щедрої куті

Інгредієнти:

200 г пшениці

100 г олії вершкового

300 г сухофруктів (родзинки, курага, вишня в’ялена, журавлина в’ялена, можна горішки)

30 г маку

2 ст. меду

сіль щіпка

Спосіб приготування:

Пшеницю промийте, залийте водою вище за рівень пшениці на два пальці. Зайву воду після варіння злийте. Варіть 50 хвилин. Мак залийте окропом, накрийте і залиште запарюватися на 30 хвилин. Воду злийте. Сухофрукти наріжте та залийте гарячою водою. Залишіть на 5-10 хвилин. Воду злийте. У готову гарячу крупу без води (якщо не випарилася, злийте) додайте масло, мед, мак і все перемішайте. Додайте сухофрукти та горіхи.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий кулінар Володимир Ярославський розповів, як приготувати Багату кутю.