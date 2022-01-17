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Пиріг з печерицями нашвидкуруч: швидкий рецепт від Клопотенка (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Ароматний грибний пиріг із листкового тіста Новина оновлена 17 січня 2022, 08:16
Ароматний грибний пиріг із листкового тіста

Страва, яка ідеально підійде в якості обіду або вечері

Український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону популярного проєкту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом вареників з кисломолочним сиром та гречкою, розповів, як приготувати апетитний пиріг з грибами, які можна придбати у будь-якому магазині — з гливами та печерицями. Хоч вони і відрізняються за структурою та смаком, страва вийде неймовірно смачною.

Готується такий пиріг у духовці не більше 40 хвилин.

Пиріг з грибами із листкового тіста

Інгредієнти:

  • 500 г прісного листкового тіста (можна використовувати і дріжджове)
  • 1 яйце (для змащування тіста)
  • 1 цибуля порей
  • 300 г печериць
  • 300 г гливи
  • 50 г сухих білих грибів
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 3-4 ст. л. панірувальних сухарів
  • 1 ч. л. меленого коріандру
  • за смаком сіль та перець

Як приготувати пиріг з грибами в духовці

  1. Нарізаємо 300 г печериць і 300 г глив не дуже дрібними однаковими шматочками, щоб вони рівномірно просмажилися.
  2. У невелику миску викладаємо 50 г сушених білих грибів і заливаємо водою, замочуємо від 30 хвилин, поки гриби не стануть м’якими.
  3. Відокремлюємо від цибулі порей верхню зелену частину, нарізаємо білу частину півкільцями однакової товщини.
  4. Обсмажуємо на розігрітій сковороді із 2 ст. л. оливкової олії цибулю, гливи і печериці.
  5. Додаємо білі гриби та 3 ст. л. води, в якій замочувалися білі гриби, таким чином пиріг стане ще ароматнішим. Смажимо, доки не випарується волога з грибів.
  6. Перекладаємо обсмажені гриби з цибулею в миску та додаємо 3-4 ст. л. панірувальних сухарів.
  7. Додаємо в гриби сіль за смаком та 1 ч. л. меленого коріандру. Перемішуємо і залишаємо охолонути.
  8. Розгортаємо прісне листкове тісто і розділяємо на дві частини, приблизно на 2/3 та 1/3 від листа. Роз’ємну форму для запікання вистилаємо пергаментом.
  9. Викладаємо на тісто грибну начинку.
  10. Накриваємо пиріг, що залишився, 1/3 частиною тіста. Замикаємо краї пирога, загорнувши тісто, що виступало за межі форми, всередину.
  11. Змащуємо пиріг яйцем і проколюємо вилкою, щоб з парою виходила зайва волога. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Якщо хтось любить насолоджуватися виключно солодкими стравами, то рецепт тертого пирога з яблуками підійде вам якраз.

Теги:
#Рецепти #Гриби #Пироги #Євген Клопотенко
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