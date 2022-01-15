Як приготувати ідеальне тісто для вареників: рецептом поділився Євген Клопотенко (відео)

Традиційна українська страва прикрасить будь-який святковий стіл

Вареники, як відома у всьому світі страва української кухні, можна готувати з різною начинкою, як солодкою, так і солоною. Адже завдяки цьому можна приготувати вареники до будь-якого столу. Переможець п’ятого сезону проєкту "МастерШеф", український шеф-кухар Євген Клопотенко, на якого останнім часом обрушується критика через оновлене шкільне меню, поділився рецептом смачних вареників із кисломолочним сиром та гречкою з медовим соусом. Саме тісто буде на кефірі.

Новий відеоурок був опублікований на офіційному YouTube-каналі Клопотенка.

Як приготувати вареники з кисломолочним сиром та медовим соусом

Порції: 20-24 шт.

Час підготовки: 40 хвилин

Час приготування: 10 хвилин

Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна (+ для підпилу)

200 мл кефіру термостатного 2,5% жирності

½ ст. л. цукру

½ ч. л. солі

Для начинки:

330 г кисломолочного сиру 9%

100 г гречки

2 ст. л. цукру

50 г вершкового масла 82%

1 ст. л. меду

Спосіб приготування:

Спочатку запарюємо гречку. Для цього в невелику миску висипаємо 100 г гречки та заливаємо окропом у співвідношенні 1:2. Додаємо щіпку солі, перемішуємо та залишаємо на 15-20 хвилин. У велику миску всипаємо 300 г борошна, додаємо ½ ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Вливаємо 200 мл термостатного кефіру 2,5% жирності. Спочатку перемішуємо ложкою, потім місимо еластичне тісто. Залишаємо відпочити на 20 хвилин. Для начинки поєднуємо запарену гречку з 330 г кисломолочного сиру 9% і 2 ст. л. цукру. Трохи підпилюємо робочу поверхню борошном і розкочуємо тісто в пласт завтовшки приблизно 2 мм. За допомогою склянки або будь-якого іншого посуду робимо з тіста кружечки. Трохи розщеплюємо кружечки руками, викладаємо на один край начинку і заліплюємо іншим. У киплячу підсолену воду кидаємо вареники і варимо ще пару хвилин після того, як вони спливуть. Розтоплюємо на сковороді 50 г вершкового масла і додаємо 1 ст. л. меду, прогріваємо приблизно 1 хвилину до об’єднання. Готові вареники викладаємо на тарілку та поливаємо сумішшю вершкового масла з медом.

Якщо ви скучили за нескладним і швидким приготуванням, то рецепт лінивих вареників підійде в самий раз. Про те, як їх приготувати з ягідною сметаною, Євген Клопотенко розповідав раніше.