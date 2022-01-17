Пиріг з печерицями нашвидкуруч: швидкий рецепт від Клопотенка (відео)
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Страва, яка ідеально підійде в якості обіду або вечері
Український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону популярного проєкту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом вареників з кисломолочним сиром та гречкою, розповів, як приготувати апетитний пиріг з грибами, які можна придбати у будь-якому магазині — з гливами та печерицями. Хоч вони і відрізняються за структурою та смаком, страва вийде неймовірно смачною.
Готується такий пиріг у духовці не більше 40 хвилин.
Пиріг з грибами із листкового тіста
Інгредієнти:
- 500 г прісного листкового тіста (можна використовувати і дріжджове)
- 1 яйце (для змащування тіста)
- 1 цибуля порей
- 300 г печериць
- 300 г гливи
- 50 г сухих білих грибів
- 2 ст. л. оливкової олії
- 3-4 ст. л. панірувальних сухарів
- 1 ч. л. меленого коріандру
- за смаком сіль та перець
Як приготувати пиріг з грибами в духовці
- Нарізаємо 300 г печериць і 300 г глив не дуже дрібними однаковими шматочками, щоб вони рівномірно просмажилися.
- У невелику миску викладаємо 50 г сушених білих грибів і заливаємо водою, замочуємо від 30 хвилин, поки гриби не стануть м’якими.
- Відокремлюємо від цибулі порей верхню зелену частину, нарізаємо білу частину півкільцями однакової товщини.
- Обсмажуємо на розігрітій сковороді із 2 ст. л. оливкової олії цибулю, гливи і печериці.
- Додаємо білі гриби та 3 ст. л. води, в якій замочувалися білі гриби, таким чином пиріг стане ще ароматнішим. Смажимо, доки не випарується волога з грибів.
- Перекладаємо обсмажені гриби з цибулею в миску та додаємо 3-4 ст. л. панірувальних сухарів.
- Додаємо в гриби сіль за смаком та 1 ч. л. меленого коріандру. Перемішуємо і залишаємо охолонути.
- Розгортаємо прісне листкове тісто і розділяємо на дві частини, приблизно на 2/3 та 1/3 від листа. Роз’ємну форму для запікання вистилаємо пергаментом.
- Викладаємо на тісто грибну начинку.
- Накриваємо пиріг, що залишився, 1/3 частиною тіста. Замикаємо краї пирога, загорнувши тісто, що виступало за межі форми, всередину.
- Змащуємо пиріг яйцем і проколюємо вилкою, щоб з парою виходила зайва волога. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.
Якщо хтось любить насолоджуватися виключно солодкими стравами, то рецепт тертого пирога з яблуками підійде вам якраз.
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